Coronel planea adoptar a recién nacida que fue abandonada en la calle: “Si la norma lo permitiera, sería el más feliz”

Los oficiales crearon un vinculo con la pequeña, por lo que anunciaron que la apadrinarán y no solo eso, pues uno de ellos busca adoptarla - crédito Policía Nacional

Una bebé fue hallada en un lote del barrio Villarreal de Montenegro (Quindío) a las 4:00 a. m. por dos policías que la auxiliaron y salvaron su vida. De acuerdo con el reporte oficial, actualmente, la menor permanece estable en el Hospital San Juan de Dios de Armenia mientras avanza la investigación para encontrar a los responsables.

La menor ingresó al centro médico con hipotermia grave y dificultad respiratoria, pero hoy evoluciona de manera estable en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, de acuerdo con un comunicado del Hospital San Juan de Dios de Armenia. Del mismo modo, se confirmó que recibe atención especializada en una incubadora y que sus primeros exámenes clínicos arrojaron resultados normales.

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La gerente del hospital, Diana Carolina Castaño Londoño, informó lo siguiente: “Quiero dar un parte de tranquilidad: la bebé está mucho mejor. Ya logramos recuperar su calor corporal, se encuentra estable en una incubadora recibiendo un poco de soporte de oxígeno y su dificultad respiratoria ha mejorado de manera significativa”, según declaraciones expuestas por Caracol Radio.

El mismo comunicado del hospital indicó que se trata de una bebé que nació aproximadamente a las 36 semanas de gestación y con peso adecuado para su desarrollo.

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Las autoridades encontraron a la menor en un terreno abandona - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que los patrulleros que la encontraron fueron identificados como Luis Carlos Cruel Ordóñez y Deiber Alexander Bañol Marín, que adelantaban sus labores de vigilancia.

“Al momento que realizábamos un patrullaje por el sector escuchamos unos llantos de un bebé. Paramos la motocicleta, descendimos y, al verificar, se pudo observar una bebé recién nacida”, relataron a La Crónica del Quindío.

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Según el medio local, la niña estaba totalmente desnuda, cubierta apenas con una bolsa plástica y aún unida a la placenta y al cordón umbilical, lo que llevó a los uniformados a buscar ayuda de vecinos para conseguir sábanas y evitar que se le siguiera bajando la temperatura.

Los policías la llevaron primero al hospital Roberto Quintero Villa de Montenegro. Ante la gravedad de su estado, fue remitida al Hospital San Juan de Dios de Armenia, donde permanece bajo cuidado especializado.

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El uniformado Luis Carlos Cruel Ordóñez reveló que transitan por ese sector desde hace tres años y que suele haber perros callejeros, por lo que se sorprendieron al ver que la recién nacida no sufrió ningún ataque: “Tomamos la decisión de llamarla Milagros porque, pues, eso es un milagro de Dios”.

La menor de edad se está recuperando con acompañamiento especializado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Después de recibir el reporte, el coronel Carlos Mario Bustamante Bermúdez, comandante de la Policía en Quindío, afirmó lo siguiente: “Hoy estamos muy felices. Nuestros policías rescataron a una bebé… nosotros, los policías del Quindío, vamos a ser los padrinos y madrinas de esa hermosa princesa”.

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Del mismo modo, se refirió a la intención de asumir su cuidado: “Si legalmente y la norma lo permitiera, sería el más feliz de adoptar a esa bebé” y rechazó el abandono de los niños, pues en todo el territorio nacional se debe garantizar su bienestar.

Uno de los uniformados pretende adoptar a la pequeña y darle una nueva vida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Debido a la magnitud del caso, también se pronunció el alcalde de Montenegro, Gustavo Adolfo Pava Busch, que calificó lo ocurrido como una “lamentable noticia”, según La Crónica del Quindío.

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Así también, el funcionario aclaró en el medio que se activaron rutas de atención con la Comisaría de Familia, la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), con el fin de restablecer los derechos de la bebé y verificar su situación para evaluar la posible adopción que fue planteada por uno de los uniformados de la Policía.

Por ahora, la investigación de las autoridades busca establecer si la menor fue abandonada en ese lugar después del parto o si el nacimiento ocurrió allí mismo, aunque las autoridades consideran más probable la primera hipótesis.

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