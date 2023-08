Dominic Wolf sacó a la venta su versión de la camiseta de Colombia tras conflicto con la FCF: “Nadie viene a reclamarme derechos de autor”

El alemán Dominic Wolf ya no usará más la camiseta de la selección Colombia - crédito @DominicColombia/FCF

Además de la destacada actuación de la selección de Colombia, el Mundial femenino también fue escenario de un escándalo mediático. El influencer alemán radicado en el país, Dominic Wolf, afirmó que dejaría de usar la camiseta del equipo tricolor debido a un mensaje recibido por parte de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Wolf indicó que la federación le prohibió usar la camiseta de Colombia para grabar sus videos, en los cuales presenta lugares representativos, tradiciones y prácticas de la cultura del país, todo esto desde su perspectiva de extranjero que se ha enamorado de la nación, lo que lo ha llevado a sentirse como un colombiano más.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Según la versión proporcionada por la FCF, aunque las publicaciones del alemán no están directamente relacionadas con el deporte, no cumplen con los requisitos de uso de imagen para las prendas oficiales de la selección de Colombia. Esto se debe a que Wolf realiza promociones con marcas que no son patrocinadores del equipo nacional, lo cual representaría un problema administrativo para la federación.

“Debemos proteger a nuestros patrocinadores, que son grandes empresas que nos ayudan mucho. Es reciprocidad y hay leyes claras que impiden eso. Lo del influencer no fue contra él, incluso hay empresas muy importantes que cometen ese error y les debemos enviar la misma carta que al señor Dominic”, señaló el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jerusún, a Caracol Radio.

Dominic Wolf lanzó su versión de la camiseta de Colombia

El influencer estrenó su propia versión de la camiseta de Colombia - crédito DominicWolf/TikTok

A pesar de que en redes sociales los usuarios expresaron su apoyo al influencer alemán, este tomó la decisión de la federación como una oportunidad para sacarle provecho a la situación, por lo que en las últimas horas reveló que sacará a la venta su versión de la camiseta de Colombia, la cual tiene su propio logo ya registrado legalmente.

“Les presento la nueva camiseta que me pondré para los partidos de la selección y para mis videos mostrando lo mejor de Colombia. Miren esta belleza de diseño y no solo esta”, expresó el alemán.

Aunque no se trata solo de una camiseta, el creador de contenido presentó cinco diseños diferentes que se pondrán a la venta a través de su marca Dominic Wolf Store. A pesar de haber sido ya mostrados, estos diseños saldrán al mercado en las próximas semanas.

Sin embargo, Wolf no solo promocionó su marca, también aprovechó la oportunidad para lanzarle varias indirectas a la Federación Colombiana de Fútbol, afirmando que al utilizar su versión de la camiseta no recibirá reclamos por derechos autor. Además, prometió a las personas que compren sus productos que podrán usar la camiseta cuando quieran.

“Las camisetas solo tienen el logo de mi marca, este lobo que está registrado en la Superintendencia desde hace dos años. Así que nadie viene a reclamarme derechos de autor… Les garantizó que yo nunca reclamaré derechos de autor, porque si ustedes la compran con su propio dinero, deberían usarla cuando ustedes quieran. ¿Debe ser lo lógico, ¿no?”, expresó el influencer.

La camiseta de Colombia de Wolf saldrá a la venta en las próximas semanas - crédito @DominicColombia/Instagram

Hasta el momento, Wolf no ha revelado el precio que tendrán sus camisetas. Sin embargo, ha llevado a cabo diversas encuestas en redes sociales para determinar cuál de las cinco versiones será la primera en salir al mercado. La noticia ha sido recibida con un considerable apoyo por parte de sus seguidores, quienes señalan que con este emprendimiento Wolf ha demostrado sentirse más colombiano que alemán.

“Pues ya es 100% colombiano, no se dejó tumbar”, “La Federación hubiese aprovechado toda esa polémica que se armó para impulsar una campaña con Dominic. Concuerdo en que le terminaron haciendo un favor y las camisetas pintan muy bien”, o “Nunca me he puesto una camiseta de selecciones. Pero estás me encantan”, son algunos de los comentarios de los usuarios en redes al respecto.