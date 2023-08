Westcol arremetió contra Nicolás Arrieta: “Necesita ayuda”

El streamer le envió un contundente mensaje al youtuber y aseguró que está intentando llamar la atención

Nicolás Arrieta y Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, son tendencia en las redes sociales por cuenta del enfrentamiento que tuvieron en el lanzamiento de King of the ring. Este primer encuentro se trataba de la promoción de la pelea que tendrán los creadores de contenido el 1 de septiembre; sin embargo, las cosas no salieron bien.

En medio de una fuerte custodia y tras haberse dado la mano en son de una pelea limpia, Nicolás Arrieta tomó una cartilla en sus manos y de inmediato, abofeteó al cafetero. La reacción de los asistentes fue de total asombro, por lo que después cada uno ofreció sus declaraciones al respecto e indicaron que no estuvo bien.

Los influenciadores se enfrentarán oficialmente el primero de septiembre en el Movistar Arena

“Lo de ayer fue una gaminería completa (…) Estaba súpersoplado, no dejaba de mover la cabeza, no era capaz de dejar de mover la boca ... Yo lo miraba y decía ‘¿qué estoy haciendo?’ No me siento bien trabajando con esa persona”, expresó el influenciador.

A estas declaraciones de La Liendra se sumaron las del streamer Westcol, que se encontraba haciendo un live cuando ocurrió el altercado con Nicolás Arrieta. A través de una publicación en sus InstaStories afirmó que el youtuber tenía un problema y que lo único que estaba haciendo era llamar la atención, además, indicó que estaba con un alto estado de alucinaciones por consumo de sustancias.

Westcol se despachó en contra de Nicolás Arrieta por cuenta del enfrentamiento que protagonizó con La Liendra, en el anuncio de su pelea el próximo 1 de septiembre. Crédito @westcol/Instagram

De acuerdo con Westcol, no quería hacer la publicación, porque le daría la atención que desde hace meses está buscando Nicolás Arrieta: “El man necesita ayuda urgente. Por donde sea que usted lo vea, el parcero está soplando, se está metiendo cosas, da lástima que no tenga amigos que le den la mano”.

Las declaraciones de la expareja de Aida Victoria Merlano al parecer están fundadas en los constantes ataques que ha recibido de Arrieta, en los que indica que también consume sustancias psicoactivas. En vista de la situación, el streamer aprovechó para decirle al bogotano que simplemente es consumidor de marihuana.

Y agregó: “Papi vea yo estoy gordito, estoy cachetoncito, estoy bonito porque tenemos pa’ comer, mi cara está linda. A mí se me nota que soy un pelado sano, usted necesita ayuda bro, es lo único que le voy a decir y la necesita urgente”.

Esta es la imagen que se ha difundido en diferente perfiles confirmando el encuentro de La Liendra y Nicolás Arrieta en Bogotá Crédito @la_liendraa/Instagram

Además, Westcol pidió a alguno de los amigos de Nicolás Arrieta que si lo llegan a ver, lo pongan a pisar con los pies en la tierra, ya que vive teniendo alucinaciones acerca de que el streamer se la pasa hablando sobre él.

“Yo no necesito hablar de nadie, el streamer número 3 de Latinoamérica. Yo soy streamer, no soy instagramer, ni soy creador de contenidos de videítos, soy lo que soy”, indicó Westcol. Además, habló de las constantes amenazas que ha recibido de parte del youtuber, para que tengan un encuentro en Bogotá, por lo que finalizó diciendo que a Arrieta “nadie lo quiere allá (Bogotá), esa no es su ciudad, busque ayuda, ya quedaste como un meme la primera vez”.

Qué dijo Nicolás Arrieta

Por su parte, Nicolás Arrieta realizó un live en su cuenta Instagram en el que reconoció que cometió un error en el evento, pero señaló que “es parte del show ... Nos vemos el primero”.

“El man me cae mal, nunca me ha caído bien. Yo quería hacer esto sin público y el man nunca quiso que fuera sin público, ¿qué querían, que lo abrazara?”, agregó el influenciador bogotano, justificando su comportamiento ante los malos comentarios que recibía.