Gustavo Bolívar habla del fallecimiento de Mario Castaño “Hoy anunciaron su inesperada muerte. Será porque sabía muchos daticos”

Gustavo Bolívar reaccionó ante la muerte de Mario Castaño y dijo que el fallecido tenía datos con respecto a "gente mala" del Congreso de la República- crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Después de que se conoció la noticia de que el senador del partido Liberal Mario Castaño quien se encontraba recluido en La Picota ya que pagaba una condena de 15 años debido a corrupción falleció dentro del centro penitenciario debido a un paro cardiaco. Ante esto ultimo, quien fue uno de sus compañeros en el Congreso, Gustavo Bolívar comentó en su cuenta de X que en algún momento el fallecido se le acercó debido a una investigación que el excandidato a la Alcaldía de Bogotá hacía y le dijo que le tenía “daticos de gente mala” de la institución de la que ambos hicieron parte.

Dentro de la anécdota que contó del fallecido Bolívar dijo que fueron compañeros en el Senado de la República en el periodo 2018-2022 y aseguró que el excongresista del partido Liberal siempre lo miraba “rayado” sin embargo, se le acercó para comentarle que tenía datos de “gente mala de ahí”, no obstante, posterior a eso lo metieron preso y el excandidato a la Alcaldía de Bogotá dijo que perdió la oportunidad de conocer esa información que quería agregar para un libro que desarrolla llamado “Nido de ratas”.

Luego cierra su publicación en X abriendo un interrogante, en el que preguntaba si su muerte tenía algún tipo de relación con esos “daticos” que en algún momento le comentó que le pasaría para su libro, luego del anuncio de la muerte de Mario Castaño que Gustavo Bolívar calificó como “inesperada”.

“El Senador Mario Castaño fue compañero del Senado en el periodo 2018-2022. Siempre me miraba rayado. Sin embargo, un día se me acercó y me dijo, “Bolívar me contaron que está investigando cosas para un libro… yo le tengo unos cuantos daticos de gente mala de acá”. Después lo pusieron preso y perdí la oportunidad de conocer esos “daticos” para Nido de Ratas. Hoy anunciaron su inesperada muerte. ¿Será porque sabía muchos “Daticos”?”, dijo Bolívar en su cuenta de X.

Gustavo Bolívar reacciona en su cuenta de X a la muerte de Mario Castaño, exsenador de la República - crédito @GustvoBolívar

En cuanto a la muerte de Mario Castaño, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario emitió un comunicado el 18 de noviembre en el que informaron que el exsenador del partido Liberal, debido a un paro cardíaco; sin embargo, miembros de la Policía Judicial de la institución antes mencionada se movieron al lugar de los hechos para realizar los procedimientos necesario para determinar la causa del fallecimiento del político.

Castaño había sido condenado a 15 años de prisión y 11 meses de cárcel, adicionalmente el excongresista tenía que pagarle al Estado colombiano una multa que superaba los 1000 millones de pesos, ya que lo encontraron culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado, estafa agravada, peculado por apropiación consumado y tentativa al igual que concusión.

Mario Castaño, por su parte, cuando fue acusado de los cargos anteriormente mencionados, se declaró culpable y además reconoció haber liderado una organización delictiva entre los años 2020 y 2022, esto mientras el congresista que hizo parte del partido Liberal ocupaba su curul. Y es que, la Corte Suprema en su momento destacó que el político aprovechó su posición, pues había sido reelegido en 2022.

En cuanto al libro que Gustavo Bolívar mencionó en su publicación en la red social X, se trata del título, “Nido de ratas”, el cual se encuentra en redacción, en el que el exsenador prometió revelar datos de los casos más sonados de corrupción. Gran parte del texto expondrá los relatos de personas que cometieron este tipo de actos y le contaron cómo se robaron miles de millones del erario. Al parecer las entrevistas las ha realizado en sus casas, y en los sitios en donde varios de ellos están pagando sus condenas, así como por teléfono y chat.