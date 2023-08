Última jugada de Daniel Sancho: una estrategia para evitar la pena de muerte

La defensa de Daniel sancho espera que la justicia tailandesa no lo sentencie a la pena de muerte, sino cadena perpetua por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta. Foto: (EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN)

Daniel Sancho, el chef español reconocido por su parentesco con el actor Rodolfo Sancho y la actriz Silvia Bronchalo, ha sido catapultado al centro de la atención mediática tras su confesión de un crimen en Tailandia (Asia).

El joven, quien es señalado como el asesino de Edwin Arrieta, un cirujano colombiano, tuvo la ocasión de reunirse con su madre en la prisión de Koh Samui y planteó una cuestión que podría ser determinante para mitigar las implicaciones de su situación.

Bronchalo, madre del implicado, decidió enfrentar el maremágnum mediático que ha sido desencadenado por este caso y tomó la determinación de viajar a Tailandia para encontrarse con su hijo en persona por primera vez desde su encarcelamiento.

La presencia de Bronchalo con su hijo habría tenido un impacto crucial en la comprensión que tiene el asesino de Arrieta sobre su situación actual y en la posibilidad de que logre una condena menos severa.

Desde la perspectiva de las autoridades en Tailandia, Sancho se encuentra confrontando un delito que podría llevarlo a enfrentar la pena de muerte, por lo que la madre del implicado compartió con los medios extranjeros que el encuentro con su hijo había sido “muy difícil”.

Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, el joven español acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, visitó a su hijo en la cárcel tailandesa de Koh Samui. Foto: EFE/SITTHIPONG CHAROENJAI

Bronchalo declaró a su salida de la cárcel donde se encuentra su hijo que: “Daniel está considerablemente mejor. No estoy relacionada con el medio, no poseo empatía, no tengo ningún interés en aparecer en televisión y aprecio profundamente el respeto”. Además, la actriz española resaltó su confianza en la versión de su hijo, quien argumentó que fue mantenido como rehén por el médico.

Según las especulaciones difundidas en los medios de comunicación españoles, esta visita de la madre podría tener una influencia significativa en el desarrollo del procedimiento legal en el que Sancho está involucrado. Esto podría conducir a la alteración de la percepción pública y, consecuentemente, posiblemente influir en las decisiones judiciales para beneficiar al acusado.

La familia Sancho aspira hacer un giro en el caso

Hace unos días, las autoridades tailandesas confirmaron que la versión de la defensa de Daniel, en la que argumentaban que la muerte del colombiano había sido un accidente, fue descartada. Según las investigaciones, se determinó que se trató de un acto premeditado, lo que ha llevado a las autoridades a buscar la imposición de la pena de muerte para el homicida.

Informes de Europa Press revelaron que Daniel Sancho ya tiene conocimiento de la solicitud formulada por las autoridades tailandesas para imponer la pena de muerte. Se detalló que el joven detenido se enteró de esta solicitud a través de medios locales antes de ser notificado por su abogado.

El show televisivo El programa del verano expresó que Daniel prestó su declaración policial en la prisión de Koh Samui durante más de dos horas en presencia de su abogado y que había sido informado sobre la posibilidad de recibir la pena de muerte, de acuerdo con el programa, un compañero de celda que habla el idioma tailandés le habría traducido la información.

A pesar de la situación, se informa que la defensa de Daniel tiene como objetivo conmutar la pena de muerte por cadena perpetua, lo que implicaría cumplir al menos de 8 a 10 años en un centro de máxima seguridad en Bangkok.

El portavoz de la familia expresó su confianza en que Tailandia no ejecutará la pena de muerte a un extranjero, ya que hasta ahora no se ha registrado ningún caso. “Vamos a confiar y a ver qué pasa”, afirmó el delgado.

Aunque se había especulado que Rodolfo Sancho, padre de Daniel, viajaría a Tailandia para respaldar a su hijo, recientemente se confirmó que no realizará dicho viaje.

Según el vocero de la familia, Rodolfo decidió quedarse en España: “Seguramente, por la cuestión de seguridad es mejor quedarse aquí que viajar a Tailandia, en contra de lo que todos pensábamos. Ese viaje se aplazará en el tiempo”, señalan fuentes cercanas de la familia a los medios de españoles.