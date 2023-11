A 38 años de la tragedia de Armero, el Gobierno colombiano revelará archivos para encontrar a los niños dados en adopción irregularmente

Gobierno revelará archivos del ICBF para dar con el paradero de los niños que fueron dados en adopción tras la tragedia - crédito: Fundación Armando Armero.

El lunes 13 de noviembre se conmemorarán 38 años de la tragedia de Armero, que cobró la vida de más de 20.000 habitantes del municipio y sigue teniendo un impacto significativo en la historia del país. En este día, el Gobierno colombiano reconocerá los compromisos del Estado con la comunidad y la responsabilidad institucional que aún tiene con las víctimas. Por esta razón, se revelarán los archivos del Icbf (Instituto Colombiano del Bienestar Familiar) con el objetivo de establecer el paradero de los niños que fueron dados en adopción de manera irregular después de la tragedia.

Instituciones del Estado, las cuales serán lideradas por el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio de Salud, delegadas de la Unidad para las Víctimas y el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar realizarán “la revisión de archivos del Icbf para establecer el paradero de los niños sobrevivientes que fueron entregados en adopción de manera irregular”, esto debido a que no se estableció previamente y con exactitud el paradero de sus padres o familiares.

El 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz erupcionó y esto resultó en la fusión de una gran parte de su glaciar. Este evento desencadenó una avalancha que acabó con el municipio de Armero. Como consecuencia de este desastre natural, miles de personas perdieron la vida, más de 4.000 resultaron heridas y alrededor de 3.000 personas quedaron desaparecidas. Desde hace tiempo, algunas familias han afirmado contar evidencias que sugieren que sus hijos sobrevivieron al desastre. Sin embargo, no han podido determinar su paradero.

Foto aérea de la devastación que sufrió el pueblo Armero, en Colombia, después de la erupción del Nevado - crédito Langevin Jacques/Archivo

Es precisamente por esta razón que la revisión de los archivos del Icbf tiene tanta importancia debido a que esto podría determinar o dar avances sobre lo que sucedió con los niños que fueron rescatados después de la tragedia y cuál fue su paradero. El gobierno y las diferentes entidades se encontrarán con la población armerita para “reconocer la responsabilidad institucional y responder por los compromisos que el Estado aún tiene con las víctimas”.

Adicionalmente, el Gobierno nacional tiene como objetivo el reconocimiento de los predios perdidos a causa de la avalancha, así como la identificación del sitio que ocupaba el casco urbano de Armero, entre otros temas que se abordarán durante la conmemoración de los 38 años de la tragedia en el municipio que se celebrará el lunes 13 de noviembre.

Al encuentro con la población armerita estarán presentes el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa; el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo; la congresista Martha Lisbeth Alfonso y delegados de la Unidad para las Víctimas y el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar.

Estatua de Omayra Sánchez, la pequeña que murió trágicamente tras la avalancha de Armero - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Juan David Correa, ahora ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, resaltó que este encuentro con la población armerita “es solo el inicio de lo que tendrá que ser la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero, que ocurrirá en 2025″.

El ministro Correa, que escribió la crónica El barro y el silencio que relató la tragedia del municipio de Armero, Tolima, aquel 13 de noviembre de 1985, también fue enfático en señalar que, “la verdad a veces no tiene precio si no hay una responsabilidad política y eso es lo que estamos asumiendo frente al país. Las leyes, los Conpes y los compromisos del Estado se tienen que cumplir de manera efectiva y, además, vamos a reconocer a las víctimas y vamos a pedir perdón como Estado, cuando haya que hacerlo, porque ha habido un olvido sistemático que no vamos a seguir tolerando”.