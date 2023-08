Cómo evitar riesgos al momento de comprar por Internet, le contamos

Las alternativas del comercio digital posibilita la práctica abierta de compras inmediatas; sin embargo, existen portales falses que buscan suplantar marcas para generar robo de información personal y financiera. Cortesía: Infobae.

Gracia al comercio digital se abre una alta posibilidad de acceder a un sin fin de bienes y servicios, puesto que, en el ciberespacio se puede encontrar de todo y para todos. Lo anterior, se puede analizar claramente con la gran tendencia de planes de viajes, rebajas, productos, entre otros, que allí se difunde.

Sin embargo, en varias ocasiones dichos portales, canales o páginas web resultan ser falsas, por lo que acceder información tanto personal como financiera puede convertirse en un dolor de cabeza para las personas.

Con base en la división Norton, los ataques más comunes se registran durante las temporadas altas de vacaciones; no obstante, eso no significa que en otros meses del año las personas no sean víctimas de dichos fraudes cibernéticos.

Además, compartió las estrategias más comunes que se implementan en dichos fraudes:

Sitios falsos : que parecen tiendas reales, pero en realidad están creados por estafadores que buscan robar la información de su tarjeta de crédito. En ese caso podrían ser páginas de reservas de viajes, vuelos u hoteles que parecen legítimos, pero en realidad no lo son.

Correos de phishing : diseñados para engañar a las víctimas haciéndose pasar por empresas o instituciones confiables, con la intención de obtener información confidencial del usuario como contraseñas y números de tarjetas de crédito.

Redes wi-fi públicas maliciosas: según la división es frecuente que en hoteles, aeropuertos y restaurantes las personas se conecten a las redes wi-fi públicas; sin embargo, estas pueden estar diseñadas por ciberdelincuentes como puertas de entrada para tener acceso a los dispositivos móviles, es decir, a información personal.

Qué hacer para comprar por internet y no ser víctimas de estafas o robo de información

La división Norton destacó una serie de pasos para garantizar que la experiencia de comprar en línea no se convierta en una agonía, además de resaltar pausas de seguridad que pueden salvar a los usuarios de ser víctimas de ciberdelincuentes:

Si recibe un correo electrónico solicitando información personal u ofreciendo una oferta “demasiado buena para ser verdad”, no haga clic en ningún enlace ni proporcione información, ya que podría ser una posible estafa. Si tiene dudas, contáctese directamente con la empresa o institución a través de sus canales oficiales.

Si debe conectarte a una red wifi pública, utilice una VPN (Red privada virtual) para cifrar su conexión a Internet, lo que hace que sus actividades en línea sean privadas y seguras, incluso es recomendable usar una VPN si va a realizar transacciones en online .

Antes de salir de casa es recomendable actualizar todos sus dispositivos tecnológicos, ya que cada uno de esos incluyen parches de seguridad que protegen la información del usuario. No ingrese datos confidenciales en otros dispositivos, que no sean suyos. Habilite la autenticación en dos cuentas para tener una segunda capa de protección a sus cuentas, incluso si su dispositivo ha sido extraviado o robado. Haga una copia de seguridad de sus datos, ya sea en un disco duro externo o un servicio en la nube.



¿Qué es un <i>smishing</i>?

Con base en Norton el phishing es una de las prácticas más habituales que utilizan los ciberdelincuentes para lanzar ataques digitales centrados en la suplantación de identidad o la distribución de malware (software malicioso).

El phishing por SMS es una táctica que se ha vuelto muy popular entre los ciberdelincuentes, es un ataque similar a las estafas por correo electrónico. Los mensajes de texto a menudo transmiten una sensación de urgencia, ya que muchas veces están redactados solicitando una acción o respuesta rápida, lo que impide que la mayoría de las víctimas analicen la situación con cuidado.

Para evitar ser víctimas de esa modalidad de engaño y estafas, la líder de Latinoamérica para Norton, Alexa Matteri, detalló algunos consejos para ayudar a los usuarios: