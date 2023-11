Agarrón en redes entre Gustavo Petro y David Luna por exploración de petróleo en Venezuela: el senador lo tachó de incoherente y el Presidente le dijo mentiroso

El senador David Luna rechazó las intenciones del Gobieno nacional para extraer petróleo de Venezuela - crédito Colprensa

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que Ecopetrol buscará aliarse con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en medio de una posible alianza energética entre ambos países, las críticas no se hicieron esperar, como en el caso del senador de Cambio Radical David Luna, que rechazó que el primer mandatario estuviera truncando los procesos de exploración en Colombia y sí buscara extraer petróleo y gas en el país vecino.

Según comentó el congresista en sus redes sociales, las acciones de Petro son incoherentes y no contribuyen a la economía del país, acusando al presidente de confabularse con Nicolás Maduro para que continúe dirigiendo el vecino país, que se ha visto en una grave crisis económica y política en los últimos años.

“La incoherencia del Presidente Gustavo Petro no tiene límites: ordena parar la exploración de petróleo en Colombia, prácticamente quebrando nuestra economía, pero ayer anuncia que Ecopetrol invertirá en sacar petróleo de Venezuela. ¿A qué juega el Presidente? Lo que quiere es ayudar a perpetuar a Maduro a costa de los colombianos que cada día estamos pagando más cara la gasolina”, publicó el congresista.

David Luna criticó la posible alianza de Gustavo Petro con Nicolás Maduro para explotar petróleo en Venezuela - crédito red social X

Sin embargo, el primer mandatario no se quedó callado ante las acusaciones de Luna, y en la mañana de este martes le respondió de forma tajante que sus palabras no correspondían a la realidad. Incluso, señaló que en Colombia no se han detenido los trabajos de exploración de hidrocarburos como el petróleo y el gas.

“Aquí hay dos mentiras en un solo trino: No hemos parado la exploración de petróleo y gas en Colombia. Y no vamos a explorar en Venezuela. Creo que el senador confunde explorar con explotar comercialmente un campo”, respondió Gustavo Petro.

Gustavo Petro señaló que el senador David Luna miente sobre la exploración de petróleo y gas en Colombia

Tras la respuesta del presidente en sus redes sociales, el senador Luna no tardó en dedicarle nuevamente otra publicación en la que, con pruebas de entrevistas otorgadas por él y la exministra de Minas y Energía Irene Vélez, aseguró que Petro solo intenta confundir a los colombianos con términos para evadir su responsabilidad en la crisis económica del país.

“Señor Presidente Gustavo Petro, usted como siempre haciendo maromas discursivas para justificar lo injustificable. Lo dijo usted en campaña, lo dijo su exministra de Minas Irene Vélez y lo dijo su presidente de Ecopetrol: no se firmarán nuevos contratos de exploración en Colombia para “cuidar el planeta”. ¿Entonces no hay una contradicción absoluta al invertir en Venezuela? Vea pues, allá el petróleo mágicamente no contamina, pero acá sí”, le respondió irónicamente el congresista.

David Luna respondió a Gustavo Petro por exploración de petróleo y gas en Venezuela - crédito red social X

Y es que la exministra señaló en meses pasados que el país sí dejaría de explorar hidrocarburos, a pesar de la controversia que dejó la decisión para el país. “Decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido por supuesto muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático, porque sabemos que esta decisión planetaria es absolutamente urgente”, comentó la entonces ministra en un Foro Económico Mundial.

Por su parte, David Luna volvió a exigirle al primer mandatario de Colombia que revelara sus verdaderas intenciones con la decisión de aliarse con Venezuela para lograr una transformación energética, además de invertir recursos de los colombianos para extraer petróleo de otro país cuando puede hacerlo en el territorio de su jurisdicción.

“Dígale la verdad al país, usted lo que quiere es mantener la dictadura de su amigo Maduro a costa del bolsillo de los colombianos que hoy pagan una gasolina carísima y que podría costar mucho más si nos convertimos en importadores”.