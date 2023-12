Álvaro Uribe responde a Mancuso por supuestas visitas a El Ubérrimo y pidió que se retracte

Salvatore Mancuso aseguró haber ingresado a la finca El Ubérrimo de Álvaro Uribe - crédito Colprensa

Salvatore Mancuso, excomandante del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sostuvo que ingresó a la hacienda de Álvaro Uribe. El expresidente lo calificó nuevamente de “sinvergüenza” y le exigió pruebas de esa declaración.

Dentro de la oferta de declaraciones que ha hecho Mancuso en su búsqueda de que la JEP asuma su proceso judicial en Colombia, ha aparecido el nombre de Uribe Vélez, como parte de las presuntas relaciones políticas del paramilitarismo, que el exmandatario se ha apresurado en negar.

En una nueva declaración, el exjefe paramilitar aseguró que había ingresado a la hacienda del expresidente al menos en una ocasión, aunque no dio detalles acerca del propósito de la visita, como tampoco del tiempo en el que se habría producido.

Salvatore Mancuso fue aceptado en la JEP como incorporado a la fuerza pública, pero apeló la decisión para aclarar su panorama jurídico - crédito JEP

“Usted puede preguntar en las zonas donde yo operé, por favor, a la población. Pregúnteles si no me vieron entrar a la brigada, a los batallones, a las bases, a la Policía, al DAS, a todos lados, y si no me vieron alguna vez entrando a la finca de Uribe a reunirme en El Ubérrimo”, dijo Mancuso en entrevista con María Jimena Duzán.

Según dijo el exparamilitar, varias de las declaraciones que dio ante Justicia y Paz no tuvieron profundidad debido a que no se le otorgó la información que requería, no tenía garantías para él y su familia, así como no contaban con un componente de marco criminalidad que permitiera abordar el conflicto más allá de las situaciones caso a caso.

Mancuso aseguró que Uribe Vélez también se ha tratado de comunicar con él aparentemente para que se retracte de afirmaciones. “Me ha mandado con cónsules, me ha mandado con un abogado: que, por favor, le dé una declaración por escrito sobre que él no tuvo nada que ver”, afirmó el exparamilitar.

Una de esas comunicaciones se habría dado a mediados de 2009, luego de que la senadora Piedad Córdoba, junto al entonces defensor de derechos humanos Iván Cepeda, Rodrigo Lara, Eduardo Carreño y Danilo Rueda visitaran a paramilitares extraditados en las cárceles de los Estados Unidos.

Según Mancuso, Uribe Vélez se comunicó con él para consultar lo que había ocurrido. “Unas declaraciones que dijera lo que había sucedido, que habían pedido supuestamente ciertas cosas. Yo le dije: no, yo declaro, pero declaro la verdad de lo ocurrido”, señaló el exparamilitar en la entrevista, según citó Cambio.

Salvatore Mancuso fue el comandante del Bloque Catatumbo y continúa a la espera de que se defina su extradición en una corte de Estados Unidos - crédito Colprensa

El expresidente rechazó las nuevas declaraciones del excomandante del bloque Catatumbo que lo involucran. Señaló que se contradice con lo dicho en otros escenarios, le pidió pruebas sobre sus señalamientos, así como aclaró las comunicaciones que le envió.

“Mancuso, sinvergüenza, antes decía que cuando pasaban por el Ubérrimo no miraban porque yo no ayudaba. Esta finca está cruzada por vías públicas y la casa está sobre una vía, donde usualmente dejan los carros de los visitantes, inclusive de la Fuerza Pública como lo hizo el Cr Suárez cuando fue a preguntar por mi seguridad. Tendrá que probarme que pasó de la calle, que conversó conmigo, cuando siempre dijo lo contrario. Sobre la reunión negada por el propio Cr Suárez el bandido respondió a una pregunta ante fiscales que no hablamos de paramilitarismo en Antioquia”, escribió Uribe en sus redes sociales.

Álvaro Uribe le pidió pruebas a Mancuso de reunión con él en El Ubérrimo - crédito X

Respecto a las comunicaciones que habría sostenido con el paramilitar, el expresidente señaló: “Dos razones le mandé: extradición y denuncias penales, aquí y en USA. Cuando la visita del Cr Suárez, 1994 o 1995, existía solamente un campamento sobre la carretera”.

El expresidente Álvaro Uribe citó el libro Por las sendas de El Ubérrimo para cuestionar a Mancuso - crédito X

El líder del Centro Democrático citó el libro Por las sendas de El Ubérrimo, de Iván Cepeda, que ha rechazado incluso en escenarios judiciales, para decir que Mancuso se contradice porque allí se reconstruyen versiones libres en las que el exparamilitar negó haber tenido encuentro con Uribe Vélez al entrar en la ilegalidad.