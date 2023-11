Shakira reina de belleza: reviven fotos y videos del concurso que ganó cuando tenía 17 años

La cantante posó en vestido de baño para concurso en el que el público elegía la ganadora - crédito @shakira__1997/Instagram

Shakira no para de ser tendencia por su talento, su vida personal y obras sociales. Sin embargo, esta vez, sus seguidores desempolvaron una foto que recuerda un título que se le otorgó en el año de 1994 y del que se habla poco.

Aunque la barranquillera en alguna ocasión declaró en varios medios que ella no tenía mayor interés en participar y tampoco quería posar en vestido de baño, al final ella fue la elegida por el público y ganó el premio a La mejor cola de Colombia 1994.

Si bien Shakira cuneta con la trayectoria y los méritos suficientes para que solo se hable de su música, los reconocimientos y premios no hacen olvidar su pasado, pues sus fanáticos insisten en traer al presente los inicios de la carrera artística de la Colombiana.

Es así como se recordó que la dueña de las caderas que no mienten, se ganó un concurso que realizó la Revista de circulación nacional TV y Novelas en donde sus lectores escogían a su favorita. El logro de la barranquillera fue relevante porque ella se enfrentó a varias figuras de la televisión y el entretenimiento nacional con mayor fama y trayectoria en ese momento.

En el 1994, Shakira con sus 17 años y una carrera en ascenso conquistó a los lectores de la revista gracias a sus curvas naturales y gran sensualidad frente al lente. La facilidad, su carisma y buen desempeño con las fotos la proyectaron como una figura pública revelación y rápidamente se convirtió en modelo de varias campañas publicitarias, pues todas las marcas del momento se fijaron en ella gracias este título.

Shakira en su sesión de fotos en el año 1994 para la Revista TV y Novelas - crédito MrNobelisco/YouTube

En el programa La hora de la verdad, Shakira recordó que hubo presión para que posara en traje de baño. “Mucha gente me escribió y me dijo que yo era la única que no salía en la revista en vestido de baño, que querían votar por mi pero que no sabían cómo era mi cuerpo”, comentó la artistas sobre como fue que terminó accediendo a posar ligera de ropa para la publicación.

Shakira y sus inicios en Colombia

Se dice que el 2023 fue el año de Shakira por todo lo histórico que logró: El Jefe, TQG con Karol G, Te felicito con Raw Alejandro, Monotonía con Ozuna y Session 53 con Bizarrap llevaron a la colombiana a lo más altos de las listas de la música en las diferentes plataformas de streaming digital.

La colombiana fue honrada en los MTV Video Music Awards con el Premio Vanguardia y en el Latin Women in Music como Mujer Latina del Año.

En el aniversario 25 del exitoso álbum de Shakira, Dónde están los ladrones, Spotify introdujo el Día de Shakira para honrar la importancia musical de este álbum en la historia del pop latino y el duradero legado de Shakira.

La cantante le dio el gusto al público de posar en traje de baño - crédito @tvynovelasmex /Instagram

Aún con todos estos reconocimientos los fanáticos de la barranquillera continúan amando los primeros pasos de la artista, pues de hecho, ella confesó que cuando decidió posar en traje de baño para la Revista TV y Novelas, para complacer a su público, pues ella recibió muchas cartas de personas que le decían que querían votar por ella, pero no conocían su cuerpo.

“Dije, bueno va tocar hacerlo porque la gente se lo merece, han sido muy lindos conmigo y les voy a agradecer con estas imágenes, pero de ahí no pasaré”, aseguró Shakira en una entrevista que concedió ese mismo año. Otras famosas colombianas que ostentaron este titulo fueron Carla Giraldo, Natalia París y la actriz Natasha Klauss.

Otro capítulo en los inicios de la cantante que sus seguidores se encargan de mantener latente es su paso por la actuación. Shakira protagonizó El Oasis, una historia de amor en la que compartió set junto al actor Pedro Rendón. Su debut tuvo buena acogida, sin embargo, la artistas se enfocó en su meta musical.