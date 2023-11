Qué pasó con Kike Santander, el reconocido productor colombiano que ahora quiere trabajar con Karol G y con Camilo: “Me hice a un lado en el mercado”

Kike Santander retomó su faceta de compositor y productor musical, además estará en Colombia - cortesía Foro Impacta

Kike Santander habló con Infobae Colombia sobre su regreso a la música. El compositor y productor colombiano se reconcilió con el género urbano, que lo llevó a alejarse de la industria por un largo tiempo.

Ahora, Santander quiere trabajar con Karol G y Camilo. “Admiro lo que viene haciendo cada uno en su campo. Están bien enfocados y son artistas sólidos que han entendido lo que el público está pidiendo”.

Por otro lado, el productor caleño reveló que se está rodando un documental autobiográfico, en el que se darán a conocer datos que la gente no conoce sobre él, como por ejemplo, que es médico de profesión y que durante su pausa en la música se dedicó a las telecomunicaciones.

Además, habló de la conferencia que lo trae de vuelta a Colombia para compartir su experiencia en sanación terapéutica a través de los sonidos. Ya que estará en Bogotá el martes 5 de diciembre como invitado especial al Foto Impacta 2023.

Recordado por estar detrás de los grandes éxitos musicales de artistas latinos, como Gloria Estefan, Marc Anthony, Luis Miguel, Alejandro Fernández y Jennifer López, entre otros, Kike Santander aparte de su faceta como compositor y productor, es médico profesional, especializado como cirujano, un dato que pocos saben sobre él.

Le dio varios triunfos a la música latina en la época dorada en la que nacieron importantes estrellas que luego se consolidaron como refrentes que le abrieron el camino a las nuevas generaciones.

Entre el año 2005 y 2006, recibió la mayoría de los frutos, producto de su largo trabajo que también ayudó a que el mundo se fijara en Colombia como cuna de talentos. “Siempre lo dije: a Colombia toca prestarle atención porque detrás de Shakira, Juanes y Carlos viene una ola arrolladora de cantantes que se va tomar el mundo y mira, la reciente entrega de Latin Grammy el 16 de noviembre en Sevilla, España, así lo demostró”.

Kike Santander volvió a la composición y empezó de cero junto a cuatro socios - cortesía Foro Impacta

Sin embargo, muy a pesar de su éxito y los reconocimientos, Kike no se supo adaptar a los cambios que la industria estaba tendiendo cuando se dio el salto a lo digital. “Me hice a un lado en el mercado musical porque cuando se dejaron de vender los discos compactos (CD´S), murió el negocio de las regalarías y ya no habría ganancias por ventas ”, explicó sobre su salida de la industria de la música.

De vuelta al ruedo

Tras una larga pausa en la que el caleño mencionó que se dedicó a otras cosas muy diferentes a la música, pero que no eran ajenas a él, pues Kike contó que tiene varias facetas al igual que las demás personas, decidió que este 2023 era un buen momento para retomar su carrera como compositor y productor. Kike Santander se encuentra escribiendo junto a cuatro socios con quienes montaron una nueva empresa. “Empecé de cero y ya tenemos varias composiciones con cuatro personas con quienes nos asociamos y estamos esperando a ver qué ocurre”.

Kike mencionó que aparte de la salida de los discos compactos del mercado, la llegada del reguetón y el género urbano lo afectó demasiado, pues sintió que la música estaba perdiendo su rumbo de entretener y se había vuelto algo irresponsable, por eso dejó de componer un tiempo. “No estoy en contra de los ritmos, pero si de sus letras. No comulgo con la idea de que un niño este coreando vulgaridades inconscientemente”.

Sin embargo, Kike afirmó que en este 2023, la música urbana a través de artistas como Camilo y Karol G le han demostrado que se puede hacer la paz con el género y que sus ritmos también se puede transmitir un mensaje de amor y alegría. “Ya entendí que el estilo urbano se puede acoplar a lo romántico y a la bonito, por eso me animé a volver”.

“El publico no sabe, pero nunca dejé de ejercer la medicina ni de tener mis negocios alternos. Tengo inversiones en el área delas telecomunicaciones, las cuales se reactivaron en la pandemia y me exigieron más tiempo y dedicación, ya que le prestamos servicio a importantes empresas a las que les instalamos sus circuitos de vigilancia, telefonía fija, datafonos entre otros servicios”, sus clientes principales son los call center.

Por otra Parte, Kike quiso explorar en el campo de la medicina y encontró que lo que pensaba en el pasado era un mito y que si existía una manera de unir sus dos pasiones. “Pensaba al igual que la gente que la música y la medicina eran aristas que iban en sentidos diferentes y que no había como unirlas. Sin embargo, gracias a que practico un estilo de vida holístico me di cuenta que los sonidos, las vibraciones y todo lo que escuchamos incide en nuestro estado de ánimo, es decir que puede tanto relajarnos como alterarnos”.

Kike Santander comparte su estilo de vida holística con el público a través de su aplicación llamada Aloharmony - cortesía @aloharmony_app/Instagram

Es así como el caleño encontró que la música tenía el poder de sanar a las personas si alcanzaban un alto nivel de concentración y conciencia. “Llegué a este camino porque practico meditación, yoga y levo un estilo de vida espiritual”, contó Kike.

De esta manera el compositor y productor descubrió un método de terapia sanadora que comparte a través de sus redes sociales y una aplicación en la que las personas pueden descargar listas de reproducción para momentos específicos del día y estados de animo puntuales. Él creó Aloharmony app, un emprendimiento que diseñó en sociedad con su esposa Adriana, con quien cumplió 21 años de matrimonio.

Kike Santander y su esposa Adriana comparten tips de vida sana - cortesía @aloharmony_app/Instagram

Ambos están enfocados en llevar bienestar por medio de un estilo de vida sano y holístico. La aplicación de la pareja ayuda a que las personas puedan manejar el estrés, la ansiedad, el insomnio, el cansancio y la falta de concentración mediante ritmos y sonidos que Kike compone. Adicionalmente, comparten tips para conseguir mejor resultados.

Impactando a la sociedad

Kike Santander fue el invitado especial a El foro Impacta 2023, un espacio que abarca temas sobre bienestar, diversidad y sostenibilidad. Este tiene lugar el 5 de diciembre del 2023, en el Hall 74 en la ciudad de Bogotá. Durante este encuentro, el reconocido médico cirujano y uno de los compositores de música latina más importantes de la historia, dictará su conferencia llamada Música terapéutica, la cual estará fundamentada en la teoría de sincronización cerebral, impulsando el bienestar holístico.

Kike Santander es el invitado especial al Foro Impacta 2023 el 5 de diciembre en Hall 74 de la ciudad de Bogotá - crédito cortesía Foro Impacta

“Queremos compartir con el público esta experiencia para que conozcan lo que hacemos y cómo pueden mejorar su día a día, su forma de comunicarse, sus relaciones interpersonales y hasta cómo rendir más en su trabajo, adoptando un estilo de vida sano, en el que la música terapéutica sea un herramienta sanadora y canalizadora de energía que renueva su cuerpo, mente y entorno”.

Kike Santander descubrió que con el uso de las vibraciones, el corazón, la mente y el organismo se podían regenerar, además de que con los sonidos adecuados la velocidad correcta, la respiración y las pulsaciones se podían desacelerar.

La edición Colombia del Foro Impacta reúne a líderes de negocios, ONG’s, académicos e inversores para debatir e inspirar a las personas, corporaciones y PYME’s colombianas a alcanzar su máximo potencial en las áreas de motivación, salud física, mental y emocional, productividad, negocios, emprendimiento e impacto social. Así mismo, fomenta el diálogo sobre la variedad de características que hacen que las personas sean únicas, como la edad, el género, la etnia, la religión, la orientación sexual, entre otras.

Su vida en las pantallas

El cineasta santandereano Alberto Gómez Peña, reconocido por dirigir los largometrajes Pablus Gallinazo y Ríos de ceniza, quiso rendirle un homenaje a la música colombiana a través de una de los más grandes. “Kike Santander es un artista que ha marcado la historia de la música latina. Su música ha inspirado a generaciones de artistas y su historia es una inspiración para todos los que sueñan con seguir una carrera en la música”.

Kike Santander aceptó que el cineasta colombiano Alberto Gómez Peña contara su historia - cortesía @jgompe13/Instagram

El documental se está rodando entre las ciudades de Miami, Cali y Bogotá. “Alberto me propuso su idea audiovisual en la que buscó registrar no solo mi trayectoria, si no todo aquello que el público no ha podido descubrir sobre mi vida, mi familia y mis amigos”.

La cinta contará con los testimonios de algunas delas grandes figuras de la música latinoamericana y rodará una parte durante la visita de Kike a Bogotá, en medio del Foro Impacta, para registrar esa faceta médica del compositor. Este trabajo documental se estrenara en el año 2024.