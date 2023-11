Elvis Crespo, de Yo me llamo, despidió a su madre en redes sociales: este fue el mensaje del imitador

Shakira y Elvis Crespo de Yo me llamo revelaron detalles de su intimidad familiar - crédito @caracoltv/Instagram

Un drama se vivió en los últimos episodios de Yo me llamo. La presentación de la imitadora de Shakira fue duramente criticada por el jurado, porque estuvo muy por debajo a su nivel, y por el que es una de las favoritas de la audiencia para quedarse con el premio mayor.

“Esta es la peor presentación desde que te presentaste. (...) Desafinaste mil veces, la voz en un comienzo perdió el color. (...) Nunca te había visto así, ¿qué te pasa?”, cuestionó Amparo Grisales después de notar un decrecimiento en la doble de la barranquillera.

Ante la sorpresa de los jueces y los televidentes, la chilena confesó la razón detrás de su desatino. “A él le pasó algo grave, pero no es excusa, su madre falleció”, refiriéndose a la pérdida familiar por la que acaba de atravesar su pareja, el imitador de Elvis Crespo, eliminado del programa hace algunos capítulos.

El ex participante del reality también se pronunció sobre el tema, y dejó ver el dolor por la despedida de su progenitora. Como homenaje, subió una historia en Instagram con parte de la canción Te veo, de Jesús Adrián Romero, que hace alusión al amor por su madre.

“Siento tu abrazo, tu expresión. Eres tan fiel y no hay razón, que me haga dudar de tu corazón”, dice el fragmento del tema que se escucha y se lee en el material audiovisual compartido por el imitador del intérprete de merengue en sus plataformas digitales.

Pero no ha tenido que vivir el duelo solo: su novia, Andrea Correa (Shakira, de Yo me llamo), ha estado acompañándolo. Hace algunos días, la artista aseguró que su relación sigue vigente a pesar de la eliminación de su pareja del concurso.

“¿Ya saben esta canción para quién es?, me recuerda mucho a él. Sí, seguimos juntos, pero esta canción es en agradecimiento y de que lo extraño, lo extraño mucho”, dijo la imitadora después de cantar Antología en galas anteriores en Yo me llamo.

En ese momento, Grisales la notó tan inspirada que la felicitó. De paso, aprovechó para contarle la historia real detrás de la popular canción de la atlanticense.

“Era cuando ella componía con más poesía, con más juego de palabras, con más profundidad, una cosa romántica, hermosa, y este tema pinta en lienzo de 1.000 colores. Aquí tiene todos los colores, todas las tímbricas de Shakira. Entonces va desde la niña mimosa, hasta la nasal, hasta la engolada, juega con todos esos malabares, como juega con la voz, con las melismas, con el vibrato, con los quiebres, con el gallito, entonces es impresionante como lo haces tú. Me encanta verte ese look, cuando era la Shakira de la época que a mí me gustaba, así que te felicito”, expresó la actriz manizaleña.

Shakira y Elvis Crespo, un amor nacido en el detrás de cámaras

Los imitadores de Shakira y Elvis Crespo comenzaron a salir mientras compartían detrás de los bastidores o en el hotel del show de Caracol Televisión. Carlos Calero, Melina Ramírez y los jurados notaron la química y los dejaron al descubierto.

“Para conquistar a una mujer de esa talla, hay que tener postura de hombre y movimientos y no puede faltar el respeto, porque hombre sin respeto no va para el baile, y a mi me encanta bailar. Si yo le cuento se va la alegría y hay personas que llegan y te levantan. Yo estaba en el pozo y ella me levanto. Me decía, ‘dale, sigue adelante’, y ahí surge el amor puro. Gracias a ella estoy dando todo y esta gran transformación se la debo a ella”, confesó el doble del merenguero neoyorquino en su momento al respecto.