La Procuraduría acordó intervenir 22 puntos críticos del corredor perimetral del Oriente de Cundinamarca: beneficiará a Bogotá

La Procuraduría General de la Nación logró un acuerdo para la recuperación y sostenibilidad del corredor perimetral del Oriente de Cundinamarca - Crédito Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación logró un acuerdo clave para la recuperación y sostenibilidad del corredor perimetral del Oriente de Cundinamarca, una arteria vial estratégica para la movilidad y la conectividad regional.

Tras una mesa técnica que reunió a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), autoridades nacionales y territoriales, se alcanzaron compromisos concretos para atender 22 puntos críticos y avanzar en el mantenimiento de casi 60 kilómetros de este corredor, que conecta municipios y facilita el tránsito entre las salidas norte y sur de Bogotá, así como enlaces con importantes rutas nacionales.

PUBLICIDAD

La gestión de la Procuraduría permitió que la ANI suscribiera un otrosí con la concesión encargada de la vía, asegurando la continuidad del servicio y la intervención en los puntos más urgentes. Ese compromiso se traduce en el despliegue de acciones de mantenimiento, rehabilitación y ampliación que beneficiarán a miles de usuarios que diariamente dependen de la vía para acceder a servicios, mercados y oportunidades económicas.

La ANI y las autoridades acordaron atender 22 puntos críticos y avanzar en el mantenimiento de casi 60 kilómetros del corredor perimetral del Oriente de Cundinamarca - crédito ANI

El corredor perimetral del Oriente de Cundinamarca se extiende por más de 106 kilómetros, articulando municipios como Briceño, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí y Cáqueza. Es una ruta alternativa fundamental para el tránsito pesado y liviano entre el norte y el sur de Bogotá, además de facilitar conexiones con los corredores Briceño-Tunja-Sogamoso y Bogotá-Villavicencio. El proyecto contempla intervenciones en tramos transversales críticos, permitiendo mejorar los flujos locales entre sectores como Salitre-Guasca y Los Patios-La Calera.

PUBLICIDAD

Intervenciones y mejoras técnicas

Cada tramo del corredor recibirá intervenciones orientadas a elevar los estándares de seguridad y capacidad. Por ejemplo, entre Briceño y Sopó se rehabilitarán y ampliarán los carriles a 3,65 metros, con bermas externas de 2 metros y un incremento de la velocidad de diseño de 60 km/h a 80 km/h, incluyendo doble calzada en secciones prioritarias. Entre Sopó y La Calera, los carriles serán de 3,65 metros con bermas de 1,8 metros y la velocidad de diseño subirá a 60 km/h.

En el tramo La Calera-Patios, la velocidad de diseño pasará de 30 km/h a 40 km/h; mientras que en El Salitre-Guasca y La Calera-Choachí-Cáqueza, la mejora será aún más drástica, pasando de 20 km/h a 60 km/h en ciertos sectores. Además, la Variante de Choachí—un nuevo trazado de 4,85 km—mejorará la circulación y reducirá los tiempos de viaje.

PUBLICIDAD

La ANI suscribió un otrosí con la concesión de la vía para asegurar la continuidad del servicio y la intervención en los puntos más urgentes - crédito ANI

Las Unidades Funcionales (UF) estructuran el proyecto por etapas:

UF 1: Briceño-Sopó, La Calera-Patios y Salitre-Guasca (23,68 km) con doble calzada y bermas ampliadas.

UF 2: Sopó-La Calera (24,1 km), rehabilitación integral.

UF 3 y 4: Mejoramiento de La Calera-Choachí (31 km) y Choachí-Cáqueza (23 km).

Variante de Choachí: 4,85 km de nuevo trazado.

Compromisos sociales y gestión del riesgo

Durante la mesa técnica, también se abordaron las medidas de contingencia y gestión del riesgo para responder a emergencias como deslizamientos y eventos climáticos adversos, así como el cumplimiento de los compromisos sociales adquiridos con las comunidades del área de influencia. La Procuraduría enfatizó la necesidad de proteger la movilidad regional, salvaguardar los derechos ciudadanos y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.

PUBLICIDAD

Se acordó realizar una nueva reunión en junio, en la que el Ministerio de Transporte, el Invías y la ANI presentarán una estrategia para asegurar la sostenibilidad y continuidad del proyecto en el mediano y largo plazo. El objetivo es mantener una articulación efectiva entre entidades responsables y evitar afectaciones en una de las vías más relevantes para el Oriente de Cundinamarca.

El corredor perimetral del Oriente de Cundinamarca conecta Briceño, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí y Cáqueza y articula enlaces con rutas nacionales - crédito ANI

La intervención y mantenimiento del corredor traerán múltiples beneficios, como el incremento de la capacidad vial, reducción de tiempos de viaje, mejor integración funcional entre municipios y mayor seguridad para el transporte de carga y pasajeros. El ensanche de calzadas, la inclusión de bermas y la rectificación de curvas elevarán el estándar de la infraestructura, permitiendo un tránsito más seguro y eficiente.

PUBLICIDAD