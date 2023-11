Porno venganza y sextorsión: OEA lanza campaña para prevenir delitos digitales que afectan al 60% de las mujeres en Colombia

En 2022, el Centro Cibernético de la Policía recibió más de 60 denuncias por sextorsión en Colombia - crédito Getty Images

En Colombia, muchas mujeres han denunciado ser víctimas de diversos crímenes digitales que han terminado afectando su vida personal y laboral. Uno de los casos más recientes fue el de la periodista Laura Camila Vargas, que dio a conocer en redes sociales la sextorsión de la que fue víctima luego de que un ladrón hurtara su celular y accediera a fotografías por las que pidió grandes sumas de dinero para no difundirlas.

Este tipo de casos no son aislados ni esporádicos. Según explicó a Infobae Colombia la oficial de proyectos del Programa de Ciberseguridad del Comité Interamericano Contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos, Katya Vera, aunque cualquier persona puede ser víctima de delitos digitales, las mujeres, a nivel global, son las más afectadas.

Datos de ONU Mujeres indican que por lo menos el 73% de las mujeres en el mundo ha sufrido violencias basadas en género en los entornos digitales. Uno de los delitos más comunes es la distribución no consentida de imágenes íntimas, que ha afectado aún más a las mujeres, pues representan el 90% de las víctimas. Además, tienen un 50% más de probabilidades que los hombres de ser suplantadas o que su identidad sea robada en línea.

En Colombia la situación no es diferente. Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 60% de las mujeres de entre 18 y 40 años han sufrido algún tipo de acoso por medio de redes sociales como Facebook y X (antes Twitter). Además, en 2022, el Centro Cibernético de la Policía en 2022 recibió 62 denuncias por casos de sextorsión, 325 por ciberacoso, 676 por injuria o calumnia y 972 por amenazas.

Katya Vera explicó a este medio que, además de las mujeres mayores de edad, las niñas y la población LGBTI también tienden a ser los más afectados por estos crímenes. Por eso, la OEA, de la cual Colombia fue miembro fundador, a través del Programa de Ciberseguridad, ha lanzado la campaña llamada “Ciberespacio seguro y libre de violencias para todas”, con la cual se busca incluir en la agenda de ciberseguridad los países el reconocimiento de las violencias basadas en género que se presentan en los entornos digitales y, sobre todo, prevenir a las mujeres de la distribución no consentida de imágenes íntimas.

Sexting y el envío no consentido de imágenes íntimas

El sexting suele ser confundido con la divulgación no consentida de imágenes íntimas y eso puede acarrear problemas legales si las legislaciones no hacen una distinción correcta de los términos - crédito Getty Images

Según Katya Vera, hay prácticas comunes entre personas jóvenes y adultas que, equivocadamente, son consideradas como delitos por parte de medios de comunicación e, incluso, por entidades del Estado. El desconocimiento de los términos es, en principio, un problema para abordar.

El sexting, que consiste en el envío de contenido sexual y erótico a otras personas, suele ser confundido con la divulgación no consentida de imágenes íntimas. La primera se lleva a cabo mediante consensos entre las partes; la segunda, viola por completo la voluntad de una de ellas, porque no ha dado su autorización para que las imágenes o videos sean publicados o compartidos con otras personas.

Este último ha afectado a varias personas de la farándula en Colombia, como las actrices Luly Bossa y Yuri Vargas, o la presentadora Ana Karina Soto. “Te sientes violada”, expresó Soto la presentadora luego de que se filtrara un video íntimo con su expareja. En su relato para el video pódcast Voz Podés, dijo que no solo se trató de la divulgación del video, sino que, en teoría, dicha grabación no debería existir, pues ella nunca consintió filmarse con su entonces pareja manteniendo relaciones sexuales.

“Yo lo miraba a los ojos y le decía, nunca me pediste permiso, nunca me pediste autorización, nunca entendí por qué lo hizo, primero grabar y después publicar. Entonces, claramente, me sentí atacada, humillada, ofendida y ultrajada porque era mi novio de ese momento”, expresó la presentadora al video pódcast.

De acuerdo con Katya Vera, la no diferenciación de los delitos también puede tener implicaciones legales, pues hay legislaciones en las que se ha tipificado como delito el sexting, al confundirlo con el envío no consensuado de imágenes íntimas. “Implicaría que luego puedan acusar por hacer intercambio de mensajes privados y fotografías con pleno consentimiento de las dos partes”, explicó la oficial de proyectos de ciberseguridad.

Por un sexting seguro: medidas para tener en cuenta

El sexting es riesgoso para cualquiera que lo practique, porque se pierde el control de la información. Sin embargo, hay medidas para disfrutar de la sexualidad minimizando riesgos - crédito IntraMed

Para pesar de muchos, el sexting es una práctica que, aunque se configura como una forma de expresión de la sexualidad, representa un escenario de riesgo para quienes lo practican, teniendo en cuenta que es muy fácil perder el control del contenido propio. Basta con enviarlo a una persona para que este pueda ser transferido a muchas otras.

No obstante, en aras de no satanizar la práctica y de brindar herramientas de protección y prevención, Vera explicó que hay consejos que las personas pueden tener en cuenta para no ser víctimas de crímenes como la sextorsión o la porno venganza, que consiste en la publicación no consentida de imágenes íntimas como represalia.

El sexting seguro se compone de varias medidas: llegar a acuerdos claras con las personas con quienes se practica; utilizar ángulos seguros en la toma de fotografías, para que no se vea el rostro o características específicas del cuerpo que permitan la identificación de la persona; y el proteger el dispositivo en el que se guardan las imágenes para que no sea hackeado.

En caso de que ya se esté presentando una situación de sextorsión, en algunas plataformas como Meta existe la posibilidad de reportar la cuenta desde donde se están generando conductas de violencia. En Colombia se puede denunciar cualquier delito informático a través del sitio web de la Policía Nacional https://adenunciar.policia.gov.co, así como en la página del CAI virtual https://caivirtual.policia.gov.co/. También está disponible la línea 165 del Gaula de la Policía para recibir denuncias relativas a cualquier tipo de extorsión.