Sebastián Vega se destapó y confesó que tuvo tantas dificultades económicas que le hicieron “tocar el piso”

El actor y su esposa, Valentina Ochoa Pardoux, crean contenido juntos para las redes sociales - crédito @Sebastian_Vega1/Instagram

Padres e hijos, A mano limpia o Isa Tk+ fueron algunas de las producciones que hicieron de Sebastián Vega un rostro muy conocido a nivel nacional e internacional, sobre todo, entre el público juvenil. Además de su trabajo en la pantalla chica, también ha realizado una ardua labor en redes sociales.

Él y su esposa, Valentina Ochoa Pardoux, llevan 10 años juntos criando a sus hijos e interactuando cada vez más con su audiencia digital. Mientras que el intérprete cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, su compañera sentimental acumula una cantidad cercana a los 422.000.

Con esas cifras, se han convertido en influencers. De hecho, gran parte del contenido que comparten es entre los dos. Tal práctica hizo que como pareja fueran nominados a los premios InstaFest en la categoría de dúos. La premiación se llevará a cabo a mediados de diciembre en Cartagena.

El actor Sebastián Vega se refirió a uno de sus momentos más difíciles - crédito @lauraacunaayala/Youtube

Sin embargo, a medida que iban alcanzando más y más éxito en las plataformas digitales, la creencia de que el artista bumangués se retiraría de la televisión continuó creciendo. En 2017, cuando hizo La nocturna, fue una de las últimas veces que se le vio en pantalla.

Al año siguiente estuvo en una miniserie del canal regional Tro, pero de ahí en adelante tuvo una pausa. Su regreso triunfal se dio en El cartel de los sapos: el origen y mantuvo el ritmo algunos meses después con su aparición en la segunda temporada de Pasión de gavilanes.

Con su reaparición para esas dos producciones, muchos entendieron que aún tenía todas las intenciones de seguir actuando, pero al ponerse nuevamente en el ojo del huracán al retomar sus actividades, surgieron muchas preguntas sobre su vida personal.

A fin de responder las inquietudes referentes a ese tema, el artista estuvo en diálogo con el periódico El Espectador y despejó dudas o rumores. En ese sentido, la prioridad de la conversación fue hablar sobre sus años más recientes, en los que admitió haber pasado por varias dificultades, así como en su juventud.

“He estado en las maduras, y apretado a nivel económico. (...) Tuve un bajonazo en mi vida, que fue el que me hizo tocar fondo, donde huele a mierda, donde hay oscuridad; donde uno se levantaba todos los días y en la vista se te hace una viñeta, pero mis hijos, en especial en ese momento Matías, fueron los que me pegaron la cachetada, con mis papás”, comenzó diciendo el famoso.

Asimismo, reconoció que la fama a veces puede ser engañosa, debido a que desdibuja muchas veces la realidad para quienes viven día a día en ese medio. “En la calle a usted le pueden pedir fotos, autógrafos y lo pueden llamar, pero usted tiene su casa, usted llega a dormir como un mortal, y su hijo es un ser humano, y su familia son seres humanos, y usted es un ser humano; y esa ‘cachetadita’ es buena, y cuando me pasó fue en el mejor momento”, concluyó.

Sebastián Vega recuerda uno de sus momentos más polémicos: el beso a ‘Cayito’ Dangond

Antes de revelarle al diario bogotano la necesidad económica que padeció, había sido tendencia por la entrevista que le otorgó a Juanpis González (personaje del humorista Alejandro Riaño). En ese momento habló de su paso por el reality Reto 4 Elementos, en el que participó en 2019.

Los participantes del Reto 4 Elementos celebraron triunfo con largo beso - crédito Captura Pantalla Canal RCN

“Cuando decidí entrar lo hice para pasarla bueno; no obstante, luego se me volvió una meta ganar para demostrarle a los demás que este gordito podía. Tomé la delantera en el juego, me volví la cabeza. Diseñaba las estrategias y debía mantener al grupo motivado porque existían días en que todos nos queríamos ir, pues las pruebas habían resultado más duras de lo que nos imaginamos antes de entrar”, comentó.

No obstante, lo que más recuerdan algunos de su paso por el formato de competencias fue el beso que le dio a ‘Cayito’ Dangond después de haber salido victoriosos en uno de los retos.

“Cayito y yo empatizamos mucho y nos hicimos grandes amigos al interior de la producción, él también estaba gordito y pensó varias veces en renunciar porque se sentía agotado. En esa prueba lo animé tanto que nos permitió ganar. Apenas obtuvimos el triunfo él se me abalanzó para agradecerme y nos dejamos llevar. Fue solo un beso de amistad, para celebrar que ganamos”, añadió.