Ingrid Betancourt reveló más detalles del episodio protagonizado por Gustavo Petro en Bélgica, cuando era diplomático: “Esto es repetitivo”

Según Ingrid Betancourt, el país merece explicaciones de lo que sucede con el presidente Gustavo Petro - créditos Colprensa

El estado de salud del presidente de la República, Gustavo Petro, sigue estando en boca de todo el país. Los frecuentes incumplimientos de su agenda, los cuales ya superan los 90 en los primeros 13 meses del Gobierno, han hecho que se prendan las alarmas sobre si está en condiciones o no de ejercer el cargo para el cual fue elegido.

Te puede interesar: Ingrid Betancourt se fue lanza en ristre contra el expresidente Ernesto Samper: ¿qué dijo?

Al ser preguntado por este tema, Petro se pronunció el domingo 27 de agosto de 2023 y en entrevista concedida a la revista Cambio. El mandatario alegó que no sufre de alguna enfermedad que le impida desempeñar sus funciones. Y nombró a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, que fue –según él– la primera en salir con tales afirmaciones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Cambio Radical acusó a Gustavo Petro de difundir “fake news”: ¿qué pasó?

“No, no es nada grave y no es lo mismo siempre (...) Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y, en este caso, yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores”, dijo, en relación con su apretada agenda, confeccionada a su parecer, por “extraños”.

En las elecciones del 2018, Ingrid Betancourt se unió a la campaña de Gustavo Petro - crédito Colprensa

Gustavo Petro y lo dicho por Ingrid Betancourt sobre su supuesta depresión

El presidente respondió a lo que reveló Betancourt durante la campaña a la Casa de Nariño, cuando contó, el 14 de marzo de 2022, en el debate organizado por El Tiempo y la revista Semana, que Petro sufrió en el pasado de episodios depresivos. Más exactamente en su época de diplomático en Bélgica.

“De hecho, cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. No me voy a meter en tu vida privada, Gustavo, pero lo que el país sabe es que si hay alguien que enfrentó a Ernesto Samper fui yo”, manifestó en ese entonces Betancourt.

A lo que el gobernante, en diálogo con Cambio, mencionó el relato citado por Betancourt en dicho debate. “El chisme de Ingrid además no lo entiendo: trato de recordar ese momento. Yo estaba en Europa, evidentemente, en un momento que para mí no era placentero, porque me había ido amenazado de muerte”, reveló el jefe de Estado.

Te puede interesar: Rudolf Hommes y sus pullas al Gobierno de Gustavo Petro: “Nos van a dejar sin salud, sin pensiones y sin empleo”

“Entonces, eso que cuenta Ingrid son mentiras. Incluso a mí no me gustó porque llegaba con Lucio, eran novios en ese momento, me rompieron una cama (risas). Entonces Ingrid está completamente equivocada. No sé por qué hizo eso. Y quedó como un chisme”, añadió en su explicación Petro.

Ingrid Betancourt se declaró con su partido, Verde Oxígeno, en oposición al Gobierno de Gustavo Petro - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Ingrid Betancourt respondió a Gustavo Petro

Tras este pronunciamiento, Betancourt volvió a referirse al tema, y en entrevista a la revista Semana hizo énfasis en la preocupación del país por la salud del mandatario. Lo que causó controversia en las redes sociales, en especial, entre los simpatizantes del gobernante.

“No sé si son temas depresivos o de adicción. Uno lo único que hace cuando está al frente de una situación de estas es observar un comportamiento. Uno dice, en pleno día, una persona que tiene que ir a trabajar y que no está laborando, que está acostado, tirado en el suelo, en su apartamento en Bruselas, y uno no sabe por qué, simplemente uno dice, esto no es normal”, manifestó la también exsenadora, que estuvo secuestrada durante seis años por la guerrilla.

En su relato, la exaspirante al primer cargo de la nación dijo que en ese entonces encontró al entonces miembro de la misión diplomática estirado en el suelo, por lo que habló con su esposa, Mary Luz Herrán: que al igual que Petro era miembro del M-19, debido a que el ahora presidente no estaba en su mejor condición.

“Vi a sus niños pequeños, eran muy chiquititos, debían tener tres añitos, ellos corrían por toda la casa porque era una visita privada. Me imagino que para los pequeños era normal, porque saltaban encima del hoy presidente, daban vueltas. La esposa, apenada, diciendo: ‘Bueno, qué pena con ustedes, los estábamos esperando, pero no ha reaccionado. Vuelvan más tarde’”, enfatizó.

Según Betancourt, con ello especuló sobre qué pudo haber pasado con Petro y su estado que, según ello, era constante. “¿Estaba depresivo? ¿Tomó mucho licor la noche anterior? El problema es que esto es repetitivo. Ahí es cuando los colombianos tienen derecho a las explicaciones”, indicó la política colombofrancesa.

La salud del presidente Gustavo Petro sigue siendo tema de conversación en las redes sociales - crédito Alexa Rochi/Presidencia

Pidió que Gustavo Petro dé explicaciones

Ingrid, en su momento senadora, mencionó que las inasistencias al trabajo del jefe de Estado no es un asunto nuevo, pues hace 35 años tenía un cargo diplomático y, aun así, en sus revelaciones, Petro no cumplía con sus obligaciones como el representante de un país en el Parlamento Europeo.

“Yo hablé con el embajador de ese momento, había un enfrentamiento entre él y el embajador en Bélgica, que era Carlos Arturo Marulanda Ramírez. En ese momento, el hoy presidente lo acusaba de ser un paramilitar (...) Había una pugna entre ellos, cuando hablé con el embajador en mi papel como congresista, sí habló de sus incumplimientos, de que nunca aparecía en su oficina”, precisó.

En este orden de ideas, para Betancourt es claro que el Congreso debe pedir las explicaciones de caso. Aunque, de acuerdo con su postura, cualquier ciudadano tiene la posibilidad de reclamar por este tipo de conductas, que ponen en riesgo a su juicio la estabilidad del Ejecutivo. “Creo que el país debe tomar consciencia. Este no es un comportamiento excepcional”, puntualizó Betancourt, que está segura de que el gobernante, por motu proprio, no se someterá a un examen.