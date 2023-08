Miguel Uribe tildó de “hipócrita” a Gustavo Petro por el alza de gasolina y lo señaló de defender ideas que antes criticaba

El senador Miguel Uribe arremetió contra el presidente Gustavo Petro por el alza del combustible y por la frágil situación económica por la que atraviesa en la actualidad Colombia - crédito John Paz / Colprensa - Luisa González / Reuters

En medio de un clima de tensión y malestar en la ciudadanía colombiana debido a los incrementos de la gasolina, Miguel Uribe, senador del partido Centro Democrático, arremetió duramente contra el presidente Gustavo Petro y su Gobierno, acusándolo de hipocresía y contradicción en relación con el aumento del combustible que afecta significativamente el bolsillo de los colombianos.

“Gobierno hipócrita: no más alza de la gasolina”, dijo el senador Miguel Uribe en su cuenta de X (antes Twitter) para expresar su descontento durante una intervención en el Congreso, en la cual denunció las discrepancias entre las promesas pasadas de Petro y las acciones presentes de su Gobierno en torno al aumento de la gasolina.

En este sentido, el senador del Centro Democrático subrayó: “Cómo olvidar que hace dos años, en la toma guerrillera, en los paros violentos y los bloqueos absolutamente destructivos, incendiaron el país por los que hoy gobiernan, uno de los argumentos era el posible aumento de la gasolina en 700 pesos por la reforma tributaria”.

El senador arremetió contra el presidente Petro y expresó: “Hoy nuevamente expongo la hipocresía de Petro y sus aliados, de quienes antes hacían oposición y hoy gobiernan profundizando incluso las tesis que decían criticar. Por 700 pesos que iba a aumentar la gasolina con esa reforma tributaria crearon dolor, terror y muerte y hoy guardan silencio”.

El senador Miguel Uribe recalcó su negativa hacia el aumento gradual que ha tenido el combustible - crédito @MiguelUribeT / X(Twitter)

Uribe fue tajante al denunciar la aparente incoherencia entre las advertencias previas y la realidad actual: “En un año y un mes de Gobierno de Gustavo Petro, la gasolina ha aumentado en 4.400 pesos. Hipócritas, cínicos y sinvergüenzas con los colombianos”.

De igual manera, el senador del Centro Democrático también aprovechó la ocasión para abordar problemas económicos más amplios que afectan al país. Hizo hincapié en el estancamiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el consiguiente impacto en la generación de empleo y la reducción de la pobreza.

Uribe citó al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para respaldar sus afirmaciones: “El Dane reportó un crecimiento prácticamente nulo e inexistente de 0,3%. Una economía que no progresa es una economía que no produce empleo y si no se produce empleo, hay más pobreza”.

El congresista expresó su descontento al Gobierno de Petro al afirmar: “esa es una ecuación que no quieren entender y una ecuación que ha sido fundamental en cualquier país desarrollado, además las importaciones se han reducido un 1% y las exportaciones un 6%. El consumo y el ahorro de los colombianos cada vez es menor”.

Además, el senador Uribe Turbay resaltó el declive de las importaciones y exportaciones durante el Gobierno actual, así como la disminución del consumo, el ahorro y la inversión por parte de los ciudadanos. Utilizó la voz del Banco de la República para apoyar su argumento sobre la incertidumbre generada por la gestión del presidente Petro lo que ha llevado a una menor expectativa de crecimiento empresarial.

El senador Miguel Uribe Turbay criticó a Gustavo Petro por la gestión que ha hecho en cuanto al precio del combustible - crédito Colprensa

Uribe enfatizó en que, desafortunadamente, la presente administración mezcla el “crecimiento económico con beneficio para los ricos, no entiende que defendemos nosotros desde el Centro Democrático, y yo personalmente, el crecimiento económico como un medio y no como un fin para superar la pobreza”.

El senador también aprovechó la ocasión para agradecer a los ciudadanos que han protestado contra el aumento de la gasolina y recordarles la importancia de la movilización ciudadana.

“Aprovecho esta oportunidad para reconocer a los colombianos, a los promotores, a los líderes, a los organizadores y a cada ciudadano que salió a marchar en contra del alza de la gasolina. La movilización ciudadana sí funciona y no podemos rendirnos”.

En última instancia, Uribe Turbay hizo un llamado a la resistencia y a la acción concreta contra el aumento del precio de la gasolina, y subrayó su rechazo al incremento y su escepticismo sobre las propuestas del presidente Petro para subsidiar algunos sectores.

Uribe cerró su discurso con una interrogante para el mandato de Gustavo Petro: “Mi llamado al Gobierno es cómo va a implementar la tarifa diferencial, cómo va a evitar que haya corrupción, que se construyan unas redes de contrabando”.