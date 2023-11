Presentadora de Día a día tendría planes de boda: “Caro se casa”

Presentadora del programa matutino tendría planes de dar el sí en el altar - crédito archivo de Infobae.

La presentadora Carolina Cruz se dio una nueva oportunidad en el amor con el joven piloto Jamil Farah, después de terminar su relación con el actor colombiano y padre de sus dos hijos Lincoln Palomeque. Aunque la pareja no lleva mucho tiempo junta, los seguidores de la exreina se preguntan sí hay planes de boda.

En el programa de la española Eva Rey, Desnúdate con Eva, en donde estuvo de invitada Carolina Cruz y su amiga, la cantante conocida como La Bemba Colorá, Marianne Schaller, hablaron acerca de la posibilidad de que la vallecaucana dé el sí en el altar.

La periodista le preguntó a la presentadora del programa matutino: “¿Boda? Hace un año que me dijiste: ‘bueno, podría ser’”, pero Carolina Cruz reveló que no es una prioridad en su vida, aunque ha sido un sueño de toda su vida.

“No, lo que quiero decir es que nunca ha sido un sueño para mí, nunca ha sido una necesidad... no es como que yo toda la vida me haya soñado eso (...) En algún momento de mi vida sí dije que, obvio, como todas las mujeres, qué rico casarse, y me acuerdo que tuve un novio, uno, que fue con el único que yo hubiera querido casarme”, dijo la señorita Colombia.

La española expresó un comentario sarcástico a la intérprete de Dame tu amor: “Caro se casa y tú le llevas la cola del vestido”, y, además, mostró un montaje de la presentadora con un vestido de novia: “Lo único que no está bien es ese vestido, yo jamás me casaría así, está muy rococó para mi gusto. Cero yo”, indicó.

Marianne Schaller, amiga de la exreina de belleza, agregó: “Yo sí estoy segura de que Caro se casa, no sé si en el 2024, pero sí lo hará”.

Carolina Cruz reveló que Jamil Farah es un muy romántico

La presentadora del programa matutino de Caracol Televisión confesó en una entrevista para Desnúdate con Eva Rey estar viviendo el amor con su novio Jamil Farah, quien es 12 años menor que ella, debido que el joven piloto es romántico con la exreina de belleza.

“Es consentidor, demasiado especial, detallista, extremadamente amoroso, es muy dedicado(...) me da el valor de mujer que seguramente en algún momento, a todos nos pasa, nos sentimos inseguros, nos sentimos bajitos de nota, y aunque soy una mujer positiva, que siempre tiene el ánimo arriba, es importante que tengas alguien al lado que te lo esté recordando y te digan cosas lindas y te hable al oído y te quiera hacer sentir bien”, confesó la modelo, quien al parecer está feliz con su actual pareja.

La vallecaucana indicó en el programa que se encuentra “feliz, dichosa y muy enamorada” del joven piloto: “Yo me enamoro todos los días, porque es una persona que todos los días es especial conmigo, es detallista, es hermoso, físicamente es muy lindo, pero lo más lindo es su personalidad, su corazón, su forma de ser”.

Asimismo, la exseñorita Colombia que representó al departamento de Valle del Cauca habló se refirió de la relación de sus pequeños hijos, Matías y Salvador Palomeque Cruz, con su Jamil Farah, debido a que muchos seguidores le preguntaban sobre ese tema puesto que no veían fotografías del piloto compartiendo con sus hijos.

“Tiene una relación muy linda con ellos. (…) Se la lleva muy bien con los gordos. Es una persona muy amorosa, pero desde su puesto y sabe cuál es su puesto; eso es lo más lindo de él, que respeta su posición”, añadió la modelo.