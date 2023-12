María Fernanda Cabal asistirá a la posesión de Javier Milei en Argentina: “Me tiene muy feliz”

María Fernanda Cabal dio a conocer su apoyo al presidente electo de Argentina, Javier Milei, durante su campaña electoral. Ahora, anuncia su asistencia al evento de posesión - crédito @MariaFdaCabal/X

El domingo 10 de diciembre, Javier Milei, ganador de las elecciones presidenciales en Argentina, se posesionará como nuevo mandatario del país sudamericano. El exmiembro de la Cámara de Diputados de Argentina ha generado controversia por las propuestas que anunció para su gobierno; una de ellas contempla la eliminación de varios ministerios.

Te puede interesar: Javier Milei, presidente electo de Argentina, invitó a Gustavo Petro a su posesión

Varios políticos han sido invitados a la posesión de Milei y, ahora, la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático anunció su participación en la ceremonia. “Voy a encontrarme con todo este equipo de luchadores por la libertad. Derrotó Milei la casta que llevaba 70 años destruyendo un país que fue el más rico del mundo y, así sucesivamente, irán cayendo los tiranos, porque primero está la libertad”, detalló en un video publicado en sus redes sociales.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: María Fernanda Cabal criticó a Petro por la reapertura de los mataderos: esto fue lo que dijo

En ocasiones anteriores, la senadora Cabal ha dado a conocer la aprobación que le merece el nuevo mandatario electo, incluso en octubre, visitó su búnker de campaña en Argentina, con el objetivo de apoyarlo en la contienda electoral. Pues, para entonces, ya había ganado la primera vuelta y estaba a punto de competir en la segunda contra su entonces contendiente Sergio Massa.

Durante su estancia en la ciudad, se reunió con varios miembros del Foro de Madrid y políticos Aliados de Milei, así como con su fórmula vicepresidencial, Victoria Villarruel. “Estamos en Buenos Aires, hoy almorzando con @VickyVillarruel, quien será la vicepresidente de Argentina. @JMilei y ella van a reconstruir lo que la casta socialista destruyó por años. Vinimos a acompañarlos en este momento histórico, que marcará un hito para América Latina”, escribió en X (antes Twitter).

María Fernanda Cabal compartió con la vicepresidenta electa de Argentina, Victoria Villarruel, en una visita al búnker de campaña de Javier Milei - crédito @MariaFdaCabal/X

Por su parte, el presidente Gustavo Petro no vio con buenos ojos la elección de Milei como próximo presidente de Argentina. “Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”.

Te puede interesar: María Fernanda Cabal lanzó pullas a Gustavo Petro, luego de que le hiciera el quite a pregunta sobre el ELN: ¿qué dijo?

A pesar de que Petro ha manifestado pensar de manera contraria a Milei, el presidente electo lo invitó a su posesión del 10 de diciembre. Así lo dio a conocer RCN Radio, que tuvo acceso a la carta de invitación. No obstante, según fuentes de alto nivel de la Casa de Nariño consultadas por Semana, el presidente no tiene prevista su asistencia al evento, o, por lo menos, no está establecida todavía en su agenda.

La controvertida elección de Javier Milei

Los ministerios de Infraestructura, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores, Interior, Economía y Justicia harán parte del abanico de carteras de Milei. El resto que tenía Argentina serán eliminados o quedarán unificados en uno solo. Según informó CNN, los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Salud conformarían uno nuevo, llamado Capital Humano, aunque el de Salud está tambaleando en la inclusión dentro de la nueva cartera.

La eliminación de varios de los ministerios y otras posturas adicionales que ha dado a conocer Milei en campaña han sido fuente de críticas desde varios sectores, que lo consideran como una persona que “quita derechos”. El presidente electo no se ha quedado callado frente a los comentarios, según reportó La Nación: “Eso es falso. Para mí los derechos son el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. El resto son construcciones ideológicas para sacar ventajas. Les dejo una pregunta para pensar. ¿Quién es el bueno o el malo? ¿El que reclama derechos que no existen o los que queremos sacar a la gente de la miseria”, expresó Milei.