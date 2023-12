“La vuelta al mundo en 80 risas”: Melina Ramírez reveló por qué salió este año del programa

La presentadora caleña reveló por qué este año no hará parte del programa la vuelta al mundo en 90 días - crédito @melinaramirez90/Instagram

En la noche del 12 de diciembre Caracol Televisión estrenó una nueva temporada de La vuelta al mundo en 80 risas, el programa de humor en el que seis parejas de famosos recorren distintos países, explorando la cultura local.

El programa, que reemplaza a Yo me llamo, en esta edición contará con la participación de Laura Tobón y Suso; Don Jediondo y Carolina Cruz; Laura Acuña y Jhovanoty; Boyacoman y Amanda Dudamel; Juan Diego Vanegas y Piroberta; Jeringa y Jessica Cediel.

Aunque para esta temporada Laura Acuña, Amanda Dudamel (Miss Venezuela 2021) y Carolina Cruz estarán por primera vez participando, llamó la atención de cientos de televidentes que en esta ocasión la presentadora Melina Ramírez, que en ediciones anteriores había sido la pareja de Don Jediondo, no participará.

La razón por la que Melina Ramírez no hará parte del <i>La vuelta al mundo en 80 risas</i>

Melina Ramírez reveló hasta su cuenta de Instagram la razón por la que no participará en 'La vuelta al mundo en 80 risas' - crédito melinaramirez90 / Instagram

La también modelo colombiana fue quien se encargó de dar a conocer a sus seguidores el porqué no participa en esta nueva temporada de La vuelta al mundo en 80 risas.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó a través de su cuenta de Instagram, Ramírez fue cuestionada sobre si participaría o no en el programa de Caracol Televisión.

La presentadora explicó a sus seguidores que debido a las grabaciones de Yo me llamo no pudo coordinar sus horarios para poder participar en La vuelta al mundo en 80 risas, razón por la cual en esta nueva temporada no participará.

“Obviamente, se me cruzaba con Yo me llamo, por eso no pude estar este año. Qué lástima, pero bueno. Espero que el próximo año vengan muchos proyectos en televisión para que ahí estemos conectados”, contó la modelo caleña.

A continuación, las declaraciones de Melina Ramírez:

La vuelta al mundo en 80 risas: Melina Ramírez reveló el por qué salió este año del programa - crédito Instagram

Melina Ramírez habló de la forma en la que cree llega el amor

En los últimos días la presentadora caleña también fue noticia en redes luego de que, igualmente durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, respondiera cuál es la forma en la que ella considera que llega el amor a la vida de una persona. El cuestionamiento se le hizo teniendo en cuenta que la modelo recientemente contrajo matrimonio con el actor Juan Manuel Mendoza.

Luego de que en más de una ocasión Ramírez fuera cuestionada sobre cómo había hecho para encontrar al amor de su vida, la presentadora se sinceró y respondió con toda sinceridad a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

“Siento que el amor no hay que buscarlo, siento que llega. Pero llega cuando ya estás preparado”, inició diciendo la caleña en su red social.

Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza se casaron en una sencilla ceremonia en Cali. La modelo considera que el amor llega cuando uno está preparado - crédito @melinaramirez90/Instagram

A renglón seguido la presentadora enfatizó que mientras uno espera, no es necesario desear el amor que tienen otros o estar pensando constantemente en que uno recibirá algo igual o incluso mejor.

“A veces leo comentarios en redes sociales que dicen, ahí quisiera un hombre así, pero siempre me pregunto, ¿qué estás dando tú?, ¿qué tanto estás transformándote en tu interior?, porque al final el amor es eso, una transformación”, señaló Ramírez.

En línea con lo anterior, la modelo sostuvo que el amor siempre llega no solo cuando una persona está dispuesta a recibirlo, sino también a darlo.

“El amor es una correspondencia de energías y tú buscas y vibras en la misma energía de la persona que te llega. Por eso muchas veces, sino te ha llegado o si no has tenidos buenas experiencias, y es normal porque a todos nos ha pasado, pero es porque también nos ha faltado un poco de trabajo interior”, concluyó la caleña.