César Escola lloró al escuchar la historia de vida del imitador de Miguel Bosé en Yo me llamo

César Escola lloró al enterarse que el padre del imitador de Miguel Bosé se encuentra enfermo - crédito Yo me llamo.

El capítulo número 72 del programa conocido como el Templo de la Música fue lleno de sentimiento debido a que el participante Paulo Rojas, imitador del cantante panameño Miguel Bosé, habló con sus padres en la escuela de entrenamiento Yo me llamo puesto que su progenitor fue diagnosticado con cáncer.

El doble del artista que cuenta con nacionalidad española, colombiana e italiana, tenía que interpretar la canción Amor del bueno, una composición de Reyli Barba, que para el concursante el tema es cuando “llega ese amor que es para uno y no hay nada que lo detenga, es como el destino (...) el amor puro de las familias, de los padres hacía los hijos y de uno hacía sus padres, el amor de madres es lo más fuerte que hay”.

Después de la intervención del doble del cantante panameño, el rector de la Escuela de Yo me llamo, Moisés Angulo, le dio una sorpresa al llamar a sus padres: “Qué increíble estar contigo, qué emoción, tú sabes cuanto te amamos”, expresó Fernando Rojas, padre del participante.

El rector de la escuela de Yo me llamo, Moisés Angulo, le dio una sorpresa al imitador de Miguel Bosé al llamar a sus padres - crédito Yo me llamo.

El participante se mostró conmovido con la video llamada de sus progenitores. Ellos contaron las experiencias en la música del intérprete: “La música fue su mundo, estudió flauta travesera, guitarra y canta. Desde niño era el centro de la fiesta, cantaba por gusto y cuando hizo el servicio militar era el cantante de la compañía, los mismos oficiales le pasaban la guitarra. Otra historia que me acuerdo es que una vez lo acompañó la mamá a uno de sus recitales, un salón lleno de mujeres y todas gritaban suegra, suegra”, relató el padre.

El concursante Paulo Rojas agradeció a sus padres por los esfuerzos que hicieron para sus estudios, además, habló de un momento difícil que está pasando su familia con la enfermedad de su padre: “Se me ha pasado por la memoria todos los monumentos lindos y felices que ha pasado con ustedes, de todo lo que me entregaron también, los valores, la educación y todo lo que me ha ayudado ha salir adelante, eso se lo debo con ustedes. Por supuesto que me afecta el hecho que mi papito esté enfermó, delicado porque estoy lejos, mi papá tiene cáncer y es algo que ya no es ajeno para nadie, pero el espíritu que tiene mi papá y mi mamá, por supuesto, es inigualable, me ha dado la fortaleza para sentir que tengo que dar todo por mí”.

El participante Miguel Bosé interpretó la canción ‘Amor del bueno’ en honor su familia y conmovió a los jurados de Yo me llamo - crédito Yo me llamo.

El padre del imitador de Miguel Bosé prometió que cuando saliera del reality lo iba abrazar; la historia familiar del concursante conmovió al maestro Escola, que hasta lloró al recordar a las personas que han fallecido.

“Esto con Amparo lo hemos dicho muchas veces en varias temporadas, muchas veces no hay sentimiento más hermoso que el amor del bueno de la familia. Cuando nos llegan estas canciones y estas interpretaciones tan hermosas como las que hiciste, a uno cuando van pasando los años la familia se va achicando”, expresó el jurado argentino en medio de lágrimas.

El destacado músico, director y arreglista manifestó que con la llamada de sus padres toma fuerzas para la gran final de la novena temporada del reality: “Me alegra mucho que tu familia te haya dado esa inyección de vida y fuerza, además, para la recta final de Yo me llamo que ya pronto empieza a verse en el final del camino y es genial que tengas las emociones tan fuertes, tan vividas en el corazón y que las puedas transmitir a todos nosotros, me conmovió tu presentación”.

Amparo Grisales y Pipe Bueno estuvieron de acuerdo con la opinión del maestro Escola, tanto así que hasta la experta de inteligencia artificial le dio el premio por el mejor show de la noche y se llevó $3 millones de pesos.