Reviven video de candidata colombiana que denunció supuestos actos de corrupción en concurso de belleza mexicano: “Es inaceptable la falta de respeto”

La participante dejó al descubierto su descontento con las nuevas medidas del certamen - crédito Jesús Avilés

A propósito del Miss Universo, llevado a cabo la noche del sábado, 18 de noviembre, en redes revivieron los reclamos de la miss Colombia Jesenia Orozco, durante su participación en el Miss Global 2020, realizado en la ciudad de Oaxaca, México.

Su paso por el certamen de belleza del que pueden participar mujeres de todo el mundo, sin importar su edad o estado civil, fue de todo menos una experiencia agradable, o esa es la conclusión a la que habría llegado luego de que, a mitad del concurso, el presidente del Miss Global implementará una serie de excepciones que fueron tildadas por la colombiana como un intento por amañar a la ganadora.

Y es que, a pesar de estar en medio de la transmisión oficial del evento de coronación, Jesenia no titubeó a la hora de denunciar lo que para ella no era más que un intento por entregarle la corona a una concursante que no tenía los méritos suficientes para ganar.

El evento se desarrolló en total normalidad hasta que las concursantes llegaron a la etapa de eliminación y el presidente del certamen implementó una nueva serie de reglas que a la colombiana no terminaron de convencerla, sobre todo, a minutos de coronar a la nueva Miss Global.

Cuando los jueces debían escoger a las 10 finalistas, las directivas hicieron una excepción y permitieron que en su lugar hubiera once finalistas, una medida que duplicarían durante la siguiente etapa de eliminaciones, pues al momento de escoger las cinco finalistas, se abrieron siete cupos.

En ese entonces causó revuelo tras denunciar presuntos actos de corrupción - crédito @FOLI100

“No es justo, no es correcto lo que están haciendo aquí, ese señor pagó, hay una corrupción inmensa en México”, gritó Jesenia desde el escenario, mostrándose en desacuerdo con la excepción que terminaría por beneficiar a la ganadora del año, Karolína Kokesová, de la República Checa.

Pero los reclamos de la colombiana fueron más allá, entre aplausos de sus compañeras, mencionó que el cambio de reglas a última hora, cuando menos, era una falta de respeto: “Tienen que ser justos, respetar a la mujer con dignidad, inaceptable y no lo aceptó no estoy de acuerdo”.

E, incluso, llegó a enunciar que se trataba de un acto más de corrupción, que había permeado las paredes de un concurso de belleza que intentaba vender una apariencia de “mente abierta” y “mujeres reales”.

“Es inaceptable la corrupción, es inaceptable la falta de respeto, la falta de dignidad y no lo acepto. Vine a México, primera vez que he estado en México. Me parece una gente linda, una gente hermosa y nos hacen quedar mal a nosotros como latinos aceptar este tipo de cosas”, vociferó, en medio de la competencia, sin miedo a reprimendas.

Denunció presuntos actos de corrupción durante su participación - @jessyvorozco

Jesenia, quien para lograr participar del Miss Global estuvo alejada de su familia durante un mes, se mostró decepcionada frente a las medidas del concurso y calificó su experiencia como desagradable, tan pronto como regresó al país y retomó su actividad en redes sociales.

“Odio las injusticias, la corrupción, la falta de respeto, la falta de ética. Estuve un mes sin mi hija con el propósito de demostrarle cosas grandes. Pero lamentablemente no salió como lo había planeado. Todo fue un desastre al final. Que experiencia tan desagradable”, se lee en su perfil de Instagram.

Probablemente no se llevó la corona y generó comentarios negativos en ese entonces, pero a tres años de su paso por el reinado, se ganó la admiración de sus compañeras y muchas otras mujeres que se mostraron de acuerdo con denunciar en voz alta las injusticias.

“Wow y tenía razón”, “Así es”, “Más allá de los gritos y el show, destapó la olla podrida”, “Tal cual. Las compañeras y el público estaban de acuerdo. En los periódicos dicen que efectivamente era así”, Reina de reinas”.