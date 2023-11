Eugenio Derbez: “No sabía que era tan famoso en Colombia y quiero contar sus historias”

Eugenio Derbez decidió ser el productor de sus propias películas para poder hacer solo lo que le gusta - crédito Radical/YouTube

Eugenio Derbez llegó a Colombia para promocionar su nueva película llamada Radical, aunque el actor mexicano ya había estado en el país, esta es la primera vez que ha tenido la oportunidad de pasar más días y explorar un poco mejor la cultura, lo cual le permitió darse cuenta de que aquí tiene con un gran público. “Fue increíble descubrir el cariño de los colombianos, no me imaginé que fuera tan grande”.

El comediante también reveló que le gustaría ser visto como algo más que un cómico que hace reír a la gente y que además le gustaría ganarse el respeto como actor dramático. Por otro lado, confesó que le gustaría realizar coproducciones que unan más el cine mexicano con el colombiano y en general a Latinoamérica. “Aquí tienen grandes actores, excelentes directores y magnificas historias”.

El actor aseguró que, aunque no sabía que era tan famoso en Colombia, si conocía la calidad de las producciones audiovisuales en este país. “Fue un gran descubrimiento para mí, es prácticamente la primera vez que puedo decir que estuve en Colombia, y si bien un par de amigos me habían mencionado que aquí si me conocían, no dimensionaba cuánto”, agregó.

Por otra parte, mencionó que no entiende por qué en México no se proyecta en el cine colombiano, así como en Colombia no se distribuye el mexicano. “Estoy convencido de que ya es hora de empezar a unir las dos naciones, nunca he entendido porque estamos tan alejados audiovisualmente si hablamos el mismo idioma, si me gustaría ser el pionero haciendo coproducciones. Tenemos historias increíbles que estoy seguro de que pueden conectar con el mundo”, comentó

Eugenio comentó que falta apoyo para que los países de habla hispana promuevan sus contendidos propios y no se le dé tanto protagonismo a la industria norteamericana.

“No dejaré la comedia”

Si bien Eugenio está promocionando su nueva película Radical, la cual es drama que le permitió por primera vez explorar algo diferente a lo que su público está acostumbrado. “Estoy muy contento de haber hecho drama por primera vez y de poder mostrarle al mundo algo diferente que me abra las puertas de nuevos espacios en el cine”.

El actor que celebró diez años desde que se estrenó su exitosa película No se aceptan devoluciones con la que se ganó la admiración del público, comentó que está muy complacido con el camino que ha logrado construir, pero aun así le gustaría poder quitarse la etiqueta de que Eugenio Derbez está únicamente para hacer reír. “Quiero navegar en los dos mundos, existen actores cómicos que una vez hacen drama les cuesta regresar, sin embargo, no es mi caso, yo sí quiero seguir explorando ambos mundos”.

Eugenio Derbez mencionó que quiere seguir haciendo drama y comedia - crédito @ederbez/Instagram

Derbez también habló sobre la importancia de que los contendidos de humor estén hechos con una mejor calidad para que puedan ser tenidos en cuenta dentro de los festivales y premiaciones. “Hacer reír no es nada fácil y ese trabajo tan complicado nunca es reconocido, puesto que nunca se ha premiado a mejor actor de comedia o mejor película de comedia y considero que este género merece su espacio”, expresó.

De hecho, el actor estuvo un tiempo trabajando en la idea de organizar su propio festival y sus propios premios para destacar lo mejor del cine en este campo, pero desistió por diversas razones. “Fíjate que es una inquietud que hemos venido teniendo con algunos colegas, estuvimos dos años dedicados a desarrollar la idea, pero no somos ejecutivos, así que zapatero a su zapato”, aseguró.

“Solo quiero hacer divertir”

Eugenio es un personaje con una amplia influencia que inspira a muchas personas, generalmente logra un gran impacto con sus producciones, pese a esto, el actor quiso sincerarse con el público y le aseguró a Infobae Colombia que esta nunca ha sido su intención.

“Yo no soy padrecito que se va de pueblo en pueblo llevando un mensaje”, mencionó el actor refiriéndose al planteamiento de su nueva película Radical, en donde muestra cómo un profesor transforma la vida de sus estudiantes implementando un nuevo sistema educativo.

Él fue muy enfático en que el relato no tienes mayores pretensiones más allá que las de entretener a los espectadores. “Esto no es una crítica que busque señalar o politizar el sistema educativo, es la historia de una niña que creció en circunstancias difíciles y logró salir adelante porque su coeficiente intelectual era superior y un docente encontró la manera de potenciarlo”, agregó.

Lo que a Derbez en realidad le importa es que el público se pueda divertir y le digan que su historia los hizo reír. “Aunque esto es un drama, las personas en el teatro salen felices porque logran tener momentos de risa”, aseguró.

Eugenio encarna en su nueva película a un ingenioso profesor que cambió el método para facilitarle a sus estudiantes que pudieran desarrollar mejor sus habilidades propias. “Me habría gustado tener un maestro así para mí, para mis hijos, para mis nietos y creería el mundo estaría feliz de también contar con uno”, mencionó el actor luego de contra que, a él, haber aprendido sobre raíz cuadrada, hipotenusa, seno, coseno y Pi 3.141592, no le sirvieron de mucho, puesto que en su campo artístico no lo ha aplicado para nada.

Su primer drama

Radical es una película inspirada en la conmovedora historia real de Sergio Juárez, un dedicado maestro de una escuela pública en Tamaulipas, que se enfrentó a un entorno de adversidades y limitaciones. Al percatarse de estos retos, el maestro Juárez implementó un método educativo innovador y radicalmente diferente, enfocado en inspirar a sus alumnos a creer en sí mismos y a desarrollar su potencial.

Eugenio Derbez debutó con un personaje dramático en su nueva película titulada Radical - crédito Radical/YouTube

Dentro de sus estudiantes más destacados estuvo Paloma Noyola, quien, tras ser instruida por Juárez, alcanzó el primer lugar en matemáticas a nivel nacional y fue reconocida como ‘niña genio’. Su éxito la llevó a aparecer en la portada de la prestigiosa revista Wired en noviembre de 2015, bajo el título ‘La próxima Steve Jobs’. Actualmente, Paloma Noyola está finalizando sus estudios en la Universidad de la NASA.

La película Radical no solo pone en primer plano el esfuerzo y talento de sus personajes, sino que también resalta la labor detrás de cámaras con un reparto y equipo creativo de talento reconocido. Entre el elenco figura el destacado actor Eugenio Derbez, acompañado por Daniel Haddad y Gilberto Barraza, y jóvenes promesas como Jennifer Trejo, Mia Fernanda Solís y Danilo Guardiola. La calidad visual de la cinta es obra del director de fotografía Mateo Londoño, mientras que la atmósfera y estética de la película están definidas por el diseño de producción de Juan Santiso y la edición de Eugenio Richer.

Para finalizar Eugenio Derbez compartió que este 2023 le dejó mucho trabajo y que rodó cuatro series que se estrenaran en el 2024, entre ellas la nueva temporada de Acapulco y un nuevo viaje con la familia Derbez con quienes visitó Finlandia y la casa real de Papá Noel. “Dicen que esta es la mejor de todas las temporadas, De viaje con los Derbez, tiene las risas garantizadas para los espectadores”, aseguró el mexicano.