Paloma Valencia se despidió se su padre con emotiva carta: “Perdóname por todas las fallas”

Paloma Valencia le dedicó a su padre unas palabras por medio de una columna - crédito Paloma Valencia/sitio web, Instagram

“Querido papá: Nos han informado ayer que el cáncer que tienes es terminal. Te vas a morir un día, que hoy parece acercarse. Me gustaría poder hablarlo contigo, que me dijeras que a pesar de tu ausencia estaremos bien”, fueron las palabras con las que la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, comenzó una misiva para su progenitor, el jurista Ignacio Valencia López, quien falleció el 8 de diciembre de 2023.

Te puede interesar: Margarita Rosa de Francisco sacó pecho por el noble gesto que tuvo Gustavo Petro con la senadora Paloma Valencia ante la muerte de su padre

Ignacio, descendiente del expresidente Guillermo León Valencia, fue recordado por su hija en una misiva pública, que también difundió en las plataformas digitales, incluida su página web. En ella, Valencia Laserna expresó sus sentimientos y recuerdos, y reflejó la influencia que marcó su padre tanto en su vida personal como en su percepción sobre los desafíos de Colombia.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Fuertes críticas contra el Gobierno Petro por millonario contrato para periódico oficial: “La corrupción no tiene límites”

En la carta, Paloma Valencia transmitió con palabras su amor y admiración por todas las lecciones que su padre le impartió, resaltando la visión que él tenía sobre el país y cómo influenció su postura frente a momentos históricos, como la negociación del acuerdo de paz en Colombia, en 2016.

La parlamentaria mencionó la propuesta de su padre de modificar dicho acuerdo, lo que consideró en el escrito que habría cambiado la historia del ‘No’ en el plebiscito. A través de sus palabras, la funcionaria se despidió de su padre con un tributo a su legado y a sus enseñanzas, y resaltó los valores de sencillez y amor desinteresado por la nación.

“Me gustaría decirte cuánta falta me haces para conversar sobre los difíciles momentos de Colombia. Oírte opinar y decirme cómo enfrentar esta Colombia que, otra vez, parece precipitarse hacia el abismo. Sé que tendrías alguna idea genial, como cuando me sugeriste que en vez de defender el no, y rechazar el acuerdo de paz, propusiéramos un mejor acuerdo, su modificación, lo que sin lugar a dudas cambió la historia del No”.

Memorias de un padre cariñoso y lecciones de vida: carta de la senadora Valencia

Aunque Paloma Valencia subrayó la influencia política del señor Valencia López, también refirió algunas de las lecciones de vida que aprendió de él, quien fue, según la misiva, muy cariñoso, pero también firme.

Te puede interesar: Con sutileza, Margarita Rosa de Francisco arremetió contra reconocida periodista: ¿qué le dijo?

“Has sido siempre generoso, con lo que tienes, con lo que compartes, por cómo quieres. De ti recibí el amor más grande, nadie me ha querido como tú. Y eso que me siento muy bien amada. La gente que nos conoció siempre se sorprendía por cómo el mejor papá del mundo si existía y eras tú”.

Y añadió: “Me acuerdo de mi tía Diana diciendo que a los niños no se les podía dar tanto gusto, no se les debía consentir tanto, se les debía poner algún límite; que nos echarías a perder. Y no nos perdimos a pesar de toda la malcrianza, porque tu amor poderoso y creador siempre fue la cerca segura para nuestras vidas y nuestros sueños”, relató.

Aún así, también recordó que, en su familia, Ignacio López buscó inculcarles un desarraigo de las cosas materiales: “De ti aprendí el amor por Colombia y la manera de vivir de manera sencilla, sin pretensiones ni soberbias. Un carro es suficiente porque uno no puede manejar dos al tiempo. Ese desprendimiento de todo cuánto fuera material, porque ni en la fortuna ni el dinero ni el poder, tocaron tu corazón, que latía solo por lo que amabas”.

@PalomaValenciaLcompartió un recuerdo junto a su padre Ignacio Valencia y sus dos hermanos - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora le pidió perdón a su padre

En los últimos parágrafos del emotivo mensaje, la hija del también miembro del Partido Conservador extendió buenos deseos y retratos de unión con su padre, pero, además, manifestó su deseo de ser perdonada por las fallas que, en línea con el texto, ella habría cometido:

“Papá no siempre he sido tan buena como quisiera y las fatigas de la vida no me excusan. Perdóname por todas las fallas, perdóname por todas las faltas y por las que todavía me quedan por cometer. Sé que me enseñaste que siempre se puede ser mejor, que siempre es posible dar un poco más y que el camino de la perfección es muy empinado, y que en las alturas hace frío”, escribió la parlamentaria.