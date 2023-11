De no creer: ladrones se llevaron camión que realizaba trasteo a una familia

Delincuentes hurtaron camión que realizaba un trasteo en la localidad de Engativá - crédito Captura de pantalla Redes sociales / Youtube

En ningún lugar los bogotanos se salvan de la inseguridad que vive la ciudad. En el barrio Gran Granada de la localidad de Engativá, un grupo de delincuentes se robó un camión que realizaba un trasteo, su conductor y ayudante están desesperados y solicitan ayuda para ubicar el vehículo.

En medio de las labores de carga y descarga de las pertenencias de unos clientes que los había contratado para realizar un trasteo, los delincuentes aprovecharon que los trabajadores habían ingresado al edificio, para forzar la puerta del camión y robárselo.

En las cámaras de seguridad que lograron captar el momento, se ve cómo el vehículo hace un giro peligroso, que por poco le hace volcar el camión. Sin embargo, recupera la estabilidad y emprende la huida.

En otros videos se muestra cómo el camión transita por una vía principal de la ciudad, aparentemente escoltado por un taxista.

Los hechos fueron conocidos por City Tv, medio al que el conductor, visiblemente afectado, dio su versión de lo ocurrido con su camión, que representa el sustento para él y su colaborador:

“El conductor del taxi nos estaba vigilando para ver si regresábamos, mientras que otro individuo subía al camión y se lo llevaba. En ese momento, alertamos a todos para que colaboraran en la búsqueda del vehículo”, relató al informativo

El trabajador aseguró que ha recibido el apoyo de sus clientes, sin embargo, solicitó ayuda para dar con el paradero del camión, de placas WGY055 de Cota.

“Es nuestro sustento. Vivimos de las mudanzas, y muchos clientes nos han respaldado. Es realmente complicado”, indicó el conductor

Si usted llega a reconocer el camión o tiene alguna información, puede comunicarse al 123 o al número facilitado por la víctima: 320 864 9017

Joven denuncia nueva modalidad de robo en Bogotá

Un biciusuario, de nombre Felipe Zuluaga, publicó un video denunciando una modalidad de robo de la que, por poco, resulta siendo víctima:

Los hechos habrían ocurrido hacia las 11:30 de la mañana, en la carrera 19 con calle 103, mientras se desplazaba en su bicicleta.

“Yo iba muy tranquilo por la calle, y resulta que me pasaron dos motocicletas, una a la derecha y otra a la izquierda. Yo lo primero que pensé fue que me estaban adelantando, nada más”, relató el joven

Zuluaga sintió una inusual cercanía del motociclista de la derecha, por lo que se alertó: “Empecé a sentir que me metían la mano en el bolsillo”, dijo

Y continuó su relato: “Yo tenía una chaqueta y ahí tenía el celular. Ustedes saben que cuando uno siente que se le va a caer algo del bolsillo, uno por reflejo pone la mano ahí, o simplemente busca que es lo que está pasando, pero cuando yo hice eso, me encontré con la mano del ladrón, de la rata”.

Por fortuna, según su relato, el celular cayó al piso, frustrando el robo de los delincuentes. Sin embargo, en medio de la reacción, el joven hizo una maniobra con su bicicleta que lo hizo caer.

“En la reacción frené con los dos frenos de la bicicleta, con el delantero y el trasero, y salí volando como loco”, expresó Zuluaga

El creador de contenido resaltó que no se tratarían de dos delincuentes, sino que habría un tercer motociclista implicado:

“El problema de todo esto es que no eran solamente dos motocicletas las que me estaban intentando robar, había una tercera motocicleta en la cuadra de adelante y realmente yo no podía hacer nada, era solamente una persona contra tres ladrones, que de hecho, una de las motocicletas tenía un segundo pasajero”