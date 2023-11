Esta es la millonaria suma de dinero que ha ganado la imitadora de Shakira en “Yo me llamo”

La imitadora de Shakira ha acumulado una cifra millonaria por destacarse en el programa de "Yo me llamo" - crédito archivo de Infobae.

La imitadora de la cantante barranquillera Shakira, en el reality conocido como el Templo de la Música, se ha destacado por su puesta en escena y show que hace en el programa de imitadores. Por esa razón, en varias ocasiones, Symphony, quien es la cuarta jurado de inteligencia artificial de la competencia, eligió a la participante como la merecedora de millonarios premios.

Andrea Correa, en la actualidad, acumula $38 millones de pesos puesto que en cuatro ocasiones obtuvo la victoria en el escenario del programa más visto los televidentes colombianos, en dos ocasiones ganó $10 millones, en otro show $15 millones y el último premio fue de $3 millones.

La participante tiene la posibilidad de aumentar su dinero debido a que es una de las favoritas por el público para ganar el título como la doble perfecta y llevarse $500 millones de pesos, el premio final del reality.

“Shakira es la mejor en Yo me llamo”; “Shakira es la mejor en Yo me llamo”; “Sí se llama Shakira”; “Shakira fuera de serie, debe ser la ganadora. Sensacional en Yo me llamo”; “Ay me encanta tanto Shakira en Yo me llamo”, son algunos comentarios del los televidentes en la red social X (Twitter).

La imitadora de Shakira ha ganado $38 millones de pesos en la competencia Yo me llamo - crédito archivo de Infobae.

Imitadora de Shakira se enamoró en “Yo me llamo”

Andrea Correa, artista chilena, encontró el amor en el reality de imitadores al tener una relación con el doble de Elvis Crespo, quien fue el que dio señales del romance que estaba floreciendo en la competencia.

“Para conquistar a una mujer de esa talla, hay que tener postura de hombre y movimientos, y no puede faltar el respeto, porque hombre sin respeto no va para el baile, y a mí me encanta bailar. Si yo le cuento, se va la alegría, y hay personas que llegan y te levantan. Yo estaba en el pozo y ella me levantó. Me decía: ‘dale, sigue adelante’, y ahí surge el amor puro. Gracias a ella estoy dando todo y esta gran transformación se la debo a ella”, indicó el imitador cantante estadounidense.

Correa ha manifestado que se encuentra “enamoradísima” y está “contenta de haber conocido a este hombre”.

A pesar de que el interprete salió de la competencia, la participante lo recuerda en sus presentaciones como la vez que cantó el tema Antología: “¿Ya saben esta canción para quién es?, me recuerda mucho a él. Sí, seguimos juntos, pero esta canción es en agradecimiento y de que lo extraño, lo extraño mucho”.

Shakira y Elvis Crespo de Yo me llamo tienen una relación amorosa - crédito archivo de Infobae.

Durante esa presentación, la cual le dedicó a su pareja sentimental, fue elogiada por los jurados del reality: “Era cuando ella componía con más poesía, con más juego de palabras, con más profundidad, una cosa romántica, hermosa, y este tema pinta en lienzo de 1.000 colores. Aquí tiene todos los colores, todas las tímbricas de Shakira. Entonces va desde la niña mimosa, hasta la nasal, hasta la engolada, juega con todos esos malabares, como juega con la voz, con las melismas, con el vibrato, con los quiebres, con el gallito, entonces es impresionante como lo haces tú. Me encanta verte ese look, cuando era la Shakira de la época que a mí me gustaba, así que te felicito”, indicó Amparo Grisales.

Por su parte, el interprete de Guaro estuvo de acuerdo con las palabras de su compañera de set: “Eso es fenomenal al presenciar como público a la hora de ver a Shakira” y el maestro Escola agregó: “Te pones a sentir y a vibrar la canción como si fueras el original y logras una magia”.