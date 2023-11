Médico que dirige la rehabilitación de la madre de Sara Uribe dio detalles de su internación

Sara Uribe contó detalles de la rehabilitación de su madre - crédito @sara_uribe/Instagram

Las redes sociales han permitido conocer detalles inéditos de la vida personal de muchas celebridades, las cuales han buscado dedicarse al contenido que publican en estos medios, a fin de monetizar sus perfiles. Sara Uribe, exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele, no ha sido la excepción.

Recientemente, la antioqueña dejó ver que su madre, Beatriz Elena Cadavid, tenía algunas dificultades de salud. Sus seguidores se preocuparon de inmediato, pero no conocían en sí cuál era el mal que aquejaba de cierta manera a la pariente de la modelo.

Pocos días después contó en historias de Instagram que la mujer era dependiente a los fármacos. “Lastimosamente, ya estamos en un punto en el que ya yo no sé qué hacer. Si le quito esa droga a mi mamá se desespera, no puede vivir. Estamos hasta enfermos los hijos”, expresó en su momento.

En esa ocasión, hizo un llamado a la sociedad para prestar más atención a situaciones similares. “Necesitamos que le crean a las enfermedades mentales no es posible que estemos en un país donde tengamos que buscar este tipo de ayudar por fuera, necesitamos un lugar donde las personas puedan encontrar personas que los ayuden [...] Ojalá el estado se de cuenta que las enfermedades mentales hay que atenderlas, necesitamos cosas que nos generen paz y no miedo”, agregó.

Después de dar a entender la realidad de su mamá, contó que tuvo que ser internada para tratar las adicciones con apoyo profesional. “Les cuento que mi mamá decidió ingresar a Pinares Mind & Health, ya que quisieron ayudarnos en este proceso nuevamente y hoy Dios escuchó sus oraciones y las mías. Ojalá para todos salga el sol”, expuso la creadora de contenido digital.

Juan Carlos Sánchez, el médico toxicólogo que estará a cargo del proceso de recuperación de Cadavid, dio detalles del tratamiento que se le ofrecerá en el mencionado centro de atención.

“En el caso de la mamá de Sara se fueron sumando muchos medicamentos, muchos tratamientos derivados de varias especialidades y llegó a tener más de 28 medicamentos diferentes con dosis, más o menos, de intervalos de dos o tres horas… Podíamos tener casi dosis hasta 60 tabletas diferentes en un día, puede ser el reflejo de lo que nosotros estamos tratando de controlar no solo en la familia de Sara, sino también en familias del resto del país”, aclaró el profesional de la salud.

Uribe le contó a la revista Semana detalles íntimos del sufrimiento de su madre. “Es verdad, no está haciendo nada malo, según ella. Ella quiere dormir, pero yo le digo a Dios: acordate de ella, si ella no quiere estar acá, acordate, pero no me la pongás a sufrir más. Es un sufrimiento para ella, pero también es un sufrimiento para toda la familia”, añadió en diálogo con la directora del medio en cuestión.

Contó que incluso su comunicación con ella ha cambiado. “No hay una conversación diferente. En sus pocos momentos de lucidez hay que cogerla y aprovecharla. A veces le da la desesperación y nos puede tratar mal, nos puede decir cosas que ya uno se acostumbra porque está enferma y hay que entender, pero uno también se cansa de esos maltratos”, sostuvo.

Finalmente, se pronunció sobre las afectaciones que están sobre la salud de Beatriz. “El sistema nervioso central empieza a descontrolarse de una manera increíble, empiezan a tener ese síndrome de abstinencia que es una cosa absurda, empiezan a sudar, a ver alucinaciones, tiene que dormir con la luz prendida, caminan toda la noche (…). Tiene el sistema bipolar afectivo, entonces, un día nos pueden amar como el otro día nos pueden odiar”, apuntó ella.