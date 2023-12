Los sicarios de Pablo Escobar que seguirían vivos: las autoridades están tras su rastro

Los sicarios de Pablo Escobar, bajo la lupa de las autoridades - crédito Archivo

Se cumplen 30 años de la muerte del capo del narcotráfico que desangró a Colombia, y su historia sigue vigente en el mundo. Pablo Escobar fue el líder del cartel de Medellín y a su mando tuvo miles de sicarios, quienes se encargaban de ejecutar viles asesinatos en el marco de la guerra entre carteles, muchos de ellos murieron, sin embargo, algunos siguen con vida, aunque con paradero desconocido; mientras las autoridades siguen tras la pista.

Dentro del cartel de Medellín resaltaron varios nombres en la cúpula, sin embargo, el trabajo sucio en las calles era ejecutado por los sicarios; nombres como ‘Arete’, ‘Jhon Lada’, ‘Negro Pabón’ e incluso Chacho Chino, hicieron parte de en algún momento del panfleto de los más buscados, y aunque muchos fueron abatidos en medio de los operativos, otros siguieron con vida y las autoridades perdieron su rastro.

Respecto a este contexto, el diario El Tiempo expuso que Olga Julieta Rojas, fiscal especializada de la Dirección Contra las Violaciones a los Derechos Humanos, está intensificando la búsqueda de víctimas y sicarios vinculados al cartel de Medellín para esclarecer casos que han sido catalogados como crímenes de lesa humanidad.

Estos hechos tienen una relevancia histórica en los ámbitos judicial, político y social de Colombia, teniendo en cuenta que, aún hay cientos de víctimas que exigen justicia al Estado frente a los crímenes cometidos por organizaciones criminales tales como el mencionado cartel, otros grupos organizados, guerrillas, entre otros.

Carlos Mario Alzate Urquijo, ‘Arete’

Este hombre era uno de los más cercanos a Pablo Escobar, en tiempo de guerra se convirtió en la sombra del narco y avanzó dentro de la organización, en donde se le adjudicaron diferentes operaciones ilegales como atentados contra importantes instituciones. Dentro de las detonaciones más recordadas resalta el ataque al edificio del DAS y así mismo, el plan para estallar un avión de la empresa Avianca en pleno vuelo.

Luego de su entrega a las autoridades y proceso judicial entre los centros penitenciarios de Itagüi y La Picota, salió libre a finales del 2001 y por las rencillas que había dejado en su pasado criminal, sufrió un ataque sicarial que lo dejó al borde de la muerte; razón por la cual recibió protección del Estado colombiano y fue exiliado.

El Arete habría sido enviado a España con su familia y presuntamente vive en este país desde aquel entonces, El Tiempo expuso que la Fiscalía está tratando de establecer el lugar exacto en donde está para que responda por su presunta responsabilidad al atentado al avión de Avianca.

Dandenis Muñoz Mosquera, ‘La Kika’

Muñoz Mosquera se encuentra en Estados Unidos y es acusado de poner la bomba en el avión de Avianca en donde murieron dos ciudadanos norteamericanos, sin embargo, en Colombia no hay anotaciones en su contra. En 2013 habló con Julio Sánchez Cristo en W Radio y aseguró que no había conocido a Pablo Escobar y mucho menos trabajó para él, del mismo modo expuso que no había matado a nadie en ningún momento.

La Kika lleva más de 30 años recluido en Estados Unidos y en su contra hay una condena de 10 cadenas perpetuas, sentenciándolo a morir tras las rejas, pero en Colombia se tratan de mover los hilos para localizar específicamente su centro de reclusión para poderlo interrogar.