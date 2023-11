Laura Acuña confiesa que es “drogadicta” y sus seguidores no pudieron evitar comentar al respecto

Laura Acuña se refirió a su adicción más grande - crédito @lauraacunaayala/Instagram

Por más de dos décadas, Laura Acuña ha sido una de las presentadoras más importantes de Colombia. Sin embargo, actualmente un problema de salud le aqueja y así lo ha hecho saber en redes sociales. Se ha referido a sí misma como “drogadicta”, lo cual ha alarmado a sus seguidores.

El mensaje reflexivo que hizo la presentadora santandereana fue compartido a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram. De manera transparente, indicó que su mayor vicio es el mismo que aqueja a millares de personas en todo el mundo, aunque por muchos no sea visto como un inconveniente.

La presentadora bumanguesa ha sido contundente al referirse a sus creencias - crédito @lauraacunaayala/Instagram

Mientras su estilista le realizaba un procedimiento en el cabello, ambos tomaban café de una reconocida compañía. Al hacerlo, escribió al pie de la publicación: “¡Soy drogadicta! 🤕 Gabriel Murillo: Somos queridita… Somos”, hablando en nombre de los dos sobre su gusto en exceso por el café.

En el clip de la conductora santandereana con su peluquero se ve la pantalla dividida. Del otro lado aparece un pastor que comparte su particular interpretación de las Sagradas Escrituras acerca del cuidado del cuerpo, y hacen mención acerca del abuso de las sustancias que puedan hacer daño, tales como la cafeína.

“Si usted, como templo del Espíritu Santo, hablándole al pueblo, al creyente, está tomando café, pues le tengo una noticia, usted está tomando droga y usted es un drogadicto, porque el café procesado viene de la cocaína que es la cafeína, entonces hacen un proceso con esto amado, y sacan esta sustancia de café, porque es que proviene de la droga”, se le escucha decir al predicador.

De acuerdo a la presentadora bumanguesa Laura Acuña, este es su peor vicio - crédito @lauraacunaayala/Instagram

De inmediato, los seguidores de la celebridad reaccionaron. Mientras algunos la apoyaban por darle importancia espiritual a sus costumbres, otros criticaron el utilizar la religión como argumento para un tema de injerencia común como el consumo del café.

“Viene de la droga él más bien 😂”, “Ay señor del cielo como toman la palabra de Dios y la tergiversan de tal manera, señor perdóname soy drogadicta 🤦‍♀️”, “Yo estoy perdida, me acabo de tomar el último café del día” y “Dios mío bendito, santifícate y pide perdón por todos en la casa que somos drogadictos 😂”, fueron algunas de las palabras de los internautas para el post de la también modelo.

A pesar de las burlas, Acuña ha sido firme siempre con sus convicciones. De hecho, no respondió a las críticas que surgieron tras la publicación del material audiovisual en cuestión.

Laura Acuña tuvo una experiencia paranormal

Justamente hablando acerca de sus creencias, recientemente compartió una experiencia paranormal que dice haber tenido. Le pidió algo a las ánimas del purgatorio, quienes respondieron solícitamente.

“Se me hizo muy fácil hacerle caso a mi tía, llegué a mi casa, me senté en la casa y me dije, no tengo nada que perder. Me concentré, hice la oración pidiéndoles que por favor me llamaran a las 5 am y me dormí. Les juro que a las cinco cero cero escuché mi nombre y quedé sentada”, contó la bumanguesa.

La presentadora le rezó a las ánimas del purgatorio - crédito @lauraacunaayala/Instagram

Laura aseguró que en ese momento solo entró en shock y se juró a sí misma que nunca más volvería a pedir nada. “Es un problema porque ellas quieren que tu les devuelvas lo recibido para poder encontrar el camino y así llegar a donde necesitan llegar”, relató Laura.

“Le reclamé a mi tía y ella me explicó que no debí pedir que me llamaran sino que me dieran las fuerzas y la voluntad para hacerlo por propia cuenta, aún así corte con eso y no lo repetí nunca más”, añadió.

Así las cosas, Laura Acuña es una de las caras más importantes de la TV colombiana. Ha estado en producciones regionales como el noticiero del canal TRO, en el que inició su trayectoria. Después saltó al plano nacional, estando al frente de Muy buenos días, Fuera de lugar, Noticias RCN, Día a día o La Voz. En 2019, fue seleccionada para presentar el Reinado Nacional de la Belleza.