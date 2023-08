“Vamos a modificar las absurdas modificaciones que dejó Claudia López en el POT”, expresó Lara

El candidato Rodrigo Lara aseguró que las obras en la ciudad presentan graves atrasos por la falta de supervisión de la Alcaldía. Foto: Campaña Rodrigo Lara

El exsenador Rodrigo Lara Restrepo, que busca remplazar a Claudia López en el Palacio Liévano, conversó con Infobae Colombia sobre sus propuestas en infraestructura para la ciudad, en las que destacó, entre otras, tres túneles para conectar con La Calera, la ampliación de la autopista de Sur y la construcción de la calle 63 para conectar la Séptima con el aeropuerto El Dorado.

En primer lugar, sobre la inseguridad que vive el distrito enfatizó que no hay suficientes policías y que hay menos que en 2016. “Esto denota un fracaso del gobierno distrital y nacional y de los ministerios de Defensa y de la Policía de los gobiernos anteriores. Si no me dan los agentes no me voy a quedar con los brazos cruzados”.

Lara explicó que “va a instalar sistemas de cámaras en toda la ciudad, que hagan analítica de datos para cruzar con la base de datos de la Dijín, de la Registraduría y también con las redes sociales para detectar a los criminales extranjeros que no estén en los archivos. Voy a tomarme muy en serio el tema de la seguridad y yo garantizo que en un año esta ciudad va a ser otra”.

No soy amigo de la extensión de TransMilenio

Sobre los trabajos que actualmente se ejecutan en varios frentes de la ciudad manifestó “veo estas obras que presentan graves atrasos por la falta de supervisión de la Alcaldía. Veo esas polisombras deterioradas en donde atracan y roban y eso es negligencia y falta de planeación”.

“Yo no soy amigo de la extensión del sistema de TransMilenio, soy amigo del metro y de los Regiotram, que es la forma de ofrecer un transporte digno. Por eso yo quiero un sistema de metros. Estas obras de una troncal no pueden durar siete años para que después metan unos buses en la mitad que el ciudadano que puede lo esquiva o lo evita y compra una moto o un carro”, sostuvo Lara.

Luego agregó que “este sistema es muy caro la gente está pagando 2.950 pesos por un pasaje en el sistema, lo mismo que paga un habitante de Madrid para viajar en el metro, eso no tiene presentación, eso es un maltrato constante para los bogotanos”.

Tres túneles que conecten con La Calera

El candidato reveló algunas de las obras que contiene su programa: “La ciudad necesita un túnel que conecte a La Calera por la calle 100, por la Escuela de Caballería, pero necesita dos conexiones adicionales en la 153 y en la 170″

Aseguró que él va a desplegar la política de infraestructura más ambiciosa de la historia de Bogotá, por eso además de los túneles mencionó que va a continuar con la Avenida Longitudinal del Norte, con la ampliación de la vía Cota-Suba “para lo cual vamos a modificar las absurdas modificaciones que dejó Claudia López en el Plan de Ordenamiento Territorial”, subrayó.

Igualmente mencionó la ampliación de la salida por la calle 80, “no puede ser que hoy en día solo haya un puente de guadua y una glorieta, también vamos a construir la calle 63 o José Celestino Mutis para conectar la Séptima con el aeropuerto El Dorado y con el municipio de Funza. Vamos a proyectar la circunvalar del sur en San Cristóbal, es decir vamos a hacer las vías de acceso que hoy tienen a la gente presa en Bogotá”.

Sobre la autopista Sur dijo que se va a modernizar y se le van a eliminar los semáforos. “Vamos a hacer puentes y se van a buscar las mejores opciones para que esa vía deje de ser la misma de hace 50 años”.

“También le garantizo a los bogotanos que no le voy a seguir quitando carriles a los carros, porque no puede ser que en la ciudad se siga experimentando con un sistema de buses, cuando todas las urbes del mundo, empezando por Medellín, dijeron no más buses y más metro sí”, añadió el aspirante.

Por último, sobre el manejo de las basuras Lara cuestionó que Bogotá entierre 8.000 toneladas al día de residuos y no procese o recicle la basura. “Si anteriormente se hubiera adjudicado de forma correcta ese contrato, se habría establecido que se debe montar una planta de reciclaje, así se diseña el sistema de recolección de basuras con base en la recolección en la fuente, pero hoy está diseñado sobre la base que se paga sobre tonelada recogida, es decir no hay ningún incentivo para el reciclaje”.