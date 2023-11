Abogado de la familia de Edwin Arrieta se refirió a la decisión de Daniel Sancho de no aceptar los cargos: “No es extraño”

Imagen del 7 de agosto de 2023 del español Daniel Sancho Bronchalo escoltado por agentes de policía tailandeses antes de acudir al tribunal en la isla de Koh Samui, sur de Tailandia - crédito EFE.

Sorprendida quedó la familia de Edwin Arrieta cuando se enteró de la decisión del español Daniel Sancho de declararse no culpable ante un tribunal de los cargos de asesinato premeditado y destrucción de documentación ajena, que le fueron formulados por la Fiscalía de Tailandia. Solo aceptó el delito de ocultación de cuerpo.

Sancho, de 29 años, ya tuvo que permanecer por más de tres meses en la cárcel de Koh Samui y tuvo su audiencia el pasado 13 de noviembre frente a un juez de la isla de Samui.

La decisión del hijo del actor Rodolfo Sancho implica nuevos pasos en el proceso judicial para determinar su culpabilidad, pues hora tiene la posibilidad de dar una nueva declaración; originalmente confesó haber matado a Edwin Arrieta en la habitación de un hotel de la isla de Phagan, proporcionando una reconstrucción detallada de cómo lo hizo.

“Él me agarró fuerte, por lo que yo lo cogí hacia mí y lo tiré, golpeándose en el cuello. En poco tiempo todo se llenó de sangre. Yo no me quedé ahí, creo que antes lo volví a golpear varias veces. Estuve caminando por la habitación durante dos horas”, le dijo a las autoridades tailandesas.

Además, describió la manera como lo descuartizó para ocultar su cuerpo: “Le puse la cabeza ahí y encendí la ducha para que se llevara la sangre, porque había mucha sangre. Puse el agua caliente a tope para que la sangre no se coagulara y se pegara. Lo dejé ahí algunos minutos y empecé a traer las bolsas. También traje la sierra y el machete. Luego de desmembrarlo, lo puse en las bolsas”.

Qué pasará ahora que Daniel Sancho cambió su versión

Juan Gonzalo Ospina, el abogado de la familia de Edwin Arrieta en España, fue el encargado de comunicarle a su familia la decisión tomada por Sancho. “Hablé con ellos muy temprano en Colombia, eran casi las 2 a.m., para transmitirles cómo se había desarrollado. Ellos siguen muy preocupados, con cierta ansiedad, se puede decir muy apenados, por todo esto que les lleva a revivir una circunstancia bastante dura”, le dijo a Europa Press.

Le envió un mensaje de apoyo a la familia del cirujano colombiano y aseguró que ya está preparándose con todo su equipo jurídico para enfrentar a Sancho en los tribunales. “Él simplemente se ha reconocido culpable de uno de los cargos. Habrá que esperar el juicio oral para las penas que le puedan imponer. (...) Estamos ultimando detalles para hacer acusación con la Fiscalía”, añadió.

Así mismo, el abogado mencionó que “era muy extraño” que Sancho se fuera a declarar culpable. “Era muy extraño que él se fuera a declarar culpable de todos los cargos que iba a realizar el ministerio Fiscal, así que habrá que esperar a la celebración del juicio oral el próximo año”, le dijo a EFE.

Y explicó a ese medio que la estrategia del cocinero español consistiría en “hacer valer todos los medios legales que tiene para defenderse porque pese a los indicios o la contundencia de las pistas que existen tiene derecho a la presunción de inocencia como no puede ser de otra manera”.

“Él simplemente se ha reconocido culpable de uno de los cargos ―ocultación del cuerpo― por lo tanto, habrá que esperar a la realización del juicio oral para valorar los hechos que quedan probados y ver como acaban determinantes las penas que le pueden imponer (...) Estamos ultimando detalles para hacer acusación con la Fiscalía”, dijo.

Por su parte, Metapon Suwancharern, abogado de la familia en Tailandia, señaló que hará todo lo posible para que al español lo condenen a muerte en ese país. “Mi deber es asegurarme de que se haga justicia al máximo en este caso”, le dijo a Europa Press.

El chef español deberá ver a un juez nuevamente el próximo 27 de noviembre. Le asignarán un nuevo abogado de oficio, se leerán sus cargos, y se atenderá la presentación de las pruebas a su favor por parte de la defensa. El abogado de la familia de Edwin hará parte de la acusación.

En ese procedimiento, Sancho podrá entregar una nueva declaración y luego se agendará el juicio definitivo, que será entre marzo y abril de 2024.