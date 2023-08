El presidente Petro “está indispuesto”: canceló su reunión con el Consejo Gremial, y el resto de su agenda este jueves es privada

El presidente Petro canceló su reunión con el Consejo Gremial. | Foto: Europa Press/Contacto/Sebastian Barros.

En las últimas horas se conoció que el presidente Gustavo Petro canceló la reunión con el Consejo Gremial que tenía en su agenda presidencial para este jueves 24 de agosto a las 10:00 a. m., por supuestos motivos de salud.

Te puede interesar: Qué quieren los gremios de la reforma laboral de Gustavo Petro: llaman la atención sobre la informalidad y la productividad

Desde la Presidencia informaron que el jefe de Estado “se encuentra indispuesto por el cambio de clima”, tras su regreso de Ciénaga de Oro, Córdoba. El encuentro será reprogramado para la próxima semana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Petro se reunirá con el Consejo Gremial en la Casa de Nariño para sacar adelante sus reformas

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales: “Vuelve y juega: aplazada la reunión del presidente Petro con el Consejo Gremial. ¿Ahora qué pasó? ¿por qué la aplazan? ¿cuál es el motivo? ¿qué está pasando con la agenda? ¿por qué tanto incumplimiento? En Palacio solo dicen que el presidente tiene “agenda privada”; “Hoy es “juernes " y el cuerpo del periquero lo sabe”; “Pero nunca está indispuesto para viajar a Europa”: fueron algunos de los mensajes.

Y es que esta es la segunda vez que el presidente Petro le queda mal a los empresarios, pues el pasado viernes 18 de agosto no asistió al cierre del VIII Congreso Empresarial Colombiano de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) en Cartagena (Bolívar).

Te puede interesar: Estos son los 4 ejes de la Corte Constitucional para analizar las demandas a la Paz Total

En su perfil de X (Twitter), el mandatario nacional justificó la decisión de no participar en el congreso gremial, tras replicar una nota periodística en la que se señalaba el discurso del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en el que lanzó algunas pullas al Ejecutivo, elogió a los empresarios del país, y salió ovacionado. Este hecho no le gustó al jefe de Estado.

“Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas. Cuando hablamos de acuerdo nacional hablamos de franqueza. Con marrullas no pierdan tiempo conmigo”, publicó el jefe de Estado.

Sin embargo, por medio de las redes sociales muchas personas calificaron el hecho como triste y lamentaron que ese congreso no haya sido la oportunidad para empezar la construcción del acuerdo nacional que tanto necesita el país, y para sacar adelante los proyectos de reformas que se debatirán este semestre en el Congreso de la República.

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo fue uno de los que más criticó la ausencia del mandatario. La calificó como “desconcertante”, ya que es costumbre que el presidente de turno acuda al encuentro empresarial antes mencionado.

“Desconcertante, pero sobre todo triste que se rompa con la tradición de la presencia del presidente en la asamblea de la Andi a su cierre. Muy seguramente nunca, salvo por motivos de salud, ha dejado de participar el jefe de Estado en 79 años de vida de este escenario de la empresa del país”, criticó Restrepo.

De igual forma, apuntó que se lo quedaron esperando las empresas, que son los actores claves en empleo, innovación, tecnología, recaudo fiscal, sostenibilidad y desarrollo.

A su vez, señaló que fue “algo triste porque se perdió una oportunidad para construir ese gran acuerdo nacional donde la empresa es y debe ser actor protagónico”.