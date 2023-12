Miel con ajo, malta con leche y nachos con arequipe: las extrañas combinaciones que actor colombiano se atrevió a probar

En su segundo intentó ninguna combinación obtuvo una calificación menor a 7,5 - crédito @alberto_leon_jaramillo

Reconocido por haber interpretado a Saúl Gutiérrez en Yo soy Betty, la fea y participar de otras producciones, como Rigo, Pasión de Gavilanes, Enfermeras, Las hermanitas calle, Café con aroma de mujer y Los Reyes, Alberto León Jaramillo ha intentado llevar su carisma de la televisión a las redes sociales.

Cuenta de ello un video publicado, entrado diciembre, en su cuenta de TikTok, en donde comparte con sus más de 200 mil seguidores reseñas, blogs e historias de vida, muchas de ellas, sobre sus personajes.

Sin embargo, en una de sus últimas dinámicas, León Jaramillo se atrevió a probar las combinaciones más inusuales que sus seguidores le recomendaron en los comentarios de un video anterior. Las combinaciones y su puntaje a continuación:

Salchichón cervecero con bocadillo: “Un salado dulce espectacular, del 1 al 10, 8″.

Miel de abejas con ajo: “Miel picantica, una elegancia, el picantico es fuerte, pero, mi puntaje de 1 a 10 es 9″.

Papas de limón con crema de avellanas: “El cítrico de la papa da una calidad muy especial a la crema de avellanas. No pude conseguir Nutella, pero cualquier opción funciona perfectamente. De 1 a 10 es 8.”.

Pony malta con leche: “Se suaviza un poco el dulce de la malta, pero funciona, queda un poco más suave. Mi puntaje de 1 a 10 es 7.5″.

Doritos con arequipe: “Me gustó. El Dorito es espectacular y, sin embargo, el dulce del arequipe no logra quitarle su sabor, su esencia. Mi puntaje de 8 a 10 es 8″.

Todas obtuvieron su visto bueno - crédito @alberto_leon_jaramillo

Animados con la dinámica, quienes, por su trabajo, lo conocían antes de llegar a redes sociales le recomendaron que probara otras combinaciones, aunque algunas, a simple vista, suenan como un reto para comensales de estomago y nervios de acero:

“Muy buena mi GutiGut”, “Intenta frijoles con cumis”, “Frijoles con mayonesa, no es broma, es espectacular”, “Menudencias con arequipe”, “Leche en polvo con azucar”, “Choclitos con arequipe”, “Bom Bom Bum con sal”, “Zucaritas, leche, milo y leche en polvo”, “Patilla con mostaza”, “Atún con leche condensada”, “Ya sabes lo que va a pasar...”, “Eso debe dar solor de...”.

¿Cómo llegó León Jaramillo a probar combinaciones extrañas en sus redes sociales?

En octubre del 2023, el actor se atrevió a seguir una recomendación, cuando menos extraña, de su hijo, quien, en el pasado, se habría familiarizado con algunas combinaciones fuera de lo común.

En la primera versión de “probando combinaciones extrañas” León Jaramillo se encontró con sabores que, a diferencia de la segunda versión, no terminaron de agradarle del todo y, aunque, no dio una calificación, de plano descartó volver a probar dos recetas que, por su sabor y textura, le disgustaron.

“Hoy voy a probar cosas muy raras que mi hijo me ha dicho que la gente hace en Internet”, comentó a manera de introducción antes de pasar a la cata de sabores, que incluyeron:

Choclitos con lechera: “Muy bien. El sabor de los choclitos se conjuga con el dulce de la leche. Un maridaje delicioso en boca”.

Doritos con chocolate: “No, no no, no, no. El dorito y el chocolate, no. Me daño esa rica sensación del chocolate”.

Leche y Kola Román: “Cosa tan grosera, no, no, no. Es una leche desabrida que no tiene nada. No, ahí no hubo sabor. Ahí hubo sinsabor”.

Papitas y yogurt: “Gana, es más poderoso el sabor de la papita. Me termina gustando”.

De plano, dos calificaciones fueron descartadas - crédito @alberto_leon_jaramillo

“En general, me gustaron mucho las combinaciones. Me parece muy atractivo buscar nuevos sabores. La que más me gusto: choclitos con lecherita. La que menos me gustó, definitivamente: Kola Román con leche”, concluyó, feliz de haberse atrevido a probar algo nuevo.