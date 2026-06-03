Colombia

Coronel planea adoptar a recién nacida que fue abandonada en la calle: “Si la norma lo permitiera, sería el más feliz”

La menor de edad fue encontrada a las 4:00 a. m. mientras estaba expuesta a la intemperie y, al comprobar que estaba con vida, los uniformados de la Policía decidieron llevarla a un centro médico para que especialistas lograran estabilizarla

Guardar
Google icon

Los oficiales crearon un vinculo con la pequeña, por lo que anunciaron que la apadrinarán y no solo eso, pues uno de ellos busca adoptarla - crédito Policía Nacional

Una bebé fue hallada en un lote del barrio Villarreal de Montenegro (Quindío) a las 4:00 a. m. por dos policías que la auxiliaron y salvaron su vida. De acuerdo con el reporte oficial, actualmente, la menor permanece estable en el Hospital San Juan de Dios de Armenia mientras avanza la investigación para encontrar a los responsables.

La menor ingresó al centro médico con hipotermia grave y dificultad respiratoria, pero hoy evoluciona de manera estable en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, de acuerdo con un comunicado del Hospital San Juan de Dios de Armenia. Del mismo modo, se confirmó que recibe atención especializada en una incubadora y que sus primeros exámenes clínicos arrojaron resultados normales.

PUBLICIDAD

La gerente del hospital, Diana Carolina Castaño Londoño, informó lo siguiente: “Quiero dar un parte de tranquilidad: la bebé está mucho mejor. Ya logramos recuperar su calor corporal, se encuentra estable en una incubadora recibiendo un poco de soporte de oxígeno y su dificultad respiratoria ha mejorado de manera significativa”, según declaraciones expuestas por Caracol Radio.

El mismo comunicado del hospital indicó que se trata de una bebé que nació aproximadamente a las 36 semanas de gestación y con peso adecuado para su desarrollo.

PUBLICIDAD

Un lote baldío lleno de bolsas de basura negras y blancas, botellas plásticas y cajas de cartón; al fondo se ve una patrulla de la Policía Nacional de Colombia.
Las autoridades encontraron a la menor en un terreno abandona - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que los patrulleros que la encontraron fueron identificados como Luis Carlos Cruel Ordóñez y Deiber Alexander Bañol Marín, que adelantaban sus labores de vigilancia.

“Al momento que realizábamos un patrullaje por el sector escuchamos unos llantos de un bebé. Paramos la motocicleta, descendimos y, al verificar, se pudo observar una bebé recién nacida”, relataron a La Crónica del Quindío.

Según el medio local, la niña estaba totalmente desnuda, cubierta apenas con una bolsa plástica y aún unida a la placenta y al cordón umbilical, lo que llevó a los uniformados a buscar ayuda de vecinos para conseguir sábanas y evitar que se le siguiera bajando la temperatura.

Los policías la llevaron primero al hospital Roberto Quintero Villa de Montenegro. Ante la gravedad de su estado, fue remitida al Hospital San Juan de Dios de Armenia, donde permanece bajo cuidado especializado.

El uniformado Luis Carlos Cruel Ordóñez reveló que transitan por ese sector desde hace tres años y que suele haber perros callejeros, por lo que se sorprendieron al ver que la recién nacida no sufrió ningún ataque: “Tomamos la decisión de llamarla Milagros porque, pues, eso es un milagro de Dios”.

La menor de edad se está recuperando con acompañamiento especializado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La menor de edad se está recuperando con acompañamiento especializado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Después de recibir el reporte, el coronel Carlos Mario Bustamante Bermúdez, comandante de la Policía en Quindío, afirmó lo siguiente: “Hoy estamos muy felices. Nuestros policías rescataron a una bebé… nosotros, los policías del Quindío, vamos a ser los padrinos y madrinas de esa hermosa princesa”.

Del mismo modo, se refirió a la intención de asumir su cuidado: “Si legalmente y la norma lo permitiera, sería el más feliz de adoptar a esa bebé” y rechazó el abandono de los niños, pues en todo el territorio nacional se debe garantizar su bienestar.

Un bebé con un mameluco blanco yace boca arriba en una cama clara, sosteniendo un pequeño peluche gris con ambas manos, su rostro no es visible.
Uno de los uniformados pretende adoptar a la pequeña y darle una nueva vida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Debido a la magnitud del caso, también se pronunció el alcalde de Montenegro, Gustavo Adolfo Pava Busch, que calificó lo ocurrido como una “lamentable noticia”, según La Crónica del Quindío.

Así también, el funcionario aclaró en el medio que se activaron rutas de atención con la Comisaría de Familia, la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), con el fin de restablecer los derechos de la bebé y verificar su situación para evaluar la posible adopción que fue planteada por uno de los uniformados de la Policía.

Por ahora, la investigación de las autoridades busca establecer si la menor fue abandonada en ese lugar después del parto o si el nacimiento ocurrió allí mismo, aunque las autoridades consideran más probable la primera hipótesis.

Temas Relacionados

BebéAbandonoMontenegroQuindíoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Olía a mico viejo”: Martín Arzuaga revivió la anécdota del uniforme de Junior en la final de 2004

Barranquilleros y medellinenses están disputando la final de la Liga BetPlay 2026-I, y Junior ganó el partido de ida 3-0, como en el 2004

“Olía a mico viejo”: Martín Arzuaga revivió la anécdota del uniforme de Junior en la final de 2004

Resultados Super Astro Sol hoy 3 de junio: verifique el signo ganador

Ya están disponibles los números ganadores correspondientes al primer sorteo del día. Pueden consultarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 3 de junio: verifique el signo ganador

La Procuraduría acordó intervenir 22 puntos críticos del corredor perimetral del Oriente de Cundinamarca: beneficiará a Bogotá

La mesa técnica con la ANI y autoridades nacionales y locales definió acciones para atender sitios prioritarios y ejecutar trabajos sobre casi 60 kilómetros, con el fin de asegurar la continuidad operativa

La Procuraduría acordó intervenir 22 puntos críticos del corredor perimetral del Oriente de Cundinamarca: beneficiará a Bogotá

Sofía Petro defendió las políticas de Iván Cepeda y envió un mensaje a las “amigas empresarias”: “Mi reina, que no te asusten”

La hija del presidente se refirió a los avances que tuvo el sector económico y empresarial del país durante la administración de Gustavo Petro, al tiempo que aseguró que el “fantasma del comunismo” era “puro cuento”

Sofía Petro defendió las políticas de Iván Cepeda y envió un mensaje a las “amigas empresarias”: “Mi reina, que no te asusten”

Un debate en el que mande la gente, la propuesta de Elefante Blanco para que Cepeda y De la Espriella discutan sus propuestas

El congresista electo publicó un video en el que invitó a los candidatos a la presidencia a exponer sus ideas a través de redes sociales

Un debate en el que mande la gente, la propuesta de Elefante Blanco para que Cepeda y De la Espriella discutan sus propuestas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Comic Con Colombia 2026 tendrá como invitado a Superman: habrá firmas, fotos y videos personalizados

Comic Con Colombia 2026 tendrá como invitado a Superman: habrá firmas, fotos y videos personalizados

Sara Corrales sorprendió en redes con su figura a 15 días de dar a luz: “No he entrenado”

Así recibieron a Juanda Caribe en Barranquilla tras su participación en ‘La casa de los famosos’: caravana y decenas de fans

Camilo Sánchez, de ‘Fuck News’, aclaró si recibió dinero para entrevistar al presidente Gustavo Petro: “Hubiéramos dicho que no”

Nicolás Arrieta aclaró la verdadera razón de su ausencia en ‘Buen día, Colombia’, de RCN: “No hay nada que aportar”

Deportes

República Democrática del Congo empató sin goles con Dinamarca en su preparación para su debut en el Mundial 2026

República Democrática del Congo empató sin goles con Dinamarca en su preparación para su debut en el Mundial 2026

Analista táctico revela lo que debe tener en cuenta la selección Colombia para jugar ante Uzbekistán en el Mundial 2026

Jhon Córdoba, delantero de la selección Colombia, podría estar en el último partido amistoso previo al Mundial ante Jordania: esto se sabe

Así quedó el cuadro de la fase final de la Copa Colombia 2026 tras disputarse la fase de grupos

La selección Colombia es la tercera con mayor promedio de edad en la Copa Mundial de la FIFA 2026: este es el jugador más veterano y el más joven