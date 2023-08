El Negrito W reveló detalles de su paso por MasterChef Colombia, “Al menos yo nunca me tome nada persona”

El Negrito W reveló a Infobae detalles de su participación en MasterChef Celebrity Colombia. Foto: Infobae.

Uno de los participantes de la quinta temporada de MasterChef Celebrity que ha sido señalado por los televidentes como más posibles ganadores es El Negrito W, un creador de contenido de Valledupar que con su actitud ha logrado cautivar a los seguidores del programa para que sigan su trabajo en redes sociales.

En una entrevista exclusiva con Infobae, El Negrito afirmó que algunos de los aspectos que han hecho que su contenido resalte en redes sociales fue tomado para lograr posicionarse en el nuevo reto que la vida le puso con MasterChef, señalando que en la creación de sus videos busca conseguir los detalles necesarios que las publicaciones sean exitosas.

“Yo siempre trato de buscar profesiones que sean muy del día a día para que la gente se siente identificada, trató de buscar todo lo necesario para que el vídeo quede chévere; si necesito, por ejemplo, un consultorio médico me lo busco, si necesito de un consultorio odontológico lo busco, y así trato de que siempre los vídeos queden lo mejor producidos posible”.

Resaltando que los detalles que pone en sus videos son los detalles que buscaba poner en cada plato que presentaba; además, El Negrito confirmó la creencia de muchos televidentes, ya que señaló que antes de ingresar al programa no sabía cocinar, no tomó clases de culinaria y prefirió llegar al reality para aprender con la marcha.

“Yo no cocinaba, yo cuando me llama Masterchef no cocinaba nada, pero, pues también fue como como un reto personal llegar allá con lo que aprendieran el camino, salir adelante con la competencia; no tomé clases de nada, no tome clases de cocina nada de eso, yo fui a lo maldita sea”.

El Negrito W reveló que actualmente se encuentra viviendo en Bogotá. Foto: Elnegritow/Instagram.

Debido al atractivo visual que tienen los platillos que preparó en la competencia, esto ha generado que sus familiares no solo se sorprendan, sino que también le pidan que cocine para ellos; sin embargo, esto no ha sido un problema para él, ya que luego de participar del programa le quedaron ganas de seguir compitiendo.

“Cuando me ven en televisión y ven los platos y cosas así siempre me preguntan de dónde saque la idea, que cómo se me ocurrió; ahora es normal que me digan que cociné y vainas así, pero ya después que uno sale de allá, uno sale con ganas de cocinar, uno queda ya como con ese chip prendido”.

Además del gusto por cocinar, su participación en MasterChef también le ha generado querer abrir su propio negocio de comida, señalando que en el pasado tuvo un puesto de comidas rápidas, pero ahora que cuenta con mejor estabilidad económica, esto podría ser uno de los proyectos que tiene pensado para el futuro.

“Si tengo en mente eso, yo anteriormente tenía emprendimientos de hamburguesas, perros calientes, pero, pues ahora que puedo de pronto tener un negocio, si he pensado en montar algo, pero son cosas que todavía no tengo seguras, pero que sí sé que quiero hacer”.

A pesar de que sus videos tenían éxito en redes sociales, El Negrito no creía que la invitación a MasterChef fuera verdadera, por lo que antes de enviar la documentación al canal primero creyó que se trataba de una broma y pidió pruebas a la persona que lo contactó, además, aseguró que no asumió la responsabilidad de aparecer en televisión nacional, sino unos días antes de iniciar las grabaciones.

“Me escribieron por WhatsApp diciéndome que había sido preseleccionado, yo no creía tanto porque no es normal que te llegue una invitación de esas por WhatsApp, por eso pedimos pruebas antes de mandar los datos; luego de eso me enviaron al correo un contrato, tiquetes, todo, pero fue ya cuando estaba en el Hotel en Bogotá a días de empezar cuando yo dije como “joda la vaina esto va en serio”.

El Negrito afirmó que no sabía cocinar antes de participar de MasterChef. Foto: MasterChefCelebrity/RCN

El Negrito destacó que aparecer en MasterChef le cambió la vida, ya que en el reality pudo hacer buenas amistades que le han ayudado en su llegada a Bogotá, ya que tras su paso por el programa decidió mudarse de manera fija a la capital del país.

“Es una competencia bastante chévere, allí uno siempre demuestra su lado personal, su lado humano, ahí nadie es más que nadie; yo siento que por mi parte seguí siendo el mismo, porque así como soy en los videos y en redes sociales soy también en la vida real; allá conocí gente de verdad espectacular, gente que son un apoyo para mí aquí en Bogotá; hay personas con las cuales puedo contar y y seguir trabajando entonces para mí fue un gran beneficio salir en MasterChef televisión, también para mi carrera fue un brinco demasiado demasiado alto”.

A pesar de que en los capítulos del reality se han mostrado algunos inconvenientes que tuvieron entre competidores, el creador de contenido señaló que junto a sus compañeros acordaron no tomarse lo que pasaba en la cocina personal, señalando que para él los roces que tuvo con otros cocineros solo fueron cosas de la competencia.

“Es que una cosa es la competencia y otra cosa es por fuera de la de la competencia, en la cocina uno siempre está en modo competitividad, la idea es ganar siempre y hay momentos de tensión, pero eso es normal. Ya después uno sale y dialoga; nosotros sabíamos que son cosas de la competencia, todos sabíamos que estábamos ahí para para entretener a un público. Lo que pasó en la competencia se quedó en la competencia, nadie lo tomaba personal, al menos yo nunca tomé nada personal”.

El Negrito W es uno de los participantes de la quinta temporada de MasterChef Celebrity. @Dimelonegritow/Instagram.

Por último, El Negrito reveló que sabe el nombre del ganador de la quinta temporada de MasterChef, pero que los televidentes solo podrán conocer el desenlace del programa estando pendientes de cada uno de los capítulos.

“Gracias a Dios me fue bien, pero que tan lejos llegue no se sabe, eso ya tienen que verlo en la competencia”.