Mamá de Paula Durán reveló incómodo momento con su yerno durante el funeral de su hija

El 24 de enero de 2023 falleció, en Estados Unidos, Paula Durán por un agresivo cáncer cerebral que le fue descubierto el 28 de noviembre de 2022 y que, pese a que se extirpó un tumor de cuatro centímetros que tenía en cerebro, el cáncer hizo metástasis y en cuestión de semanas acabó con la vida de la colombiana. El 4 de noviembre, casi 10 meses después del óbito de Durán, su mamá, Gloria Iris Camargo, hizo una transmisión en vivo en Instagram en la que habló de su yerno, Sergio Vega, y su crueldad luego de la muerte de su hija.

“Sergio cambió mucho conmigo. En los EE. UU. fue cruel con nosotros, nunca nos invitó a nada, nunca nos llevó un mercado. Fue muy difícil, cambió muchísimo y yo lo quería mucho. Para mí Sergio era como un hijo más. No le guardo rencor en mi corazón”, dijo Camargo en la cuenta de Instagram de la Fundación Paula Durán

La mamá de Paula Durán también dijo que si bien tiene buena relación con su yerno y ve a sus nietos “todo el tiempo”, si le dolió que Vega saliera a anunciar la muerte de su hija en redes sociales tan pronto se confirmó el deceso.

“Yo hablo con Sergio, tengo comunicación con él, veo a mis niños [nietos] todo el tiempo. No compartí que Sergio, de inmediato, saliera a las redes a decir que mi hija ya había fallecido. En su momento me dolió muchísimo. Pasaron más cosas que no voy a decir y Sergio sabe muy bien cuáles son”.

Además dijo que su yerno, durante el funeral de su hija, también tuvo actitudes que la decepcionaron, como no permitirle a una de sus hijas estuviera en el velorio y que actualmente no deja que su tía vea a sus sobrinos: “Lo único es que mi hija Yesica Alejandra no ve a los niños. Sergio no es tan asequible en esa situación. Qué día se los dejó ver… ella le suplicó que para ver los niños”.

“En el velorio pasaron también cosas. Nos llama la señora del funeral y nos dice que solamente podemos entrar el papá de Paula y yo. La hermana no. Sergio no autorizó. Y esa fue otra de las cosas que a mí me decepcionaron. ¡¿Cómo no la va a dejar entrar?! Si ella era su hermana. Con ella nacimos, se criaron, dormían juntas ¡Era su hermana! Y doña Isabel fue que intervino por eso y así fue que Alejandra pudo entrar con nosotros”

Sin embargo, dijo, aún lo quiere y respeta: “A veces no entiendo qué pasó. Tal vez, sus pensamientos se trocaron. Tal vez entró en una situación que no sabía qué hacer”.

La mamá de Paula Durán, Gloria Iris Camargo, ya había dicho, meses antes, en entrevista con Semana que su relación con Sergio Vega era distante y que no hablaba con él: “Con Sergio hace rato no hablamos. Tenemos muchas cosas que hablar, tenemos muchas cosas que decidir. Tenemos muchas cosas que unir, porque una sola persona no puede con todo esto. Quisiera saberlo. Hay un montón de preguntas, hay un montón de ideas y sensaciones que se tienen que hablar”.

Así anunció Sergio Vega la muerte de Paula Durán

El 24 de enero de 2023, Sergio Vega, acompañado de un retrato de Paula Durán dio la noticia al país: su esposa murió luego de luchar contra el cáncer.

“Como dijo una amiga, ella murió estando viva y lo más bonito es que murió en mis brazos. La abracé y estuve ahí, hasta el último suspiro (...) Me partió en el alma ver partir a mi esposa, la mujer con la que la he guerreado durante los últimos siete años”

También la recordó diciendo que se fue una parte muy importante de su vida: “Me duele en el alma, me desgarra porque se fue parte de mi vida, parte de mi motivación, mi mona me motivaba a hacer locuras, me motivaba a hacer muchas cosas; pero se queda acá en mi corazón y en mi mente, pero más adelante me volveré a encontrar con ella en la eternidad”.