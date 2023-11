Capturado agente del CTI que habría extraído y filtrado datos del caso de Angélica Monsalve

Fiscal Angélica Monsalve es citada a audiencia por cuarta vez: le imputarían cargos por corrupción - crédito @alazamo123/X y Colprensa

Por los delitos de acceso abusivo a sistema informático y abuso de función pública, Édgar Edwer Arboleda Díaz, un funcionario del CTI de la Fiscalía, fue capturado el 14 de noviembre pasado en el sur de Bogotá.

De acuerdo con el diario El Tiempo, al agente, que trabajaba en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la localidad de Kennedy como profesional de gestión en la sección de análisis criminal del CTI, le informaron al momento de su captura que es señalado de haber ingresado al menos en siete ocasiones a la plataforma de procesos de la Fiscalía para obtener información sensible sobre un proceso y luego filtrarla.

Si bien no se supo en ese momento sobre qué proceso en específico se filtraron datos, el medio mencionado pudo establecer que se trata del caso de la fiscal Angélica Monsalve, señalada de presuntos actos de corrupción por supuestamente haber solicitado cerca de 500 millones de pesos para incidir en un proceso del denominado ‘carrusel de carros blindados’.

El primer ingreso irregular del funcionario a la plataforma Spoa (Sistema Penal Oral Acusatorio) de la Fiscalía es el 25 de agosto de 2022 a las 11:09 de la mañana. Ese día, según el fiscal del caso, consultó quiénes eran las personas vinculadas a la investigación.

Luego, el primero de septiembre de 2022, hay seis ingresos, el primero de estos a las 10:13 de la mañana. Ese día logró obtener los datos del denunciante y los denunciados dentro del radicado, y el contenido total de la denuncia.

Además, revisó los documentos adjuntos al caso e ingresó al módulo del expediente digital para consultar y descargar todos los documentos adjuntos.

Según estableció la Fiscalía, todos los indiciados habrían sido alertados de las investigaciones en su contra. Entre ellos está el abogado Jimmy Forero, presuntamente encargado de exigir el soborno de 500 millones de pesos al empresario Martín Manjarrés, involucrado en el caso de los carros blindados que estaba siendo investigado por la fiscal Monsalve. El abogado fue enviado a la cárcel mientras se avanza la investigación en su contra.

El caso contra Angélica Monsalve: ahora es acusada de evadir la justicia

Fiscal Angélica Monsalve

La fiscal Monsalve fue citada nuevamente a una audiencia de imputación de cargos para el 27 de noviembre por el delito de concusión. En esta ocasión, el ente acusador le advirtió que de no presentarse, se llevará a cabo la diligencia en contumacia, ya que Monsalve es considerada como una indiciada en rebeldía.

“El terror judicial que estoy viviendo por instrucciones de Mancera y Barbosa, no tiene precedentes, quienes me han CARPETEADO en más de diez procesos con falsedades, ese es el modus operandi de una persona que justifica sus malos actos, con el cuento de sus 30 años de servicio, pretendiendo mancillar no solo mi nombre, sino también el del presidente de la República con un supuesto COMPLOT, que solo existe en su psiquis, inventado por ella, para evadir a la justicia”, escribió la funcionaria en sus redes sociales.

La Fiscalía dio a conocer públicamente que tenía pruebas suficientes para acusar a Monsalve por corrupción - crédito @FiscaliaCol/X

El carrusel de los carros blindados

Este caso de corrupción implica la supuesta manipulación de contratos en varias instituciones públicas, relacionados con la adquisición, alquiler y mantenimiento de vehículos para la Unidad Nacional de Protección.

La Fiscalía sostiene que Jimmy Forero, el abogado del caso, habría pedido una gran cantidad de dinero en nombre de la fiscal Monsalve, alertando a los empresarios procesados sobre futuras acusaciones. No obstante, Monsalve argumenta que esto es una reacción a la denuncia de Martín Manjarrés, quien está siendo investigado en el carrusel y se le acusa de ser el “pagador de las copias”.

La denuncia de la fiscal Monsalve se enfoca en las presiones y cobros a Manjarrés para supuestamente manipular el proceso judicial. Se sugiere que abogados asociados a la fiscal estarían involucrados en el esquema, pidiendo una suma considerable para influir en el caso.