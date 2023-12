Alberto Linero denuncia que están usando su nombre para estafar por internet y contó detalles

El nombre y la imagen de Alberto Linero fueron utilizados para estafar - crédito @plinero/Instagram

Por más de 20 años, el rostro y la voz de Alberto Linero han estado en los medios de comunicación colombianos. Al comienzo de su trayectoria pública, el ex sacerdote se hizo famoso por su labor como clérigo, como consejero religiosos o como participante en magacines matutinos, en los que compartía versículos de la Biblia.

En 2018, el comunicador magdalenense anunció que se retiraba de su oficio en la Iglesia y pasó a ser uno de los coach más destacados del país. De la misma manera, siguió colaborando en espacios como Blu Radio o Caracol Televisión. Esa fama no solo le ha traído cosas buenas.

Un ejemplo de ello es que tuvo que salir en sus redes sociales a advertir a sus seguidores de una estafa cibernética que están realizando utilizando su nombre. En un video que compartió en su cuenta de Instagram, dio detalles de lo sucedido.

Alberto Linero es habitual colaborador en varios medios de comunicación - crédito @plinero/Instagram

“Quiero insistir en tres cosas. Una, no hago ningún tipo de publicidad, ni de medicamentos, ni de inversiones financieras, ni nada por el estilo. Segundo, no ofrezco nunca, soluciones mágicas, en la vida siempre hay que esforzarse; mi fe siempre nos lleva a saber que hay que trabajar dur, no crea en eso, sospeche en todo lo que parezca mágico. Tercero, no crea en todo lo que hay en redes”, comentó el también influenciador oriundo de Santa Marta.

En la publicación, el panelista radial incluyó una descripción que decía algo similar a los expuesto antes. “No promociono inversiones financieras ni medicamentos. Es un uso fraudulento de mi imagen. Sospechen de todas esa soluciones fáciles. Por favor compartan este video. ¡Denuncien y bloqueen esas publicaciones!”, se lee.

Los comentarios no se hicieron esperar. De inmediato, los internautas agradecieron a Linero por haberlos puesto en alerta.

Alberto Linero alertó a sus seguidores acerca de estafas que hacen usando su nombre - crédito @plinero/Instagram

La nueva vida de Alberto Linero

El ex padre Alberto Linero, conocido inicialmente un prominente líder espiritual y después como figura pública en Colombia, ha captado la atención de diversos sectores por su enfoque poco convencional de la fe y la espiritualidad. Ordenado sacerdote católico en 1990, Linero ha desarrollado una amplia trayectoria como escritor, presentador y conferencista.

Sus publicaciones abordan temas de vida cristiana centrados en la felicidad y el bienestar personal, con una perspectiva práctica que busca conectar las enseñanzas religiosas con la vida cotidiana de las personas. Entre sus obras destacan El man está vivo y ¿Cómo hago para ser feliz?, que han encontrado eco en un público diverso interesado en la espiritualidad.

Además de su labor literaria, Linero se ha desempeñado como presentador de televisión y radio, utilizando estas plataformas para difundir mensajes de esperanza y optimismo. En 2018, anunció su decisión de dejar el sacerdocio, un hecho que generó amplia reacción en la sociedad y medios de comunicación. Desde entonces, ha continuado su labor como conferencista y asesor espiritual, enfocándose en el acompañamiento personal y el desarrollo del bienestar emocional y espiritual.

Poco tiempo después, decidió unir su vida a la de María Alcira Matallana, quien es su actual esposa. Acerca del inicio de su relación se ha sabido muy poco, pero él mismo dio algunas declaraciones.

“Ella es un amor viejo, no consumado, no construido, por obvias razones. Éramos amigos y me fascinaba, trabajaba en el lugar que yo dirigía, me fascinaba, pero bueno, no pasaba nada porque no podía pasar nada. Yo no permitía que pasara nada y obviamente ella tampoco, nos volvimos a encontrar y ya ella se había separado. Cumple las características que yo pedía. Yo no quería que fuera mucho mayor que yo, sino máximo tres o cuatro años. Y máximo diez menor que yo”, reveló el ahora comentarista de radio.