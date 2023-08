Ella es la expresentadora de “El Desafío”, la primera mujer casada y con dos hijos que quiere convertirse en Miss Colombia

Camila Avella tiene tres años de casada y una hija de dos años - crédito Instagram @camiavellam

La comunicadora social, deportista, modelo y expresentadora del programa El Desafío en 2018, Camila Avella, dio a conocer que representará al departamento del Casanare en la próxima edición de Miss Colombia, certamen de belleza que elige a la mujer que llevará la banda de Colombia en el Miss Universe.

Para la versión 72 del reinado de belleza que se llevará a cabo en Barranquilla el sábado 2 de septiembre, hubo un cambio en el reglamento y podrán participar mujeres casadas, divorciadas y con hijos, por lo que la joven de 28 años decidió inscribirse, representar a su departamento y desde ya se perfila como una de las favoritas a la corona.

La expresentadora de El Desafío se convirtió en la primera participante del certamen de belleza casada y con hijos. Avella inició su relación sentimental en 2019 con el empresario Nassif Kamle, cuya familia es propietaria de una empresa de textiles en América Latina; un año después, durante la pandemia, contrajeron nupcias y tras unos meses de casados, la pareja tuvo a su primera hija, Amelia Kamle Avella, quien cumplió dos años en marzo de este año.

Camila Avella se casó con Nassif Kamle en 2019 - crédito Instagram Camila Avella

“Estoy segura de que las personas que me conocen saben lo orgullosa que me siento de ser llanera y sueño con poder ser la primera Miss Universe Colombia que tenga mi departamento, pero no la última. Casanare es un departamento que lamentablemente ha tenido mala imagen y lo han catalogado como el departamento más peligroso del país, lo que ustedes no saben es la calidad humana que tenemos los casanareños; nuestra cultura y folclor que nos llena de orgullo y perrenque; nuestras infinitas tierras llenas de riqueza”, publicó la candidata en sus redes sociales.

Camila Avella había intentado participar en el certamen de belleza en 2018; sin embargo, Raimundo Angulo, presidente del concurso para ese entonces, decidió descalificarla por incumplir con los reglamentos del Concurso Nacional de Belleza, ya que tenía un contrato con Caracol Televisión para filmar El Desafío.

Además, Angulo aseguraba que existían unas fotos en las que Avella posaba desnuda, algo que no aceptaban en el concurso de belleza. Ante las afirmaciones del presidente del reinado, Camila Avella sostuvo que ella nunca posó desnuda y que ya había cancelado los contratos con Caracol Televisión, pero eso no fue suficiente y sus sueños de quedarse con la corona se esfumaron.

La descalificación de la expresentadora causó rechazo entre los amantes de la farándula en Colombia, ya que se había ganado el cariño de la gente con sus presentaciones en la pantalla chica y era una de las principales candidatas a ganar el certamen de belleza no solo en el país sino también en el Miss Universe.

Desde niña Camila Avella daba sus primeros pasos en los reinados de belleza - crédito Infobae

Tras conocer los cambios del reglamento y la participación de Avella, el reinólogo William de la Rosa afirmó: “Desde pequeña quiso pisar el escenario universal, se le presentaron obstáculos en el camino, pero gracias a la abolición de estos reglamentos podrá participar y poner a soñar a miles de colombianos con la corona universal (...) va a demostrar que el ser madre no es impedimento para ser una gran reina”.

El certamen de belleza contará con la participación de 26 concursantes, quienes intentarán quedarse con la corona el próximo 2 de septiembre en Barranquilla. Las ganadoras del concurso no solo tendrán el privilegio de representar a Colombia en el Miss Universe, sino que también recibirán premios como maquillaje e implementos de belleza, dinero en efectivo, viajes nacionales e internacionales, joyas, calzado y vestidos de marcas patrocinadoras.

La ceremonia final se realizará en el el Centro de Convenciones Puerta de Oro de Barranquilla y los precios de las entradas se pueden conseguir a través de la página web de La Tiquetera y sus precios son los siguientes: