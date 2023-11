Estás son las sanciones que podría tener si trabaja con visa turista en EE.UU.

Las sanciones que puede acarrear si trabaja con visa turista en Estados Unidos - crédito archivo Infobae

Una gran parte de la población colombiana tiene la aspiración de viajar a Estados Unidos con el objetivo de tener un trabajo que brinde la oportunidad de ganar en dólares. No obstante, para lograr conseguir un trabajo en territorio estadounidense es necesario contar con una visa de no inmigrante para trabajador temporal.

Tenga en cuenta que este tipo de visas, no son permanentes o de duración indefinida y se deben solicitar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, sigla en inglés) pero bajo petición del empleador, pues de no ser así, es decir, si no se cuenta con este documento, no podrá trabajar en ningún tipo de cargo.

Sin embargo, a pesar de la legislación, muchos inmigrantes deciden empezar a trabajar con la visa de turista, lo que por supuesto puede traer una cantidad considerable de graves y serios problemas en ese país.

Según la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, ni el visado B2 de turista, ni el visado B1 otorgado por motivos profesionales o de negocios, son válidos para realizar trabajos pagados o actividades que de las que se obtengan retribuciones monetarias. De hecho, con el último visado, el que hace referencia a negocios, no significa que sea una visa de permiso de trabajo, es una autorización para hacer negocios con empresas estadounidenses u otros socios comerciales.

Qué pasa si trabaja con una visa de turista

En caso de ser descubierto por las autoridades estadounidenses trabajando con una visa de turismo podrá tener las siguientes sanciones:

Visa cancelada de forma inmediata

Deportación inmediata

Prohibición de ingreso al país por cinco años

Prohibición de ingreso al país por 10 años

Prohibición de ingreso a Estado Unidos de forma permanente

Solicite una extensión de estadía en EE.UU.

De acuerdo con el portal oficial del gobierno de Estados Unidos, Usagov, las personas pueden solicitar la extensión de su estadía mientras todavía está en territorio estadounidense. Sin embargo, el proceso debe hacerse antes de que expire el permiso de permanencia autorizado en el I-94. Tenga presente que no todas las personas con una visa califican para solicitar una extensión de estadía, por eso es primordial que revise el listado en la página oficial del gobierno ya que cada caso es diferente. Luego siga los pasos del listado a continuación.

Solicite la extensión por internet o por correo.

Calcule la tarifa que debe pagar (en inglés) por el trámite. En el menú desplegable elija el Formulario I-539 (Select a Form) y luego seleccione su estatus actual de no inmigrante en el menú (Current Nonimmigrant Status).

Cómo está la migración de colombianos a Estados Unidos

Desde hace varios años ha habido un notable crecimiento de la población migrante colombiana en los Estados Unidos. De hecho, desde 2018 el número de personas que ha dejado Colombia ha aumentado y según el Migration Policy Institute, la mayor parte de la población migra impulsado por el prolongado conflicto armado del país y los desafíos económicos exacerbados por la pandemia de COVID-19. Los datos indican que 500.000 personas abandonaron Colombia en 2022, de acuerdo con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), lo cual la convierte en la cifra de emigración más alta de la que se tiene constancia.