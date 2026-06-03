Colombia

Un debate en el que mande la gente, la propuesta de Elefante Blanco para que Cepeda y De la Espriella discutan sus propuestas

El congresista electo publicó un video en el que invitó a los candidatos a la presidencia a exponer sus ideas a través de redes sociales

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El senador electo invitó a Cepeda y de la Espriella a un espacio libre para exponer sus ideas - crédito @elefantescol/Instagram

Luego de la primera vuelta, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidatos que aspiran a llegar a la Casa de Nariño, acordaron enfrentarse en un debate público para discutir sus propuestas por primera vez.

Sin embargo, hasta el momento no han llegado a un acuerdo sobre el escenario en que se registrará la disputa de ideas, principalmente porque Cepeda no está de acuerdo con que se lleve a cabo en un medio tradicional.

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Por eso, ha tomado relevancia la invitación que hizo Luis Carlos Rúa, más conocido como Elefante Blanco, senador electo que se hizo viral por denunciar casos de corrupción de obras, para que los candidatos participen de un debate que sea conducido por la ciudadanía.

La idea de Elefante Blanco

Elefante Blanco - Debate
El creador de contenido afirmó que es una oportunidad para ganar el voto de los indecisos - crédito @elefantescol/Instagram

En su cuenta de Instagram, el congresista electo convocó a los candidatos presidenciales a un debate virtual para dialogar con la audiencia digital que aún no define su voto, recordando que más de 400.000 ciudadanos votaron en blanco el 31 de mayo.

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Rúa garantizó que será un espacio independiente, abierto y con plenas garantías para ambos candidatos, con el fin de que puedan exponer y defender sus propuestas ante los internautas, un segmento estratégico en las campañas políticas. El encuentro se realizaría el sábado 13 de junio a las 6:00 p. m en Zoom y con transmisión en vivo por sus redes sociales.

Yo sé que muchos de ustedes no solo quieren conocer las propuestas de quienes aspiran a la presidencia; también quieren entender su viabilidad legal, social y presupuestal. Por eso, cito a los dos candidatos a un debate ciudadano en vivo, con reglas claras, mismas preguntas, mismos tiempos y las mismas garantías. Este espacio no es para barras ni ataques; es para saber si las propuestas resisten preguntas reales”, fueron las palabras de Rúa.

Elefante Blanco - Debate
Estas serían las reglas del debate que propone Elefante Blanco - crédito @elefantescol/Instagram

El creador de contenido recordó que hay más de 40 millones de colombianos habilitados para votar y que en los comicios del 31 de mayo participaron poco menos de 24 millones, es decir que hay un margen amplio de ciudadanos que podrían cambiar el panorama electoral.

De la misma forma, indicó que los votos nulos, sin marcar y en blanco demuestran que hay un sector de la sociedad que no cree en ninguno de los candidatos, lo que podría cambiar si conocen por completo su plan de gobierno.

Así sería el debate virtual

Caricatura de un elefante blanco con ojos amarillos y trompa levantada en un podio dentro del Congreso de Colombia, rodeado de políticos y pantallas de ordenador.
Elefante Blanco fue el segundo candidato con más votos durante las elecciones legislativas - crédito Visuales IA

La dinámica propuesta para este debate ciudadano contempla la participación activa de la comunidad digital de Elefante Blanco. Los seguidores podrán formular preguntas y las cinco que obtengan mayor respaldo a través de reacciones serán seleccionadas para ser planteadas a los candidatos. El debate se realizará con o sin la presencia de ambos aspirantes. En caso de que alguno no participe, Elefante Blanco analizará y contrastará las respuestas con declaraciones públicas, propuestas y programas de gobierno.

El senador electo destacó que este espacio podría representar un punto de encuentro con el electorado digital que aún no ha tomado una decisión de cara a la segunda vuelta presidencial.

“Esta es una oportunidad para que los candidatos demuestren si sus ideas pueden gobernar para todo el país, para hablarles de frente a quienes todavía no han tomado una decisión y para explicar cómo piensan convertir sus promesas en leyes, presupuesto y ejecución”.

Hasta el momento, ninguna de las campañas ha respondido a la invitación de Elefante Blanco, que se suma a las intenciones de Westcol de hacer un debate público, que son las opciones por fuera de los medios de comunicación que se contemplan hasta el momento para que se lleve a cabo la disputa de ideas entre candidatos.

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