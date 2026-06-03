Saab presentó el primer Gripen F, el caza biplaza que la Fuerza Aérea Colombiana sumará a su nueva flota

La ceremonia se realizó en Linköping y abrió la etapa de incorporación del nuevo caza biplaza al plan de renovación militar, con dos aparatos previstos desde 2028 dentro del convenio suscrito en 2025 - crédito @PlJonson / X

El fabricante sueco Saab presentó el primer Gripen F, el nuevo avión de combate que integrará la flota de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), en una ceremonia celebrada en Linköping, Suecia.

El anuncio oficial marca el inicio de una nueva etapa para las capacidades aéreas de Colombia, país que recibirá dos unidades de este modelo a partir de 2028 como parte de un acuerdo firmado con la compañía.

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El Gripen F: una variante estratégica para Colombia

La presentación del Gripen F representa un paso relevante en el proceso de modernización de la FAC, que busca reemplazar su flota de aviones Kfir tras más de 30 años de servicio. El contrato firmado en diciembre de 2025 con Saab contempla la compra de 17 aeronaves: 15 del modelo monoplaza Gripen E y dos del biplaza Gripen F.

El Gripen F, desarrollado en cooperación con la Fuerza Aérea Brasileña y la industria aeronáutica de Brasil, responde a la necesidad de contar con una plataforma que combine entrenamiento avanzado y capacidad operativa en misiones reales.

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Según explicó Lars Tossman, jefe del área de negocios aeronáuticos de Saab, “el lanzamiento del Gripen F representa un logro compartido entre Saab, la industria brasileña y la Fuerza Aérea Brasileña, reflejando la profunda confianza que hemos construido juntos durante muchos años”.

Saab presentó en Linköping el primer Gripen F que integrará la flota de la Fuerza Aérea Colombiana - crédito @mattiasr70 / X

Características principales del Gripen F

El Gripen F es la variante biplaza de la familia Gripen E/F, diseñada para integrar formación y combate en una sola aeronave. De acuerdo con datos de Saab, la inclusión de una segunda cabina independiente permite a los instructores guiar a los pilotos en formación dentro de escenarios reales de misión, acelerando los procesos de entrenamiento y conversión.

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La aeronave mide 15,9 metros de largo, tiene una envergadura de 8,6 metros y puede despegar en pistas de apenas 500 metros. Su motor General Electric F414-GE-39E genera 22.000 libras de empuje, lo que le permite alcanzar velocidades de hasta Mach 2 (aproximadamente 2.470 km/h). El peso máximo al despegue es de 16.500 kilogramos y su radio de combate va de 1.300 a 1.500 kilómetros. El alcance en configuración ferry ronda los 4.000 kilómetros.

Entre sus capacidades, el Gripen F incorpora el radar Raven ES-05 AESA, el sistema infrarrojo Skyward-G, sistemas de autoprotección, enlaces de datos y arquitectura digital avanzada. Su cabina está equipada con una pantalla panorámica multifunción de alta resolución, configurable durante el vuelo mediante controles táctiles.

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El avión dispone de diez puntos de anclaje para armamento y una sonda retráctil para reabastecimiento en vuelo. Está armado con un cañón Mauser BK27 de 27 milímetros y admite misiles aire-aire de corto, medio y largo alcance, así como bombas guiadas, misiles antibuque y misiles de crucero.

Colombia recibirá 17 aviones Gripen tras el acuerdo con Saab, con 15 unidades Gripen E y dos Gripen F - crédito Infodefensa

Inteligencia artificial y tecnología de punta

Uno de los aspectos más destacados del Gripen F es la integración de sistemas de inteligencia artificial en su arquitectura. Según declaraciones recogidas por Cambio, “todos los Gripen cuentan con esta aviónica y con una arquitectura que permite realizar actualizaciones rápidas de software e integrar nuevas capacidades”.

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La plataforma está preparada para incorporar tecnologías asociadas al casco del piloto y sistemas tácticos avanzados.

La interoperabilidad y la capacidad de integración de nuevos armamentos sin modificaciones estructurales complejas convierten al Gripen F en una herramienta versátil para misiones de defensa, superioridad aérea, ataque a objetivos terrestres y operaciones de largo alcance.

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Innovación y cooperación internacional en el desarrollo del Gripen F

El desarrollo del Gripen F es resultado de una colaboración tecnológica entre Suecia y Brasil, que permitió la transferencia de conocimientos a cientos de ingenieros y técnicos brasileños. El acuerdo incluyó un programa de transferencia de tecnología y fortalecimiento de la base industrial nacional de Brasil.

El jefe de negocios aeronáuticos de Saab destacó que “desarrollar este avión conjuntamente demuestra la madurez de esta colaboración. Representa no solo un caza altamente capaz para la Fuerza Aérea Brasileña, sino también el resultado tangible de un desarrollo conjunto sostenido y de ambiciones compartidas”.

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Saab afirmó que todos los Gripen cuentan con aviónica con inteligencia artificial y una arquitectura que permite actualizaciones rápidas de software - crédito @PlJonson / X

Saab confirmó que, además de Brasil y Colombia, Tailandia se suma a la lista de países que recibirán la variante biplaza del Gripen F.

El acuerdo colombiano y el futuro de la flota aérea

El Gobierno de Colombia firmó el acuerdo con Saab tras evaluar propuestas de otras empresas, incluyendo modelos Dassault Rafale de Francia y F-16 de Estados Unidos. La decisión tuvo en cuenta factores de costo, tecnología y transferencia de conocimientos. El contrato establece la entrega de los primeros aviones a finales de 2028 y la culminación de la flota proyectada para 2032.

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El precio pactado fue de $16,5 millones, y el acuerdo incluye mejoras en capacitación y salud para el personal involucrado. Las primeras unidades que llegarán a Colombia corresponderán al modelo Gripen E, mientras que la llegada de los Gripen F se prevé para la fase final del cronograma.