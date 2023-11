A tiros: cantante de música popular narró cómo se defendió de un asalto en bogotá

Homicidio. Foto: Colprensa

Momentos de angustia vivió el cantante de música popular Breiner Gaster, al ser víctima de la inseguridad en Bogotá. El artista denunció que fue abordado por dos delincuentes, que lo amenazaron y despojaron de sus joyas y otras pertenencias.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 26 de noviembre cuando el artista bogotano estaba comprando algunos alimentos en una tienda, y en medio de la confusión, desenfundó un arma, disparó a los ladrones y logró ahuyentar a los delincuentes.

En diálogos para el programa La red, el cantante de música popular contó: “Pasé por una tienda que está abierta las 24 horas. Me bajé de mi camioneta, llevaba un bolsito, y sentí a dos personas encima de mí con un cuchillo. Uno me puso un trapo en la cara”.

Breiner relató que los sujetos le quitaron una cadena de cuello, un anillo y una pulsera. Los ladrones también le exigieron que entregara la maleta que portaba en su pecho, por lo que el artista pidió dejar sacar sus papales, pero decidió sacar su arma:

Los delincuentes le quitaron una cadena de cuello, un anillo y una pulsera - crédito @breinergastereltenor

“Les dije que me dejaran sacar los papeles de mi maleta. Lo que yo hice fue sacar mi arma y yo hice tres disparos, no sé a dónde. Ya estaba sin conocimiento, me empecé a sentir muy mareado”, manifestó el artista participó en los programas de televisión A otro nivel y La descarga.

De esta manera, una persona que estaba en la tienda, a la que Breiner Gaster iba a ingresar, activó las alarmas para dar aviso a la autoridades.

Según el artista bogotano, el trapo que puso uno de los ladrones en su cara tenía una sustancia lo que le dio mareo, y a pesar de recibir asistencia médica, se sintió débil. “No sé qué sustancia me dieron. Gracias a Dios, estoy con salud y vida”, señaló el cantante de música popular conocido como ‘El Tenor’.

Finalmente, en su entrevista para La Red, Breiner Gaster lamentó la situación de inseguridad que sufre el país: “Tristemente, con la situación que está viviendo el país, ya no se puede portar una joya, un reloj fino o algo así, porque siempre hay un delincuente al acecho. La inseguridad está terrible. No sé qué sustancia me dieron. Gracias a Dios, estoy con salud, con vida”, concluyó el artista bogotano.

El pasado mes de octubre se reveló desde el Concejo de Bogotá una preocupante cifra de robos diarios en la capital del país. Así lo dio a conocer el concejal y candidato al Concejo por el partido Alianza Verde, Julián Espinosa, que con base en los indicadores más recientes de seguridad, alertó que en Bogotá se están registrando “cada día cerca de 400 personas que son víctimas de robo, lo que representa una tasa significativamente alta en comparación con años anteriores”.

Breiner Gaster fue víctimo de robo en Bogotá - crédito archivo particular

El cabildante insistió en que la capital colombiana ha estado lidiando con desafíos constantes en materia de seguridad, recordando que, justamente, en el primer semestre de 2023, el porcentaje de homicidios en Bogotá se disparó 11,8 %, de los cuales, la mitad se dio por sicariato.

Cantante de música popular denunció que fue víctima de robo

El cantante de música popular Jorge Andrés Alzate Ríos, mejor conocido como Alzate, denunció a través de un video publicado en sus redes sociales que fue víctima de un robo mientras viajaba por las carreteras del departamento del Cauca.

“Aquí vamos en el bus, celebrando la vida, ¿cierto que sí? Así es, la vida es bella. Nos acabaron de atracar con fierros en la cabeza, ¿cierto que sí? Estamos en Colombia, nos la hemos recorrido por muchos años. Llamamos nuestra tierra y es la primera vez que nos pasa esto. Nos atracaron, nos humillaron”, señaló el intérprete de La perdí.

Inconforme y molesto por los hechos de inseguridad, el artista aseguró que esa desagradable experiencia nunca le había ocurrido. “Y lo que está sucediendo no nos había pasado nunca, ¿cierto que no? Fierros en la cabeza”.

Por ese motivo, anunció una radical medida para prevenir volver a ser víctima de ese tipo de delito. “Entonces yo también me voy a ‘enfierrar’ y me los voy a lamber. Cuando vuelvan aquí, nos los vamos a lamber a todos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar”, indicó el compositor.

“Así señores, que donde me vuelvan a parar aquí, van a tener una ráfaga de plomo, hijueputa”, concluyó.