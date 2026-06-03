Sofía Petro defendió las políticas de Iván Cepeda y envió un mensaje a las “amigas empresarias”: “Mi reina, que no te asusten”

Sofía Petro explicó cómo las políticas progresistas, como los impuestos diferenciados para pymes y las mejores condiciones laborales, en realidad buscan fortalecer la economía y no destruirla - crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok

A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio de 2026, Sofía Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro y de la primera dama Verónica Alcocer, decidió intervenir en la discusión pública sobre el rumbo político del país, luego de que Abelardo de la Espriella triunfara en la jornada electoral del 31 de mayo.

Por medio de un video publicado en su cuenta de TikTok, la joven expresó su respaldo al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y dirigió un mensaje a un sector que muestra inquietudes frente a los proyectos políticos de izquierda: las empresarias y emprendedoras colombianas.

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La estudiante de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas, que actualmente se encuentra en Brasil realizando un intercambio académico, utilizó las redes sociales para defender la gestión económica del Gobierno de Gustavo Petro y cuestionar algunas de las críticas que, de acuerdo con su intervención, surgieron alrededor de las propuestas progresistas.

Sofía Petro rechazó los discursos que asocian las propuestas progresistas, como el de Iván Cepeda, con modelos comunistas - crédito Enea Lebrun/Reuters

En su publicación, Sofía Petro se dirigió directamente a quienes consideran que un eventual gobierno de izquierda podría afectar el desarrollo empresarial: “Amiga empresaria, por ahí leí que no vas a votar por Iván Cepeda porque eres empresaria. Tal vez eso sea porque te dijeron que las personas de izquierda están en contra de las empresas”.

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Sofía Petro envió un mensaje a empresarias y emprendedoras colombianas

La joven sostuvo que durante el actual gobierno se han presentado resultados favorables para la actividad económica y el sector productivo. Entre los argumentos que expuso, señaló que Colombia habría cerrado 2025 con el mayor número de empresas registradas en su historia y aseguró que diversos indicadores económicos reflejan un desempeño positivo del país durante los últimos años.

Según explicó, uno de los aspectos que considera más relevantes de la política económica impulsada por la administración de Gustavo Petro ha sido el tratamiento diferencial para las micro, pequeñas y medianas empresas: “Que tu pequeña empresa, que es muy difícil de sacar adelante, no tuviera que pagar los mismos impuestos que una gran empresa que de pronto tiene más facilidad. Y de hecho, fue este ministro de Hacienda, que hoy es fórmula vicepresidencial (José Manuel Restrepo), quien aumentó los impuestos horizontalmente para todas las empresas del 30% al 35% en el gobierno de Duque”.

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Sofía Petro defendió las propuestas económicas de Iván Cepeda ad portas de las elecciones presidenciales de segunda vuelta - crédito @sofiapetroa/Instagram - María José Pizarro/Facebook

De acuerdo con su versión, la propuesta consistió en aplicar criterios de progresividad tributaria para evitar que los pequeños negocios asumieran cargas similares a las de grandes compañías con mayores capacidades financieras.

“Según The Economist, en el 2025 Colombia tuvo el mejor rendimiento económico de todo el continente. Del 2022 para acá, el desempleo bajó de doce por ciento a ocho por ciento. Este Gobierno, así izquierdoso y todo, propuso para las micro, pequeñas y medianas empresas unos impuestos progresivos", dijo la hija de Gustavo Petro en su video.

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Durante su intervención también defendió algunas de las reformas laborales promovidas por el Gobierno. Sofía Petro argumentó que medidas relacionadas con los recargos nocturnos y dominicales no solo buscan mejorar las condiciones de los trabajadores, sino que podrían tener efectos positivos sobre la productividad empresarial.

Para ilustrar su planteamiento, hizo referencia a una trabajadora ficticia llamada “doña Gloria”, al señalar que el reconocimiento de derechos laborales puede traducirse en mejores condiciones de vida y, al mismo tiempo, en mayores niveles de compromiso y rendimiento dentro de las organizaciones.

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Sofía Petro se sumó al debate electoral con un video en TikTok en el que expresó su respaldo a Iván Cepeda y defendió algunas de las políticas económicas impulsadas durante el Gobierno de su papá - crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok

La hija del mandatario también respondió a quienes asocian las propuestas de la izquierda con modelos económicos de corte comunista: “Mi reina, que nadie te asuste con el fantasma del comunismo, que eso es puro cuento, y tú eres muy inteligente para eso”.

La hija del presidente defendió las iniciativas económicas que propone Iván Cepeda

El video se convirtió en un nuevo episodio dentro del intenso debate político que acompaña la campaña presidencial; aunque Sofía Petro no ocupa cargos públicos ni participa formalmente en la contienda electoral, sus declaraciones adquirieron relevancia por su cercanía con el presidente y por producirse en un momento clave de la carrera hacia la Casa de Nariño: la reelección política de su papá.

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Como complemento a su mensaje, la joven compartió un fragmento de una entrevista concedida por Iván Cepeda a Noticias Caracol. En ese apartado, el candidato rechazó las acusaciones sobre una supuesta intención de estatizar la economía colombiana o reemplazar el modelo económico vigente.

“No hay planteamiento público en el que haya hablado de estatizar la economía o de convertir el sistema en el que estamos en un socialismo. Vamos a tener una sociedad próspera dentro del capitalismo. Es un capitalismo productivo”, señaló Cepeda en su momento, una declaración que fue utilizada para reforzar la idea de que su proyecto político no pretende eliminar la iniciativa privada ni modificar de manera radical el sistema económico.

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