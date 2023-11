Ana Karina Soto revivió momento en que se filtró su video íntimo: “Me sentí violada”

Ana Karina Soto destapó detalles del momento en que se filtró su video íntimo - crédito Juan Pablo Cohen/Colprensa

Ana Karina Soto se ha destacado en los últimos 20 años frente a las cámaras de Colombia. Programas como Noticias RCN, Mañana Express, La isla de los famosos o Buen día, Colombia son los que le han permitido hacerse un nombre a pulso en el medio del entretenimiento.

Su vida privada siempre se ha caracterizado por la reserva. A sus 43 años, la profesional en derecho de la Universidad Libre se ha esforzado por no estar bajo los reflectores por cuestiones escandalosas. El actor Alejandro Aguilar ha sido su pareja por varios años y es el padre de su hijo, Dante.

Sin embargo, en 2007 su privacidad fue vulnerada y se filtró un video suyo teniendo relaciones sexuales. Por el reconocimiento que ya tenía desde ese entonces, se convirtió en un archivo viral rápidamente, exponiendo a la conductora de manera despiadada.

Después de lo sucedido, Ana Karina Soto encontró el amor en el actor Alejandro Aguilar - crédito @karylamas/Instagram

Por mucho tiempo, Ana Karina guardó silencio sobre el tema, pero se atrevió a darle detalles del cómo vivió lo sucedido a su amiga Tatiana Franco en un podcast. De esta manera, el público conoció por primera vez su perspectiva.

“Me sentí vulnerada, violada, porque si tú no permites algo y hacen algo contra ti, sin tu consentimiento, si invaden tu intimidad de esa manera, tú te sientes violada, porque finalmente si es algo consensuado, con el permiso de la otra persona, pues finalmente no hay mucho que reclamar ni mucho que decir”, comenzó diciendo la presentadora oriunda de Ocaña, Norte Santander.

Con impotencia, rememoró que le reclamó a su compañero sentimental de ese entonces por lo que había hecho. “Nunca me pediste permiso, nunca me pediste autorización”, le dijo a su expareja tras la filtración.

Como parte de la conversación, insistió en que nunca entendió las motivaciones que llevaron a quien era su novio a filmarla. Además, añadió algunos de sus sentimientos.

“Me sentí atacada, humillada, ofendida, ultrajada, porque era mi novio, porque en esos momentos uno no está pensando si tiene un celular en la mano, porque uno está en un momento demasiado íntimo, demasiado privado, como para estar uno pensando en una cosa de esas”, agregó.

En medio de todo, destacó el apoyo que recibió por parte de sus seres queridos para afrontar el duro episodio. Asimismo, le dio la importancia debida a sus principios, los cuales ella afirma que la mantuvieron con la cabeza en alto a pesar de la crítica.

“Yo soy una mujer con valores, con principios, con una educación medianamente conservadora, por no decir, muy conservadora. Tener una situación de esas, tenerse que enfrentar al escarnio público y a las suposiciones de la gente fue muy duro, muy difícil y todavía me cuesta mucho hablar del tema”, expresó ante los micrófonos.

Ana Karina Soto respondió a quienes la critican por la crianza de su hijo

Los comentarios por el video sexual no fueron los únicos negativos que le llovieron a Ana Karina en los últimos años. De hecho, recientemente una ola de críticas apareció en sus perfiles de redes sociales por la crianza de su primogénito, debido a que muchos consideraban que estaba mal que lo dejara actuar.

Ana Karina Soto y su hijo Dante - crédito @karylamas/Instagram

Explicando la situación, Soto aseguró en Lo sé todo que “más allá de lo que pueda pensar cualquier persona… Él está disfrutando como un niño, como si estuviera en el parque”.

Otros, además, se quejaron porque su pequeño tenía el cabello largo, por lo que la celebridad se cansó y explotó. “No conocen y hablan de manera irrespetuosa, agresiva y violenta, empiezan a emitir una cantidad de juicios en el que llega un momento en el que uno dice ¡No más! …”, acrecentó.

Finalmente, se cuestionó diciendo que “¿Qué necesidad hay de atacar a un niño de 6 años, que porque tiene el pelo largo o corto o se pinta las uñas con sus muñequitos de películas favoritas? Eso no quiere decir, que él sea una mala persona, ni que va a ser u delincuente”.