La historia de Luciana Rojas y Diego Fernando Castaño: así lograron un puntaje perfecto en el Icfes 2023

Luciana Rojas y Diego Castaño alcanzaron un puntaje perfecto en las pruebas Saber 11 2023 - crédito Icfes

El 13 de agosto de 2023, un total de 632.640 personas presentaron las pruebas Saber 11, un número que, según el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Calidad de la Educación (Icfes), representó una cantidad récord, pues es la cifra más elevada de estudiantes en la década de aplicación de la prueba.

De los más de 600.000 estudiantes, solo dos alcanzaron un puntaje perfecto. Se trata de Luciana Rojas García, de 16 años, y Diego Fernando Castaño Mosquera, de 18 años, dos jóvenes que quieren estudiar medicina y que se han convertido en el orgullo de sus familias.

Infobae Colombia, en una entrevista exclusiva, conversó con Luciana y Diego Fernando para conocer más sobre su preparación y las razones que los llevaron a querer alcanzar un puntaje alto. Ambos confesaron que se llevaron una sorpresa al consultar la página del Icfes y encontrarse con los 500 puntos como resultado.

Luciana Rojas García

Elizabeth García y Mauricio Rojas son los padres de Luciana, una de las dos estudiantes que logró obtener un puntaje perfecto en su prueba de Icfes en 2023 - crédito Juan Manuel Arias/Infobae

Luciana, que se encuentra cursando grado once en el Liceo de Colombia Bilingüe, contó a Infobae Colombia que su meta era tener un buen puntaje para estudiar medicina, pero su deseo es dedicarse a la investigación. ¿Su secreto?, la lectura.

Infobae Colombia: ¿Cómo se preparó para la prueba?

Luciana Rojas García: Fue primero la parte conceptual, que la cubre el colegio, y ya después la parte de la preparación para la prueba estandarizada, la cual tiene una estructura muy predecible. Entonces uno se prepara para esa estructura.

Infobae Colombia: ¿Cuánto tiempo duró esa preparación?

Luciana Rojas García: Un año, desde octubre del año pasado, pero al final siento que es como el resumen de todo bachillerato. Entonces, desde noveno, que es cuando uno empieza a ver los temas que son cubiertos en la prueba y las habilidades.

Infobae Colombia: ¿Cómo fue el momento en el que se enteró de su puntaje?

Luciana Rojas García: Fue una sorpresa. Creo que todos nos preparamos para sacar un buen puntaje, ese es el objetivo usualmente… el puntaje perfecto no necesariamente, como que no estaba en mis planes, pero se dieron las cosas.

Infobae Colombia: ¿Le han llegado ofertas de universidades?

Luciana Rojas García: Antes de que salieran los resultados yo ya estaba admitida a la Universidad Nacional y en los Andes, entonces hasta ahí hemos llegado y no ha sucedido mucho después de que salieran los resultados. Quiero estudiar medicina y estamos en el análisis de la situación a ver cuál es más apropiada para el camino profesional que quiero seguir, que es más por el lado investigativo.

Infobae Colombia: ¿Qué consejos le da a los estudiantes que tienen que presentar la prueba?

Luciana Rojas García: El primero es que lean. Leer es una actividad muy poderosa, en general para todo en la vida, pero también para las pruebas. Leer no necesariamente es algo superacadémico, puede ser algo por diversión. También que se tengan la confianza suficiente para creer en su proceso, es decir, para qué meses antes se dediquen a estudiar, pero que la semana antes, el día antes o el mismo día la prueba puedan sentirse satisfechos con lo que ya hicieron y decir “ya hice lo que tenía que hacer”.

Elizabeth García y Mauricio Rojas, que son los padres de Luciana, desde el principio sabían que a su hija le iba a ir bien, aunque el puntaje perfecto fue una sorpresa para ambos y la celebración no fue la que se esperaban.

Luciana Rojas y Diego Castaño posan para la foto. Fueron los dos estudiantes que obtuvieron un puntaje perfecto en su prueba Saber 11 - crédito Icfes

Infobae Colombia: ¿Qué sintió cuando Luciana le contó sobre el puntaje perfecto?

Elizabeth García: Creo que esa fue una de las emociones más grandes que he tenido en la vida, después del nacimiento de Luciana, porque sabíamos que le iba a ir bien, pero sacar 500 era como superwow. Ella esa mañana estaba con el papá y me mandó un mensaje y me dijo: “No sabes la prueba, te voy a decir en la casa porque quiero ver tu reacción”. Entonces ahí yo dije “sacó muy buen puntaje” y cuando llegó ella solo me mostró el celular y yo grité como una loca. Creo que desperté a todo el edificio y ella lloraba, yo lloraba, fue muy emocionante, la verdad.

Infobae Colombia: ¿Cómo fue la celebración ese día?

Elizabeth García: No fue tan chévere, porque mi abuelita murió ese día en la madrugada, lo que significó que estuvimos en la funeraria sábado y domingo y, pues bueno, no tuvimos el espacio para celebrar, aunque la familia estaba muy contenta igual, era una emoción como agridulce por la muerte de la abuelita. Sin embargo, sí salimos a almorzar algo rico, lo que Luciana quisiera para celebrar ese día, aunque la celebración la tenemos un poco reservada.

Infobae Colombia: ¿Cuál fue el papel de ustedes como padres en el logro de Luciana?

Mauricio Rojas: Yo creo que es difícil poder tener un solo ingrediente, yo creo que son una mezcla de ingredientes. Es un tema de autodisciplina de ella, es un tema de esfuerzo propio de uno como papá, pues uno quiere dar lo que tiene en sus manos en términos de brindar los mejores estudios, el mejor ambiente donde se sienta confortable y pueda dedicarse a estudiar.

Diego Fernando Castaño Mosquera

Mónica Castaño junto a su hijo Diego Fernando Castaño, quien obtuvo un puntaje perfecto en su prueba del Icfes 2023 - crédito Juan Manuel Arias/Infobae

Aunque Diego se presentó de manera individual, recuerda con orgullo que se graduó de la Institución Educativa Termarit en Buenaventura, Valle del Cauca. Sabía que necesitaba un buen puntaje para ingresar a una universidad pública y poder estudiar medicina, aun así, no descarta la posibilidad de estudiar en la Universidad de los Andes, siempre y cuando consiga el apoyo económico para poder mantenerse durante los años de carrera.

Infobae Colombia: ¿Qué sintió cuando conoció el puntaje perfecto?

Diego Castaño: Eso fue una emoción gigante cuando logré darme cuenta en la madrugada, porque la página estaba caída y no dejaba revisar los resultados. Cuando la vi no lo podía creer, estaba como medio temblando, como que las palabras no me salían y solamente corrí a decirle a mi hermana que había sacado 500, y mi hermana tampoco comprendía y llamó a mi mamá y empezamos a llorar. Fue un momento muy especial.

Infobae Colombia: ¿Se preparó pensando en sacar un puntaje tan alto?

Diego Castaño: Yo sí me preparé para tener un gran puntaje, incluso, cuando salí de presentar la prueba, yo tenía la confianza de que me había ido superbién y, pues sí, esperaba un puntaje muy alto tipo, digamos, 450 - 460, pero darme cuenta de que había sido un puntaje perfecto sí fue una sorpresa y como que wow, de verdad, lo logré.

Infobae Colombia: ¿Cómo fue esa preparación?

Diego Castaño: Yo creé un sistema, un plan de estudio con horarios específicos e intentaba estudiar de lunes a sábado, con horarios donde sabía que iba a dedicarle plenamente a estudiar los temas del Icfes, a realizar las prácticas del pre-Icfes y todo eso. Entonces, básicamente fue seguir el plan, encontrar lo que realmente me servía a mí, hacía reuniones con amigos donde nos reuníamos a estudiar juntos y hacía del estudio algo mucho más divertido.

Infobae Colombia: ¿Cuál era su propósito al buscar un puntaje alto en la prueba?

Diego Castaño: Mi meta era entrar a una universidad pública que pudiera costearme, porque mi sueño ha sido estudiar medicina, pero por condiciones económicas no podía considerar una universidad privada. Entonces, la meta de estudio era ingresar a una universidad pública, pues se ve que los puntajes de medicina eran supremamente altos, los puntajes de corte, el puntaje promedio para pasar. Sabía que tenía que darle con todo, porque tenía que sacar un puntaje súper alto.

Infobae Colombia: ¿Lo ha buscado otra universidad?

Diego Castaño: Yo quiero la Universidad de los Andes si consigo el sostenimiento, es muy necesario porque yo puedo entrar a la universidad, pero también es necesario pensar, a largo plazo, que pueda sostenerme durante la carrera. Por eso, estoy abierto buscando cuál es la opción más cómoda y que realmente me permita continuar con la carrera.

Luciana Rojas y Diego Castaño con sus familias - crédito Icfes

Mónica Castaño es la mamá de Diego Fernando. Aunque no estaba con él en el momento en el que supo el puntaje de la prueba, se alegró cuando la llamaron. También le confesó a Infobae Colombia que no han podido celebrar como les gustaría, pero poco a poco han sacado el tiempo.

Infobae Colombia: ¿Cómo fue el momento en el que su hijo le contó la noticia?

Mónica Castaño: Algo inesperado. Esperábamos un puntaje muy bueno, pero esta excelencia no. Me sentí muy feliz y grité de la alegría, temblaba, daba gracias a Dios por todo y esa noche no pude dormir porque la felicidad no me lo permitía.

Infobae Colombia: ¿Cómo acompañó a Diego en su proceso de estudio?

Mónica Castaño: Hubo un momento en el cual me sentí como “Diego, salga de la habitación, vaya al gimnasio o vaya y practique su deporte”, porque ya eran muchas horas que él permanecía en su habitación o con los compañeros en los grupos que ellos estudiaban. Entonces, me quiso dar como un poquito de angustia por tanto número, pero aquí están los resultados de ese esfuerzo que él tuvo.

Infobae Colombia: ¿Cómo fue la celebración?

Mónica Castaño: Yo estaba trabajando en Cali y al otro día salí corriendo a abrazarlo a Buenaventura, porque él estaba allá con la hermana, y después no pudimos ni celebrar porque comenzaron las personas que las entrevistas, pero vamos celebrando en el camino.

En imagen la directora general del Icfes, Elizabeth Blandón - crédito Icfes

Por su parte, la directora general del Icfes, Elizabeth Blandón, aseguró que todo se trata del buen acompañamiento familiar que tuvieron Luciana y Diego Fernando, pero también destacó el esfuerzo que hicieron los dos jóvenes.