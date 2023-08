Robaron a Óscar ‘Kaboom’ Rivas: el campeón mundial de boxeo y exparticipante del Desafío perdió sus guantes

Óscar 'Kaboon' Rivas fue víctima de la delincuencia en Cali. Crédito Óscar Rivas

En las últimas horas, el pugilista vallecaucano reportó a través de sus redes sociales el hecho, luego de que desconocidos rompieran una de las ventanas de su vehículo y sacaran varios elementos, entre ellos unos guantes de boxeo contramarcados con su apodo y que, según él, tienen gran valor sentimental: son testigos de sus batallas en el ring.

“Solamente venía a decirles que vengo de pasar por un mal gusto ahorita porque me acaban de robar. Ya estoy por acá en Ciudad Jardín en el hotel, estaba por acá haciendo una visita a unos amigos y bueno, en el carro en que yo andaba rompieron el vidrio y se me llevaron unos guantes, los guantes que tienen para mí de verdad un valor sentimental muy grande”, denunció Kaboom.

Los guantes que le robaron al pugilista Óscar Rivas. Crédito kaboom Rivas

El exparticipante del Desafío 2023 aseguró que los responsables del acto ilegal no comprenden el valor de los guantes robados, lo que le genera rabia y frustración. Así mismo, señaló que siempre venía a Colombia a dejar lo mejor de él y no entendía por qué era víctima de este tipo de situaciones.

“Las personas que se lo robaron, como que no entienden el valor que pueden llegar a tener, y la verdad; solamente puedo decir que estoy muy frustrado y con rabia por esas cosas, porque siempre quiero dejar lo mejor de mí y también para mi hermosa Colombia, y que me pasen estas cosas aquí, de verdad que duelen”, mencionó.

Ante la denuncia, les pidió a sus seguidores en redes sociales que compartieran el caso, pues su único propósito es que los guantes aparezcan, e instó a los delincuentes a devolvérselos, porque tienen mucha importancia para él.

“Igual quiero que hagan este video viral y quiero que aparezcan los guantes, y las personas que los tienen, que me los devuelvan que para mí es algo muy importante”.

Robaron en Cali al boxeador Óscar Rivas. Crédito kaboom Rivas

Cómo fue el robo a Kaboom Rivas en Cali

En sus redes sociales, Kaboom empezó a publicar desde la mañana del 24 de agosto, y en las imágenes se vio acompañado del candidato al concejo de Cali Daniel Fernández. Ambos compartieron y, al parecer, grabaron diferentes piezas de contenido; sin embargo, en la noche todo tuvo un cambio radical, pues fue cuando se concretó el hurto en el sur de la capital del Valle del Cauca.

“Nos acaban de robar aquí en Ciudad Jardín, estamos hoy grabando con nuestro amigo Óscar Rivas campeón mundial de boxeo. Nos robaron los guantes del campeón mundial de boxeo necesitamos su ayuda ayúdanos a viralizar y a buscar esos guantes”, dijo Fernández.

Así fue el robo a Kaboom Rivas en Cali. Crédito Daniel Fernández

Respecto al caso, el campeón mundial sentenció que el vidrio trasero del carro en donde se movilizaba fue vandalizado por los ladrones, quienes sacaron una maleta en la que se encontraban los guantes y otros elementos. Kaboom insistió en que espera recuperarlo oportunamente con la ayuda de la comunidad.

“La verdad que me siento muy afligido por esas cosas que pasan, porque hay personas que por lo menos no saben el valor que tienen las cosas para cada persona y que haya pasado esto, es triste”. Estamos aquí solamente y miren, rompieron el vidrio y fue un hurto que bueno, o sea, las cosas que están dentro de ese maletín tienen un valor muy importante para mí, entonces espero a todas las personas por favor me ayuden a recuperar el bolso, por eso estoy haciendo este video”, dijo Rivas.