Fuerte sismo sacude a Colombia en la mañana del 4 de noviembre: se sintió en Medellín y Bucaramanga

Un sismo de magnitud 4.7 se registró en el departamento de Santander, exactamente en el municipio de Los Santos. La intensidad del movimiento telúrico fue alta, pues la ciudadanía reportó haberlo sentido de manera considerable; así mismo, habitantes de departamentos como Antioquia, Boyacá y Cundinamarca.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) señaló que el sismo fue registrado a las 6:00 a. m., con una profundidad de 149 kilómetros. Lo anterior permitió que se sintiera en varios departamentos, pues las ondas de energía se extendieron de manera masiva.

La plataforma Sismo Sentido del SGC registró más de 100 reportes en al menos 40 municipios, siendo Bogotá y Piedecuesta, Santander los puntos en donde más personas aseguraron haber sentido el temblor. En lo que corresponde a la intensidad, Boyacá y Antioquia fueron las regiones en donde fue mayor sentido, claramente, esto es relativo, pues cada persona tiene una percepción distinta.

Infobae consultó con Lina Aguirre, sismóloga del Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó qué acciones se deben tomar en caso de presentarse un sismo. Aguirre sostuvo que a la hora de evacuar se debe hacer con plena calma, sin embargo, en caso de estar en una planta alta, es necesario buscar una mesa o soporte que pueda evitar el impacto tras la caída de objetos.

“Si estoy en un primer piso, evacuar de la manera más calmada posible, si estoy en una estructura totalmente alta, lo más importante es cubrirme, por ejemplo, debajo de una mesa que pueda soportar de la caída de objetos y cuando el sismo principal pase, tratar de evacuar de una manera muy calmada porque es altamente probable que, tras un sismo muy grande, se generen réplicas”, explicó Aguirre.

Qué es el síndrome Post Temblor

Conforme a lo expuesto por el Balance and Vestibular Rehab de Puerto Rico, los síntomas en concreto son:

Sensación de movimiento de suelo a pesar de estar quieto

“Rocking sensation”, denominación atribuida a la sensación de sentir que el cuerpo se mueve de manera involuntaria

Relentización de los movimientos de la cabeza, con la percepción de tener esta parte del cuerpo mucho más liviana de lo normal

Basándose en esa información, el fenómeno se da por el sistema vestibular, el cual se encuentra en el oído interno, y permite que haya una estabilidad u orientación física, porque se encarga de enviar señales al cerebro en las que indica la posición y ubicación real del cuerpo.

Balance and Vestibular Rehab especificó que el movimiento constante de la tierra podría generar que el sistema vestibular no trabaje de manera óptima y entregue información errónea al cerebro, el cual no asimila su ubicación de la mejor manera. Teniendo en cuenta que los oídos ayudan al cuerpo a ubicarse, estos actúan de manera independiente y es ahí cuando se genera el mareo y desbalance.

Estos síntomas pueden extenderse durante varias semanas o simplemente permanecer en el lapso en que ocurre el sismo, razón por la cual se recomienda visitar a un médico en caso que los síntomas persistan. De manera parcial, es vital que el afectado centre su mirada en un punto fijo, guarde la calma y trate de buscar un espacio abierto.

Qué debe tener un kit de emergencias para un temblor

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres explicó:

