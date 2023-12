Farina se sinceró con sus fanáticos y envió un mensaje sobre su 2023: “Aprendí muchísimo”

La cantante colombiana solo tuvo palabras de agradecimiento para su público - crédito @farinamusic/Instagram

El año 2023 está llegando a su fin, y para muchos artistas, este periodo tuvo un impacto significativo en sus carreras musicales. Farina, una de las más emblemáticas exponentes del género urbano en Colombia, experimentó varios momentos memorables y de aprendizaje a lo largo de estos últimos meses.

La Nena Fina, como también se le conoce, hizo un balance de lo que fue este año para ella a nivel profesional y fue una de las primeras artistas en dedicar algunas palabras a sus fanáticos antes de culminar el 2023. Con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, la cantante colombiana resaltó la importancia que han tenido sus seguidores a lo largo de más de 15 años de carrera musical.

En 2023, Farina continuó su crecimiento como artista y tuvo la oportunidad de realizar varias presentaciones, participar en premios y eventos, así como colaborar con varios artistas. Además, brindó a sus fanáticos tres sencillos: Pa que me cu junto a Brray, No money no, y El vibe en colaboración con Sean Paul.

La artista se sinceró con sus fanáticos y seguidores en las redes sociales: “Hola mis amores, feliz día, pasando a saludar a mis seguidores de Instagram que por años llevan brindándome su apoyo y cariño; y han sido testigos de cada paso y de todo mi crecimiento y evolución”.

La cantante colombiana agregó: “Quería agradecerles por acompañarme y ser parte de mí 2023; un año que sigo disfrutando al máximo y en el que tuve la bendición de compartirles 3 canciones que me permitieron conectarme con muchos de ustedes en mis shows. El Vibe, Pa Que Me Cu y No Money No. Gracias por darles play, por compartirlas y disfrutar lo que hago con tanta pasión y amor”.