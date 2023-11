El festival Estéreo Picnic se realizaría en Bogotá en el 2024: esto fue lo que dijo el alcalde electo Carlos Fernando Galán

Carlos Fernando Galán habló de la sede del Estéreo Picnic 2024 - créditos archivo y montaje Infobae

Este año de 2023 todavía no ha terminado, pero ya los bogotanos tienen la mira puesta en la agenda musical de 2024: el Estéreo Picnic está confirmado para que ocurra del 21 al 24 de marzo del próximo calendario.

Te puede interesar: Ganadores de las elecciones en Bogotá y Antioquia recibirán $4.000 millones por reposición de votos: quiénes son los que más dinero ganaron

Hasta el momento, el encuentro musical será en los Campos de Golf de Briceño, Cundinamarca. No obstante, en redes sociales se ha especulado sobre un cambio de sede, por los reclamos de muchos asistentes que critican la lejanía del sitio para el público bogotano.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Qué pasará con la vivienda en Bogotá y Medellín: estos son los planes de los alcaldes electos Carlos Fernando Galán y Federico Gutiérrez

Una fuente le confirmó a Radioaktiva que todo estaría listo para un cambio de sede. “Los organizadores afirmaron que el Estéreo Picnic no se va a realizar en el sitio donde siempre se hizo”, expresó la emisora, considerando que la opción que existe como alternativa es el Parque Simón Bolívar, donde se realizó el festival Cordillera, que también es organizado por la firma Páramo.

Campos de Golf Briceño ha sido la sede del Festival en sus últimas ediciones - crédito @estereopicnic/Instagram

Para unirse a esa alternativa, el alcalde electo Carlos Fernando Galán dio su percepción. “Bogotá es la capital nacional de la cultura, del entretenimiento. También ya es un referente internacional en términos de entretenimiento. Yo creo que ya llegó la hora de que ese festival pueda realizarse en nuestra ciudad”, se le oye decir al próximo mandatario en un video publicado en el Instagram de Musictrends Colombia.

Te puede interesar: Alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, visitó obras del Transmilenio en la avenida 68

Aunque tiene toda la intención de cambiar el escenario del FEP 2024, el sucesor de Claudia López manifestó que todavía es algo que no podría confirmar, debido a que deben realizarse diligencias y averiguaciones con las entidades correspondientes para que se obtengan los permisos. Además, seguramente ya está todo listo en Briceño para albergar el show.

“Hay que cumplir todos los trámites y los permisos que se requieren. Bogotá cuenta con los escenarios, cuenta con las facilidades, tanto de movilidad, de infraestructura, que permiten que quienes habitan Bogotá, y quieran asistir a esta oferta cultural, puedan hacerlo fácilmente. También quienes llegan de otras ciudades del país, de otros municipios, de otros países”, siguió diciendo en el clip.

El alcalde electo se refirió al Estéreo Picnic 2024 - crédito @musictrendscol/Instagram

Cabe mencionar que la organización se ha mantenido en silencio al respecto. “Ellos por el momento prefieren guardarse la información, solo dicen que será un lugar para vivir el presente y junto a los artistas invitados será una experiencia maravillosa que no se van a arrepentir de vivir”, continuó aseverando el equipo periodístico de la mencionada emisora.

Boletería y cartel del Festival Estéreo Picnic 2024

Para el conocimiento de los interesados en ir al concierto, es importante señalar que toda la etapa de Creyentes (aquellos que compraron su combo de cuatro días sin conocer el cartel) y pocos días después de darse a conocer la nómina, se habilitó la venta de boletas en dos modalidades: la de los cuatro días del evento, o la de aquellos interesados en asistir a tres días, bien sea en localidad general o VIP.

Feid será uno de los artistas principales del Estéreo Picnic 2024 - crédito Carlos Díaz/EFE

Los combos de tres días para la localidad general tienen actualmente un costo de $1.055.000, mientras aquellos para los que quieran adquirir el ingreso de cuatro días tienen un valor de $1.247.000. Por su parte, en VIP el combo de cuatro días (el único que se vende para dicha localidad) tiene un precio de $2.894.000.

En todos los casos anteriores se debe sumar el valor del servicio al precio de la boleta.

Feid, Paramore, Hayley Williams, Solána Imani Rowe, SZA, Sam Smith, M.I.A., Arcade Fire, Limp Bizkit, Thirty Seconds To Mars, Arca o Bad Gyal, Hozier, Dove Cameron, Gabriela Ponce, James Blake, Rina Sawayama, Omar Apollo, Nicolai Fella, Jaden, Susana Cala, Laura Pérez, Kevin Kaarl, YSY A, Tainy, Proyecto Uno, Puerto Candelaria, Fruko y Sus Tesos, el Grupo Frontera, The Blaze, Four Tet, ZHU, Black Coffee, Okraa, Ruzto, The Blessed Madonna, Poolside, La Etnnia, Penyair, Latin Mafia, WhoMadeWho, Verraco, Overside, Greta Van Fleet, King Gizzard y The Lizard Wizard serán los talentos que se presentarán.