Abogado de Thomas Greg & Sons contestó a los “falaces señalamientos” del canciller Leyva

El canciller Álvaro Leyva, el 16 de diciembre, insistió en que no va a conciliar con Thomas Greg & Sons, pues dijo que declarar desierta la licitación para la elaboración de los pasaportes, en la que el único proponente era la firma, se hizo con sustento jurídico y apegada a la ley.

También denunció una supuesta reunión en Cartagena entre la saliente directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora; un abogado de la Cancillería, César Méndez, con el apoderado de Thomas Greg & Sons, el abogado Juan Pablo Estrada, que, en un comunicado, desmintió los señalamientos del canciller Leyva.

¿Qué dijo el canciller Leyva?

El ministro de Relaciones Exteriores, en entrevista con Semana, advirtió un supuesto encuentro entre Zamora y Estrada en Cartagena, que constituiría una falta que es sancionable según el Código Disciplinario del Abogado.

“Ella incurrió en una falla que es sancionable. Ni la doctora Zamora ni el doctor César Méndez se podían reunir con el abogado de la contraparte, de Thomas Greg & Sons, sin autorización de la Cancillería. En el numeral 3, artículo 36 de la Ley 1123 de 2007, del Código Disciplinario del Abogado, se establece que dentro de las faltas a la lealtad y honradez con los colegas, se encuentran negociar directa o indirectamente con la contraparte sin la intervención o autorización del abogado de esta. Hay más. Está circulando algo donde dicen que esa reunión de la doctora Zamora y Juan Pablo Estrada fue en Cartagena. Es más, ella todavía es funcionaria pública. ¿Por qué ventila en los medios la estrategia de defensa del Estado? Es curioso. Eso podría ser utilizado por la contraparte como una prueba de cargo”.

La saliente directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, en un audio que reveló El Espectador, confirmó que el abogado César Méndez, de la Cancillería, le reconoció, antes de darse la primera audiencia de conciliación que tenía un vínculo personal con el apoderado de Thomas Greg & Sons, Juan Pablo Estrada, desde hace varios años - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Estas declaraciones provocaron que el abogado Estrada emitiera un comunicado en el que no solo rechaza los señalamientos del canciller Leyva, sino que los desmiente, comenzando con que no tiene ninguna relación cercana ni con Zamora ni con Méndez y aclarando el “encuentro” en Cartagena:

“Tampoco es cierto que me haya reunido con alguno de ellos en sitios diferentes de la entidad para la que trabajan, pues el “encuentro”, al que hace alusión el Canciller, y que se dio en Cartagena, no tuvo ese alcance. En aquella ocasión, en la que coincidimos la doctora Zamora y yo en un seminario convocado por la Universidad de los Andes, verbalmente le solicité una cita y la doctora Zamora me pidió concretarla por escrito. Así procedí y, como consecuencia de ello, se me concedió la oportunidad solicitada y asistí en compañía de mis poderdantes a su oficina en Bogotá, con el propósito de adelantar una reunión el 20 de noviembre de este año, en la que se ventiló legítimamente el tema de la fallida licitación de los pasaportes”.

También advierte que la decisión del canciller de declarar desierta la licitación, a su juicio, no tienen fundamento jurídico alguno, pues no existe ley que prohíba adjudicar licitaciones con un único proponente

“Las informaciones relacionadas con la precipitada y arbitraria declaratoria de desierta de la licitación de los pasaportes, firmada en solitario por el canciller Álvaro Leyva, son de público conocimiento, porque se han difundido en todos los medios de comunicación. Entre otras cosas, porque desde el mismo Gobierno respaldaron tal decisión con la peregrina tesis de que son ilegales las adjudicaciones donde solamente haya un único proponente. No solo la ley, sino la jurisprudencia y la doctrina coinciden en reconocer que las licitaciones de proponente único son legales y permitidas en Colombia”.

“No voy a conciliar”: canciller Álvaro Leyva

En la entrevista con Semana, el canciller fue tajante en que no dará su brazo a torcer y no conciliará con Thomas Greg & Sons, pues dijo tener argumentos jurídicos que soportan y legitiman la decisión de declarar desierta la licitación.

Sobre esto, el abogado Estrada señaló: “En un Estado de Derecho, la decisión de si se concilia o no una controversia no la toma el ministro del ramo, sino un comité deliberante e independiente, como el que ha dispuesto por mayoría, que se concilien las reclamaciones formuladas, con la sola oposición del ministro Leyva”.

Y cerró denunciando que se estarían “usando agencias y recursos del Estado” para investigarlo y escudriñar en su vida privada y que “funcionarios y contratistas del Ministerio de Relaciones Exteriores han acudido a distintos medios de comunicación a lanzar falsas acusaciones en mi contra, refiriendo sucesos tergiversados de mi vida privada y de mi ejercicio profesional. Yo no me arredro. Me defenderé en los escenarios que la ley me concede, porque mi reputación y mi buen nombre los pondré a salvo de cualquier ataque aleve, lo que no me impide repetir la sentencia de Émile Zola, en el célebre Yo Acuso “el que nada debe es el que más teme” y recordarles, a quienes pretenden aniquilarme moralmente, que “En Berlín hay jueces”.